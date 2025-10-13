Confira a agenda cultural desta segunda, 13 de outubro (13/10)

Inaugurada neste sábado, 11, segue em cartaz nesta segunda, 13, a exposição "Zé Pinto - 100 anos", que celebra o centenário de nascimento do artista visual Zé Pinto. Em cartaz no Museu de Arte da Universidade Federal do Ceará (Mauc), a mostra gratuita apresenta documentos históricos do arquivo institucional do museu e esculturas do artista, como "Rendeira", "Maria Bonita", "Lampião" e "Dom Quixote".
Festival Zepelim
As vendas seguem abertas para o Festival Zepelim 2025, que acontece no sábado, 15 de novembro, no Marina Park Hotel. Reunindo nomes da música brasileira como Anavitória, Marina Sena, Luísa Sonza, Lagum, FBC e Yago Oproprio, o evento garante mais de 13 horas de música. Os ingressos do terceiro lote estão disponíveis a partir de R$ 205 (meia-entrada), no site Ingresse.
Pintura em taça
Acontece nesta segunda-feira, 13, a oficina "Pintura em Taça", às 19 horas, no Muá Tuá Bistrô. Conduzida pelo projeto Meu PainePou, a atividade propõe um encontro entre arte e gastronomia, em um ambiente descontraído.
Inscrições
O "Programa Marielle Franco - Apoio Individual" está com inscrições abertas para seleção de mulheres negras cis, trans ou travestis que atuem em políticas públicas e iniciativas de combate ao racismo e de promoção da equidade racial e de gênero. O edital oferece apoio técnico e financeiro,