Confira a agenda cultural desta segunda, 13 de outubro (13/10)

Foto: Regis Torquato Tavares/Divulgação Inaugurada neste sábado, 11, a exposição "Zé Pinto - 100 anos" segue em cartaz no Mauc

Inaugurada neste sábado, 11, segue em cartaz nesta segunda, 13, a exposição "Zé Pinto - 100 anos", que celebra o centenário de nascimento do artista visual Zé Pinto. Em cartaz no Museu de Arte da Universidade Federal do Ceará (Mauc), a mostra gratuita apresenta documentos históricos do arquivo institucional do museu e esculturas do artista, como "Rendeira", "Maria Bonita", "Lampião" e "Dom Quixote".

Quando: de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17 horas; aos sábados, das 9h às 13 horas

de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17 horas; aos sábados, das 9h às 13 horas Onde: Museu de Arte da Universidade Federal do Ceará (Av. da Universidade, 2854 - Benfica)

Museu de Arte da Universidade Federal do Ceará (Av. da Universidade, 2854 - Benfica) Gratuito





Festival Zepelim

As vendas seguem abertas para o Festival Zepelim 2025, que acontece no sábado, 15 de novembro, no Marina Park Hotel. Reunindo nomes da música brasileira como Anavitória, Marina Sena, Luísa Sonza, Lagum, FBC e Yago Oproprio, o evento garante mais de 13 horas de música. Os ingressos do terceiro lote estão disponíveis a partir de R$ 205 (meia-entrada), no site Ingresse.

Quando: sábado, 15 de novembro, a partir das 14 horas

sábado, 15 de novembro, a partir das 14 horas Onde: Marina Park Hotel (Av. Pres. Castelo Branco, 400 - Moura Brasil)

Marina Park Hotel (Av. Pres. Castelo Branco, 400 - Moura Brasil) Quanto: ingressos a partir de R$ 205 (meia-entrada)





Pintura em taça

Acontece nesta segunda-feira, 13, a oficina "Pintura em Taça", às 19 horas, no Muá Tuá Bistrô. Conduzida pelo projeto Meu PainePou, a atividade propõe um encontro entre arte e gastronomia, em um ambiente descontraído.

Quando: segunda, 13, às 19 horas

segunda, 13, às 19 horas Onde: Muá Tuá Bistrô (rua Torres Câmara, 600, Casa 21 - Aldeota)

Muá Tuá Bistrô (rua Torres Câmara, 600, Casa 21 - Aldeota) Quanto: R$ 190 (individual) e R$ 360 (dupla)

R$ 190 (individual) e R$ 360 (dupla) Mais informações: @muatuabistrot





Inscrições

O "Programa Marielle Franco - Apoio Individual" está com inscrições abertas para seleção de mulheres negras cis, trans ou travestis que atuem em políticas públicas e iniciativas de combate ao racismo e de promoção da equidade racial e de gênero. O edital oferece apoio técnico e financeiro,