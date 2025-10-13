Paixão pelo que somos

Foto: Divulgação/EBMQUINTTO Campanha Paixão pelo Ceará

Comunicação direta, simples e sem maionese. Ingredientes óbvios, mas cada vez mais raros na gastronomia da publicidade. Na semana passada, o Governo do Estado do Ceará lançou uma campanha celebrando o Dia do Nordestino, datado em 8 de outubro. O mote escolhido foi o humor como síntese da nossa identidade cultural. Para isso, foram selecionados 13 humoristas de várias gerações e estilos. A trilha sonora, uma paródia da canção "Seis Cordas", do cantor e compositor Luiz Fidelis, é um dos pontos altos da peça de lançamento. A melodia casou perfeitamente com a mensagem do "orgulho de ser cearense".

O resultado é um jingle, como falamos na comunicação, com um refrão chiclete, gruda e não sai mais da cabeça. O resultado é identificação na veia, direta e com representatividade. A escolha do humor foi mais que oportuna, mas não só. Ao trazer a linguagem na voz de artistas locais, movimenta o setor e evidencia uma identidade cearense.

Se a opção fosse baseada por exemplo apenas no forró, ou nas praias e na culinária, alguns elementos regionais criariam uma intersecção de símbolos com outros estados nordestinos. Quando tudo isso é apresentado com a irreverência humorística, que é o nosso jeito, nosso sotaque, o conceito da campanha ganha o mais precioso item de uma boa comunicação: a assinatura.

Essa tal "assinatura" é mais necessária quando falamos de campanhas institucionais públicas. Quase sempre mensagens e imagens em vídeos e jingles batidos com personagens estereotipados, completamente manjados, como se fossem peças de um museu, um museu de grandes novidades. Rir de si mesmo e, ainda por cima, propor uma reflexão sobre a cultura cearense através do humor, a mensagem se amplia, transborda e gera engajamento imediato.

Sem contar que movimenta toda produção cultural do Estado, como um dos grandes setores da economia criativa. Além de todos os atributos, a homenagem ao maior humorista brasileiro, Francisco Anysio de Oliveira Paula Filho, nosso Chico Anysio, cearense de Maranguape, é mais que justa e acaba por representar as mais nobres linhagens do humor cearense.

Um gol. A campanha foi concebida pela EBMQUINTTO, agência que também é cearense da gema. Aliás, só uma agência cearense seria capaz de assinar uma campanha dessas. E ainda existem marcas do nosso mercado que abrem mão do talento do mercado publicitário local. Coloquei toda ficha técnica na versão online da Layout, no O POVO . Vale a pena conferir e celebrar a propaganda cearense.

Dois pontos com RAFAEL SILVEIRA

Foto: Acervo pessoal Rafael Silveira, diretor de Operações (COO) da Casa Azul Ventures.

Rafael Silveira é administrador e mestre em Administração Estratégica, atualmente diretor de Operações (COO) da Casa Azul Ventures, conselheiro de startups e ex-campeão estadual de triathlon e brasileiro de crosstriathlon.

O POVO - Como a Casa Azul Ventures atua no mercado de startups?

RAFAEL SILVEIRA - Na Casa Azul Ventures, como COO, construo pontes entre as regiões Norte e Nordeste e os grandes centros. Investimos em startups com tecnologia validada, tração inicial e fome de escala. Oferecemos capital, aceleração, governança e visibilidade via Grupo de Comunicação O POVO, porque marca também é infraestrutura. Com meu olhar de mestre em comportamento do consumidor, priorizo soluções que resolvem dores reais, com modelo repetível e ambição global. Como no triathlon, ritmo e transição importam: estratégia clara, disciplina diária e execução para transformar inovação em resultado consistente e duradouro.

OP - Qual o papel dos fundos de investimentos em empresas de inovação?

RAFAEL - Fundos de investimento, quando bem usados, são combustível inteligente para inovação. Não entregam só capital: trazem rede, governança, leitura de mercado e a "pressão boa" por performance. Em ecossistemas fora do eixo Sul/Sudeste, como Norte e Nordeste, também abrem portas e encurtam distâncias estratégicas. Na Casa Azul Ventures, aliamos capital à mídia e mentoria, apostando em empreendedores com tecnologia validada e modelos escaláveis, medindo o que importa. Como no triathlon, o jogo é ritmo e transição: capital certo, na hora certa, para converter potencial em impacto real e mensurável. Crescer com método importa.

OP - Qual o impacto da evolução digital na gestão pública?

RAFAEL - A evolução digital na gestão pública começa na cultura e termina no cidadão. Tecnologia sem desenho de serviço vira burocracia mais rápida. Defendo decisões guiadas por dados, escuta ativa e prototipagem ágil para políticas que aprendem. IA, automação e plataformas reduzem custos, ampliam transparência e acesso, mas é a mentalidade que destrava valor. Com experiência em inovação e comportamento do consumidor, vejo governos que colocam o usuário no centro e transformam a cidade em uma rede viva. Serviços simples, linguagens claras e integração entre secretarias são novos padrões de qualidade.

DICA DE LIVRO

Foto: Reprodução Livro The Unicorn Within, de Linda Yates.

Empresas tradicionais precisam aprender a competir no mesmo ritmo das startups. Em "The Unicorn Within", Linda Yates mostra como as corporações podem criar negócios inovadores internamente, no compasso ágil e interativo que domina o mercado atual. É leitura essencial para líderes que desejam alinhar suas estratégias à nova lógica de consumo, desmaterialização e velocidade imposta pela IA e pela mudança comportamental.

SÉRIE A

Foto: Reprodução/CLUBE DE CRIAÇÃO Festival do Clube de Criação

Uma invasão de criatividade. O Festival do foi tomado pelas grandes agências do nosso mercado. Bolero, Acesso, Advance, EBMQUINTTO e Bando estão entre as finalistas. O Festival do Clube de Criação é uma das mais importantes premiações nacionais. Mais um indicativo de qualidade da nossa publicidade e uma clara mensagem às marcas regionais da eficiência e profissionalismo do mercado local.

MIDIÁTICOS

Foto: FERNANDA BARROS FORTALEZA-CE, BRASIL, 07-10-2025: Casa Cor 2025. Na foto, o espao "Casa Vida

Um grande encontro. A Casa Vida&Arte, espaço do O POVO na CasaCor Ceará 2025, promove no dia 29 de outubro, às 8h30min, um café da manhã especial em comemoração ao Dia do Mídia. O evento, para 30 convidados especiais, reunirá profissionais de mídia das agências de publicidade, executivos da área de negócios e equipe de marketing do Grupo de Comunicação O POVO.

PLIM PLIM

Foto: Reprodução/TV GLOBO Prêmio Profissionais do Ano da Globo

O Prêmio Profissionais do Ano da Globo anunciou quatro agências cearenses como finalistas da edição 2025: A Bolero, Acesso, Timoneiro Delantero e Temprano representam a publicidade cearense na premiação. O evento, criado há 47 anos, é um dos mais prestigiados do nosso mercado e é uma realização do Grupo Globo que celebra, este ano, 60 anos da Rede Globo de Televisão e 100 anos do seu jornal impresso.

CEARÁ GLOBAL

Foto: Ares Soares/Divulgação Curso de Design da Unifor premiado na categoria "Educação em Design" pela Don Norman Design Award (DNDA).

O curso de Design da Unifor foi premiado na categoria "Educação em Design" pela Don Norman Design Award (DNDA), uma das mais importantes premiações globais de design. A entrega do prêmio será, em novembro, em Singapura. O conteúdo premiado, de autoria do professor Bruno Ribeiro, integra pesquisa em design a uma atuação comunitária e social abordando o diálogo e a valorização dos saberes locais.



