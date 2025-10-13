Peça aborda vivências indígenas

O Cineteatro São Luiz recebe, nos dias 7 e 8 de novembro, o espetáculo "Azira´I- Um musical de memórias". A obra autobiográfica conta a relação de Zahy Tentehar e de sua mãe, Azira'i, a primeira mulher pajé da reserva indígena de Cana Brava, no Maranhão.

A narrativa parte de um desejo da atriz de contar uma história real, e nada romântica, do contexto dos povos indígenas: "Uma história que é minha, mas também é a verdade de muitos brasis. É muito libertador poder falar do ser indígena de uma forma mais humanizada, sem estereótipos ou políticas", conta Zahy em material enviado à imprensa.

Dirigida por Denise Stutz e Duda Rios, a performance rendeu duas lembranças no principal prêmio brasileiro de teatro, o Prêmio Shell, de Melhor Iluminação e Melhor Atriz para a própria Zahy, que também escreveu a obra. Ela é a primeira artista indígena a ganhar um prêmio de teatro nesta categoria. A mostra também foi escrita por Duda Rios e produzida pela Sarau Cultura Brasileira.

Na história, mãe e filha vivem uma relação conflituosa, no interior nordestino, entre a preservação das tradições e a opressão. Zahy faz um solo, alternando entre português e ze´eng eté, língua materna do povo Tentehar. (João Victor Dummar/Especial para O POVO)