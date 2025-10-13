Logo O POVO+
Secultfor elabora projeto de reforma para a Biblioteca Dolor Barreira
Vida & Arte

Secultfor elabora projeto de reforma para a Biblioteca Dolor Barreira

Biblioteca Dolor Barreira resiste ao desgaste do tempo, mas carece de atenção. Projeto de reforma está sendo elaborado pela Secultfor
Edição Impressa
Tipo Notícia Por
FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 30.09.2025: Situação atual da Biblioteca Pública Dolor Barreira. (Daniel Galber/Especial para O POVO) (Foto: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO)
Foto: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 30.09.2025: Situação atual da Biblioteca Pública Dolor Barreira. (Daniel Galber/Especial para O POVO)

Na região central de Fortaleza, no bairro universitário e boêmio do Benfica, a Biblioteca Dolor Barreira se camufla entre casas históricas que resistem às novas edificações, estas que abrigam estabelecimentos comerciais que vão de bares e consultórios a gráficas. Precisamente, a biblioteca está localizada na Avenida da Universidade, no número 2572, ao lado do Restaurante Universitário da Universidade Federal do Ceará (UFC) e de frente para a Casa Amarela Eusélio Oliveira.

Atualmente, o espaço, em um primeiro momento, passa despercebido para os novos visitantes que desejam conhecer a base da Rede Municipal de Bibliotecas de Fortaleza. Há duas décadas, O POVO denunciou a ausência de sinalização do local, já que "sem uma placa de personalização, torna difícil o acesso", como comentou Verônica Sobral, bibliotecária e então diretora da unidade, ao Vida&Arte, em 1º de fevereiro de 2006.

Em uma visita no fim de setembro deste ano, a reportagem observou que a sinalização da Biblioteca Dolor Barreira está incompleta. O lado de quem se direciona a partir da avenida 13 de Maio - sendo estes uma parte considerável dos frequentadores, pois reúnem os alunos das escolas da região e dos departamentos que integram o Centro de Humanidades da UFC - está sem a identificação do espaço. Porém, a superfície da placa que fica voltada para a avenida Domingos Olímpio
continua intacta.

Fundada em 1º de fevereiro de 1971, na gestão do prefeito José Walter Barbosa Cavalcante (1927-2025), a Dolor Barreira foi aberta inicialmente na avenida Duque de Caxias, no Centro. Nomeada a partir do professor e advogado cearense Dolor Barreira, cuja família doou o acervo original do equipamento, o espaço foi reaberto no endereço atual em dezembro de 2004, ao fim do mandato do prefeito Juraci Magalhães (1931-2009).

Com 20 anos instalados na residência do Benfica, o local hoje se assemelha a uma casa que espera atenção de seus moradores. Em contato com a Secretaria da Cultura de Fortaleza (Secultfor), a pasta revela que está sendo elaborado um "projeto de reforma, com execução prevista na dotação orçamentária de 2026".

Em resposta ao Vida&Arte no último dia 26, a secretaria municipal acrescenta que, ainda em 2025, foi realizada uma "visita de diagnóstico do equipamento". "A Célula de Gestão do Patrimônio Material, ligada à Coordenação do Patrimônio Histórico-Cultural da Secultfor, emitiu um laudo técnico sobre as necessidades estruturais e funcionais do espaço", argumenta.

Na morada de dois andares, o público que alterna entre 400 e 500 visitantes mensais, como afirma a Secultfor, se depara inicialmente com um guarda-volumes, medida estabelecida após os furtos de gibis em junho de 2011 - conforme noticiado pelo O POVO à época, cerca de 350 exemplares foram "perdidos" no segundo ano de abertura da Gibiteca.

No espaço, é possível encontrar câmeras de monitoramento que devem garantir a proteção do acervo, mas que, visivelmente, estão desgastadas. Questionada sobre a disponibilização de equipamentos de segurança para reforçar a preservação do patrimônio, a Secultfor não se pronunciou sobre o assunto.

Seguindo para as salas, estão disponíveis livros de diversas áreas de conhecimento, servindo para propósitos educacionais e profissionais, unindo-se às obras nacionais e estrangeiras que contribuem para o entretenimento pessoal. De acordo com dados do sistema Biblivre, compartilhado pela Secultfor ao Vida&Arte, os livros "Estatísticas aplicadas", de Ron Larson; a coleção "Construindo o Ceará"; e "O mundo das vozes silenciadas", de Carolina Munhóz; foram os mais solicitados para empréstimo entre os meses de janeiro e setembro deste ano.

O local que abriga aproximadamente 25.000 títulos também serve de espaço de leitura e estudo. A permanência dos visitantes no espaço, no entanto, não é convidativa, já que o ambiente carece de ventilação e reparo na iluminação. Reconhecendo as necessidades de ajustes estruturais, a pasta gerida por Helena Barbosa detalha que foi solicitada a concepção de um "projeto de reforma" para a biblioteca, que se encontra em "fase de desenvolvimento".

Aberta de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 17 horas, a Biblioteca Dolor Barreira segue em funcionamento, fornecendo espaço gratuito para os visitantes de diversas idades que possuem finalidades múltiplas. Na programação, que pode ser acompanhada nas redes sociais do equipamento (@bibliotecadolorbarreira), os frequentadores são convocados a conferir contações de histórias, cineclube e outras atividades culturais.

 

O que você achou desse conteúdo?