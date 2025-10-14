Cacá Carvalho apresenta espetáculo inédito em Fortaleza

Foto: Lenise Pinheiro/ Divulgação Cacá Carvalho encena leitura cênica sobre o tempo e o afeto

O ator e diretor Cacá Carvalho chega a Fortaleza com o espetáculo "A Próxima Estação - Um espetáculo para ler", do dramaturgo italiano Michele Santeramo. Em única sessão, a montagem será apresentada na quinta-feira, 16, às 19 horas, no Cineteatro São Luiz.

Encenada pela primeira vez no Brasil em 2015, a peça propõe uma experiência cênica singular: o texto é lido por Cacá Carvalho, enquanto desenhos criados pela artista italiana Cristina Gardumi ganham vida em projeções no palco.

As imagens, figuras humanas com traços animalizados, ilustram as transformações de um casal, Violeta e Massimo, que atravessa meio século de convivência. A história se desenrola em seis estações, separadas por intervalos de dez anos.

Ao longo desse percurso, o público acompanha os afetos, as rupturas e as reconfigurações do relacionamento, em um retrato poético do tempo e das mudanças humanas.

Reconhecido por papéis marcantes no teatro e na televisão, como o personagem Pereirinha em "Avenida Brasil", Cacá Carvalho tem uma trajetória fortemente ligada à dramaturgia italiana. Ele é o intérprete de várias obras de Luigi Pirandello e já trabalhou em parceria com diretores como Roberto Bacci.





