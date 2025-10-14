Horóscopo: previsão para seu signo hoje, terça, 14 de outubro

21/03 a 20/04
O céu indica uma terça-feira de criatividade e prazer. Contudo, pode ser um bom momento para estabelecer prioridades e manter-se seguro e disciplinado. No amor, atenção redobrada e reflexão sobre seus ideais são sugeridos.
21/04 a 20/05
O céu indica um aumento da sensibilidade na área familiar, favorecendo relações empáticas. Enfrente desafios de forma resiliente e previna estresse. No amor, a dica é focar no equilíbrio emocional e repensar os rumos da relação.
21/05 a 20/06
Importante um diálogo de qualidade, sendo necessário equilibrar sensibilidade na exposição de ideias. Concentrar-se no trabalho pode ser uma boa saída para evitar dispersões. No amor, o dia sugere precaução nas relações: claridade e sensibilidade podem ajudar.
21/06 a 22/07
O céu indica um dia de generosidade, principalmente na área financeira, porém há chance de imprevistos. Prudência e disciplina se tornam fundamentais. No amor, o momento pede segurança emocional e diálogo intensificado com seu parceiro. Cultive o afeto.
23/07 a 22/08
O céu indica uma fase de idealismo para o signo de Leão, sugerindo uma busca por situações alinhadas aos valores e desejos. Cuidado com instabilidade e pressões sociais para não se desviar dos planos. Momentos desfavoráveis podem surgir no amor, mas com paciência e criatividade, será possível administrar a situação.
23/08 a 22/09
O céu indica um dia de autocuidado para o signo de Virgem. Com a Lua transitando pela área de crise, confrontando Plutão e formando ângulos difíceis com Mercúrio e Marte, podem surgir situações desafiadoras. Não se apresse para resolver tudo: o foco agora é em você. Por outro lado, a vida amorosa merece atenção.
23/09 a 22/10
Para o signo de Libra, o céu indica maior conexão com os amigos, fomentando a fraternidade e solidariedade. Entretanto, é importante exercer um juízo crítico diante das amizades.
23/10 a 21/11
Para o signo de Escorpião, o céu indica que há uma conexão maior com suas aspirações profissionais e parcerias. Fique atento para não se desvincular da realidade, pois os desafios podem exigir estratégias. No amor, a honestidade com o parceiro pode diminuir as diferenças.
22/11 a 21/12
Para o signo de Sagitário, o céu indica um elevado senso de sensibilidade. Aproveite para tirar lições profundas das suas experiências, porém sem esquecer de tomar decisões práticas e maduras.
22/12 a 20/01
Para o signo de Capricórnio, o céu indica que pode ser um bom momento para apreciar a convivência em casa e as relações afetivas. Procure perceber as necessidades diárias e cuidar das finanças.
21/01 a 18/02
Para o signo de Aquário, o céu indica um despertar para uma postura mais empática e generosa com os relacionamentos próximos. Não espere que as pessoas correspondam de imediato, e mantenha a sua autonomia.
19/02 a 20/03
Para o signo de Peixes, a terça-feira indica um bom momento para usar a intuição na gestão do dia a dia. Aproveite para defender seus interesses e dos que convivem com você, pois a Lua está na área das rotinas.
O ANJO
Quem nasce sob esta influência tem espírito sutil, sagaz, inventivo e se distinguirá por seu trabalho. Sua consciência só produzirá palavras e ações verdadeiras. Age como intermediário perfeito entre o céu e a Terra; por sua grande iluminação, compreenderá os mistérios existentes nas relações entre todas as coisas. É um grande iniciado, já tendo praticado magia para o bem da humanidade, em várias outras encarnações.
O SANTO
Romano de Trastevere, filho de escravos. O cristão Carpóforo, da família do imperador Cômodo, havia lhe confiado a administração dos bens da comunidade cristã. Não foi um hábil administrador e, descoberto um grande desfalque, Calisto fugiu. Capturado em Óstia, foi condenado à flagelação, depois, deportado para as minas da Sardenha. Libertado, o papa Vítor, para desviá-lo da tentação, fixou-lhe um ordenado. O sucessor Zeferino foi igualmente generoso: ordenou-o diácono e confiou-lhe a guarda do cemitério cristão na via Ápia Antiga (as catacumbas conhecidas em todo o mundo com seu nome). O papa Zeferino o chamou de volta à Roma, confiando-lhe os cuidados dos cemitérios da Igreja. Assim começou a escavação do grande cemitério ao longo da Via Appia que leva seu nome.