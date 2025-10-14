Programe-se: confira agenda cultural desta terça-feira, 14 de outubro (14/10)

Foto: Lucas Lobo/Divulgação Em cartaz de 7 de outubro a 16 de novembro, mostra celebra os 60 anos de ofício do Mestre Chico Belo, referência na arte em couro e na tradição sertaneja

A Caixa Cultural Fortaleza apresenta a exposição "Vivências do couro cearense: possibilidades de inclusão, arte e criação", em cartaz de 7 de outubro a 16 de novembro. A mostra celebra os 60 anos de ofício do Mestre Chico Belo, referência na arte em couro e na tradição sertaneja. Com programação gratuita e experiências imersivas, o público poderá conhecer selas, gibões, chicotes e arreios, além de participar de oficinas, rodas de conversa e exibição de documentário sobre a trajetória do artista.

Quando: terça a sábado, das 10h às 20 horas; domingos e feriados, das 10h às 19 horas; exposição em cartaz até 16 de novembro

terça a sábado, das 10h às 20 horas; domingos e feriados, das 10h às 19 horas; exposição em cartaz até 16 de novembro Onde: Caixa Cultural Fortaleza (av. Pessoa Anta, 287 - Praia de Iracema)

Caixa Cultural Fortaleza (av. Pessoa Anta, 287 - Praia de Iracema) Gratuito





Retrato de um Certo Oriente

O Cinema do Dragão relança nesta terça-feira, 14, às 19h40min, o longa "Retrato de um Certo Oriente", de Marcelo Gomes. Inspirado no livro homônimo de Milton Hatoum, vencedor do Prêmio Jabuti, o filme acompanha a jornada de dois irmãos libaneses que deixam o Líbano em busca de um novo começo em Manaus, explorando temas como imigração, memória e afetos. A produção foi exibida em festivais como Rotterdam, Festival do Rio, Olhar de Cinema e Mostra SP.

Quando: terça-feira, 14, às 19h40min

terça-feira, 14, às 19h40min Onde: Cinema do Dragão (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Cinema do Dragão (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Quanto: R$ 5 (meia) e R$ 10 (inteira)

Edital aberto

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) está com inscrições abertas para o Edital de Cinema 2025 - Seleção Pública de Projetos para Patrocínio Cultural nº 01/2025. A chamada seleciona propostas de ocupação e circulação de ações artísticas em equipamentos culturais do Banco do Nordeste e em espaços parceiros em 2026. O valor total destinado é de R$ 6,2 milhões. Podem participar produtoras brasileiras, independentes ou não, desde que devidamente registradas na ANCINE.

Quando: inscrições abertas até 27 de outubro de 2025

inscrições abertas até 27 de outubro de 2025 Inscrições e mais informações: serrapilheira.org





Mostra de Artes da Maturidade

A partir desta terça-feira, 14, Fortaleza recebe a 1ª Mostra de Artes da Maturidade. O evento acontece até 16 de outubro no Centro Cultural Banco do Nordeste (CCBNB) e celebra os talentos artísticos de pessoas com mais de 60 anos, em homenagem ao Dia Internacional da Pessoa Idosa. A programação é gratuita e reúne diversas linguagens artísticas, como teatro, música, dança, artes circenses, moda, performance e humor.

Quando: terça-feira, 14, às 16 horas

terça-feira, 14, às 16 horas Onde: praça de convivência do CCBNB (rua Conde d'Eu, 560 - Centro)

praça de convivência do CCBNB (rua Conde d'Eu, 560 - Centro) Gratuito



