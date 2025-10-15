Horóscopo: previsão para seu signo hoje, quarta, 15 de outubro

21/03 a 20/04
O céu indica que é um dia desafiador para o signo de Áries devido à irritabilidade e tendência a reações impulsivas. A Lua na área social tensiona com Mercúrio e Marte na área íntima, sugerindo moderação emocional e discrição social.
21/04 a 20/05
Para o signo de Touro, o céu indica que a possibilidade de oscilações de temperamento pode ficar em primeiro plano, especialmente na área dos relacionamentos. Pode ser um bom momento para respeitar o espaço e intimidade de cada um.
21/05 a 20/06
A Lua na área de comunicação indica momentos de tensão com Mercúrio e Marte na área cotidiana. Isto pode criar situações impulsivas que podem dificultar a expressão de ideias e o convívio. É aconselhável manter a discrição sobre seus interesses, especialmente se o ambiente não for favorável, e exercitar a diplomacia.
21/06 a 22/07
Para o signo de Câncer, o céu indica que deve-se controlar a impulsividade em desejos imediatos, pois pode haver chances de apuros financeiros. Uma pausa para reflexão antes de decisões é sugerida.
23/07 a 22/08
Para o signo de Leão nesta quarta-feira, o céu indica possíveis tensões na área familiar. Existe uma chance de comportamento dominante e intolerância no dia a dia. Recomenda-se canalizar essa energia em atividades físicas, como esportes, e manter a calma.
23/08 a 22/09
Para o signo de Virgem, o céu indica certa vulnerabilidade emocional devido à Lua passando pela área de crise e formando quadros com Mercúrio e Marte. As mudanças podem ser desafiadoras, então é essencial manter a imparcialidade e não alimentar frustrações.
23/09 a 22/10
Para o signo de Libra, o céu indica um forte vínculo com os amigos e o círculo social. Aconselha-se cuidado ao embarcar em projetos coletivos, avaliando antes possíveis riscos. No amor, há chance de harmonia ao compreender melhor seu par, ao invés de focar em contratempos.
23/10 a 21/11
O céu indica que é um bom momento para redefinir prioridades e estratégias na área de trabalho. Evite riscos desnecessários ao ignorar responsabilidades. Se organize e trace metas realistas. No amor, dedique mais atenção à sua relação, pois há chance de fragilidade. Coloque a relação como prioridade para fortalecer o convívio.
22/11 a 21/12
Para o signo de Sagitário, a quarta-feira indica desafios na área espiritual e de crises. O céu sugere cuidado com abordagens impulsivas e uma avaliação crítica das informações ao seu redor. No campo afetivo, pode ser um bom momento para rever sua postura e manter o diálogo frequente. Fique atento às mudanças no convívio.
22/12 a 20/01
Para o signo de Capricórnio, o céu indica uma fase de contínuo exame e diplomacia entre vida privada e pública. Privilégie encontros pontuais e atividades econômicas, expondo-se ao mínimo. No amor, o dia sugere maior autoconfiança para resolver problemas da relação. Encare os obstáculos com coragem.
21/01 a 18/02
Para o signo de Aquário, o céu indica uma instabilidade nas parcerias de trabalho, demandando inteligência emocional e habilidade de negociação. Evite confundir assertividade com agressividade.
19/02 a 20/03
Com a Lua tensionada na área da rotina, o signo de Peixes pode sentir seu emocional sendo desafiado, levando-o a refletir sobre sua fé em si mesmo e na vida. O céu indica que pode ser um bom momento para cuidar da sua saúde e buscar equilíbrio.
O ANJO
Quem nasce sob esta influência será um tipo excepcional e se distinguirá pela força de vontade para aprender. Tolerante, generoso, compreenderá a todos, deixando bem a vontade as pessoas que estão ao seu lado. Olhará sempre o lado positivo das pessoas e entenderá seus defeitos. Sempre fica com a melhor parte, pois estando bem, cuidará do bem estar de todos.
O SANTO
Nasceu em Ávila (Castela), em 28 de março de 1515. Em 1536, entra no mosteiro com os Carmelitas da Encarnação de Ávila, chegando à profissão em 3 de novembro de 1537. Com a saúde deteriorada, as freiras até preparam seu funeral. Em poucos dias, ela volta à vida. Alegre, amante de música, poesia, leitura e escrita, tece uma densa rede de amizades. As visões e êxtases representam o capítulo mais misterioso da vida de Teresa de Ávila. Decidida a refundar o carmelo para remediar a desorganização interna, em 1566, o superior geral da ordem autorizou-o a fundar vários mosteiros em Castela, incluindo dois conventos de Carmelitas Descalços. A obra mais famosa de Teresa é certamente "O Castelo Interior", um itinerário da alma em busca de Deus. Santa Teresa D'Ávila morreu em Alba de Tormes em 1582.