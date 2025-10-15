Projeto em Fortaleza promove shows instrumentais gratuitos

Foto: Vinicius Moura/Divulgação Músico instrumentista cearense Alan Kardec Filho

O 9º Festival Fortaleza Instrumental acontece nesta sexta-feira, 17, e sábado, 18, a partir das 18h40, no Theatro José de Alencar (TJA).

O evento reúne nomes da música instrumental brasileira em apresentações que buscam valorizar a diversidade sonora e a formação de novos músicos.

Na sexta-feira, 17, o festival recebe a violonista Tâmara Lacerda, diretamente do Cariri, seguida pelo multi-instrumentista Alan Kardec, que também ministra oficinas de produção musical.

A noite é encerrada pelo baixista Jorge Helder, integrante de bandas de artistas como Chico Buarque e Maria Bethânia.

No sábado, 18, a programação começa com a Orquestra Solar de Tambores, que apresenta ritmos do maracatu cearense, seguida por Manassés de Sousa e pelo pianista e arranjador Túlio Mourão, que encerra o festival.

Festival Fortaleza Instrumental promove oficinas gratuitas

O evento também oferece oficinas gratuitas. No dia 17, acontecem “Falando de Música”, com Jorge Helder, e “Produção Musical no Ceará”, com Alan Kardec.

Já no dia 18, estão previstas “Dos Mutantes à Carreira Solo”, com Túlio Mourão; “Prática Coletiva de Percussão no Ceará”, com a Orquestra Solar de Tambores; e a palestra “O Empreendedorismo nos Festivais do Ceará”, ministrada por Pingo de Fortaleza.

Para o idealizador do festival, Pingo de Fortaleza, a iniciativa é essencial para a cena instrumental local.

“A música é essencialmente instrumental. Manter um festival desse tipo ajuda a difundir a música na sua essência e contribui para o conjunto de ações no campo dessa música”, afirma.

Ele também ressalta a importância da gratuidade: “Quando você faz projetos com recursos públicos, todos deveriam ser gratuitos, porque isso oportuniza pessoas que não teriam acesso às manifestações culturais”, disse ao Vida & Arte.

Segundo Pingo, o festival também se beneficiou das edições virtuais durante a pandemia: “Foi um aprendizado importante. A arte chegou às casas das pessoas e mostrou sua importância, mas nada substitui a troca presencial. A energia do público faz diferença no palco”.



Confira programação Festival Fortaleza Instrumental



Sexta-feira, 17

Oficinas

14 horas: Oficina 'Falando de Música', com Jorge Helder

15h30: Oficina 'Produção Musical no Ceará', com Allan Kardec Filho

Onde: Foyer do Theatro José de Alencar



Shows

18h40: Tâmara Lacerda



19h30: Alan Kardec



20h20: Jorge Helder

Onde: Palco Principal do Theatro José de Alencar

Sábado, 18

Oficinas

14 horas: Oficina 'Dos Mutantes a Carreira Solo', com Túlio Mourão

15h30: Oficina 'Prática Coletiva de Percussão no Ceará', com Orquestra Solar de Tambores



16h30: Palestra 'O Empreendedorismo nos Festivais do Ceará', com Pingo de Fortaleza

Onde: Foyer do Theatro José de Alencar

Shows



18h40: Orquestra Solar de Tambores



19h30: Manassés de Sousa



20h20: Túlio Mourão



Onde: Palco Principal do Theatro José de Alencar



