Horóscopo: previsão para seu signo hoje, quinta, 16 de outubro

21/03 a 20/04
Para o signo de Áries, o céu aponta que pode ser preciso atenção na forma de se comunicar no dia a dia para evitar conflitos. Tente controlar a ansiedade e refletir antes de expor suas ideias.
21/04 a 20/05
Para o signo de Touro, o céu indica possíveis desafios no âmbito social e financeiro. Há chance de erros de julgamento que podem levar a riscos desnecessários. Seja econômico e realista. Evite conflitos desnecessários.
21/05 a 20/06
O céu aponta para um período tumultuado na dinâmica familiar do signo de Gêmeos. A capacidade de se adaptar pode ser crucial para manter o lar em funcionamento. Fortalecer a estrutura emocional do relacionamento também pode ser uma boa ideia.
21/06 a 22/07
Para o signo de Câncer, a quinta-feira promete certa tensão emocional em relação à comunicação e à resolução de desafios. Cuidado com o que diz para evitar conflitos desnecessários.
23/07 a 22/08
Para o signo de Leão, o céu indica a importância de gerir bem seus investimentos e recursos. Evite tomar decisões financeiras precipitadas que possam causar perdas.
23/08 a 22/09
Para o signo de Virgem, o céu indica que o trabalho pode trazer insatisfações e desafios, podendo levar a impulsos. Bons resultados surgem com autocontrole e maturidade.
23/09 a 22/10
Para o signo de Libra, a quinta-feira traz reflexões sobre a vida e as convicções. O céu indica possíveis contradições e impulsos rebeldes. Recomenda-se cautela antes de agir.
23/10 a 21/11
Hoje é um dia de desafios para quem é de Escorpião. O céu indica que a conciliação entre demandas pessoais e coletivas pode ser complexa. Fortaleça sua diplomacia e exalte sua individualidade sem entrar em conflito.
22/11 a 21/12
Para o signo de Sagitário, a quinta-feira pode trazer desafios no trabalho e na vida amorosa. Atente para possíveis desentendimentos profissionais, busque soluções com diplomacia.
22/12 a 20/01
Para o signo de Capricórnio, o céu indica que o ambiente pode ficar estressante devido a contrastes de ideias. É melhor evitar propostas de mudanças radicais.
21/01 a 18/02
Para os aquarianos, o céu aponta um dia de desafios emocionais. Há chances de sentir-se inquieto e procurar novidades para quebrar a rotina. Sua área íntima e de prazeres estão em destaque, o que pode levar a um descontrole.
19/02 a 20/03
Para o signo de Peixes, o céu indica que o momento pode apresentar tensões familiares, devido a desafios que fogem do habitual. A dica é manter a tranquilidade e agir de forma cooperativa.
O ANJO
Protege contra os sortilégios; confere sabedoria, jovialidade e bom êxito nas empresas. Domina sobre os mares, rios, fontes, expedições marítimas, construções navais; favorece os marinheiros e pescadores. O gênio contrário causa as tempestades e os naufrágios; aduz desventuras às expedições e faz procurar a companhia dos corruptos e imorais.
O SANTO
Nasceu em uma família rica da Borgonha, em 22 de julho de 1647. Filha de católicos, aos cinco anos, consagrou-se ao Senhor com um voto de castidade. Aos 24 anos, entrou na Ordem da Visitação fundada por São Francisco de Sales. Margarida, ao fazer seus votos, acrescentou o nome de Maria por causa das visões que tinha. Muitas freiras não acreditaram nela, sugerindo que estava louca. Entre as visitandinas, permanece por mais de 20 anos, entre graças, penitências e mortificações. O jesuíta Claude de la Colombière reconhece nela o carisma dos santos e ordenar-lhe que relate suas experiências místicas no que será sua autobiografia. Margarida Maria faleceu em 17 de outubro de 1690. Graças a ela, em Paris, foi construído um santuário dedicado ao Sacre Coeur.