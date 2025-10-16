Programe-se: Confira agenda cultural deste fim de semana

Neste sábado, 18, o Bloco Pra Quem Gosta É Bom (PQGEB) realiza uma nova edição do "Baile de Primavera". Grupo de Carnaval popular de Fortaleza, o PQGEB recebe a sambista Gabi Nunes e a DJ Julyanna no palco do Pirata Bar, localizado na Praia de Iracema. Os ingressos estão à venda no Sympla, com valor de R$ 50.
Cineteatro São Luiz
O ator e diretor Cacá Carvalho chega a Fortaleza com o espetáculo "A Próxima Estação - Um espetáculo para ler", do dramaturgo italiano Michele Santeramo. Em única sessão, a montagem será apresentada na quinta-feira, 16, às 19 horas, no Cineteatro São Luiz. Ingressos estão à venda no Sympla e na bilheteria do equipamento, com valores a partir de R$ 15.
Aniversário do Maioral
O Samba Maioral comemora aniversário neste sábado, 18, no Jamrock. Comandado por Kildare Ferreira, Paulinho Brasil, Lis Pereira e Marilene Sales, o grupo convida os músicos Belinho, Gabi Nunes, Felipim, Dani Falcão e Gadelha. Ingressos à venda no Sympla, com valor de R$ 60.
Concerto
No Theatro José de Alencar (TJA), a Banda do Piamarta se apresenta nesta quinta-feira, 16, às 19 horas. O grupo traz no repertório canções do universo pop e trilhas sonoras de filmes de sucesso. Ingressos à venda no Sympla, com valores de R$ 20 (meia-entrada) e R$ 40 (inteira).
Exposição
A Galeria Leonardo Leal inaugura neste sábado, 18, a partir das 10 horas, a exposição "Aferrar", do cearense Célio Gurgel. No evento, o público confere a mostra que reflete as obras do escultor que utiliza o aço em suas criações.
Dragão das Encantarias
O Grupo Saravá de Bambas, que integra o Coletivo Ayoká, apresenta nesta quinta-feira, 16, às 18 horas, no Dragão do Mar, o espetáculo "Saravá Dragão do Mar". No repertório, canções do Ilé À Ìyá Omi Adé Ògún Oniré e do Terreiro Mestre Zé Pilintra que celebram as tradições ancestrais e afro-brasileiras. O momento gratuito faz parte da programação do projeto Dragão das Encantarias.
Jazz em Cena
Nome reconhecido na música cearense, Luciano Franco se apresenta nesta quinta-feira, 16, no BNB Clube, no bairro Aldeota, em um show inédito que promete emocionar o público. Na ocasião marcada para iniciar às 20 horas, o cantor, compositor e multiinstrumentista convida para o palco os músicos Edinho Vilas Boas, Dalwton Moura e Idilva Germano. O evento tem entrada gratuita.