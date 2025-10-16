Programe-se: Confira agenda cultural deste fim de semana

Foto: Samuel Setubal Bloco carnavalesco Pra quem gosta é bom na Estação das Artes

Neste sábado, 18, o Bloco Pra Quem Gosta É Bom (PQGEB) realiza uma nova edição do "Baile de Primavera". Grupo de Carnaval popular de Fortaleza, o PQGEB recebe a sambista Gabi Nunes e a DJ Julyanna no palco do Pirata Bar, localizado na Praia de Iracema. Os ingressos estão à venda no Sympla, com valor de R$ 50.

Quando: sábado, 18, às 16 horas

sábado, 18, às 16 horas Onde: Pirata Bar (rua dos Tabajaras, 325 - Praia de Iracema)

Pirata Bar (rua dos Tabajaras, 325 - Praia de Iracema) Quanto: R$ 50

R$ 50 Vendas: Sympla

Cineteatro São Luiz

O ator e diretor Cacá Carvalho chega a Fortaleza com o espetáculo "A Próxima Estação - Um espetáculo para ler", do dramaturgo italiano Michele Santeramo. Em única sessão, a montagem será apresentada na quinta-feira, 16, às 19 horas, no Cineteatro São Luiz. Ingressos estão à venda no Sympla e na bilheteria do equipamento, com valores a partir de R$ 15.

Quando: quinta-feira, 16, às 19 horas

quinta-feira, 16, às 19 horas Onde: Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro)

Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro) Quanto: R$ 30 (inteira), R$ 15 (meia) e R$ 17 (credencial Sesc)

R$ 30 (inteira), R$ 15 (meia) e R$ 17 (credencial Sesc) Vendas: Sympla e bilheteria presencial do Cineteatro São Luiz



Aniversário do Maioral

O Samba Maioral comemora aniversário neste sábado, 18, no Jamrock. Comandado por Kildare Ferreira, Paulinho Brasil, Lis Pereira e Marilene Sales, o grupo convida os músicos Belinho, Gabi Nunes, Felipim, Dani Falcão e Gadelha. Ingressos à venda no Sympla, com valor de R$ 60.

Quando: sábado, 18, às 19h30min

sábado, 18, às 19h30min Onde: Jamrock (rua dos Tabajaras, 402 - Praia de Iracema)

Jamrock (rua dos Tabajaras, 402 - Praia de Iracema) Quanto: R$ 60

R$ 60 Vendas: Sympla



Concerto

No Theatro José de Alencar (TJA), a Banda do Piamarta se apresenta nesta quinta-feira, 16, às 19 horas. O grupo traz no repertório canções do universo pop e trilhas sonoras de filmes de sucesso. Ingressos à venda no Sympla, com valores de R$ 20 (meia-entrada) e R$ 40 (inteira).

Quando: quinta, 16, às 19 horas

quinta, 16, às 19 horas Onde: TJA (rua Liberato Barroso, 525 - Centro)

TJA (rua Liberato Barroso, 525 - Centro) Quanto: R$ 20 (meia-entrada) e R$ 40 (inteira)

R$ 20 (meia-entrada) e R$ 40 (inteira) Vendas: Sympla





Exposição

A Galeria Leonardo Leal inaugura neste sábado, 18, a partir das 10 horas, a exposição "Aferrar", do cearense Célio Gurgel. No evento, o público confere a mostra que reflete as obras do escultor que utiliza o aço em suas criações.

Quando: sábado, 18, das 10h às 13 horas

sábado, 18, das 10h às 13 horas Onde: Galeria Leonardo Leal (rua Visconde de Mauá, 1515 - Meireles)

Galeria Leonardo Leal (rua Visconde de Mauá, 1515 - Meireles) Mais informações: @galerialeonardoleal

@galerialeonardoleal Gratuito





Dragão das Encantarias

O Grupo Saravá de Bambas, que integra o Coletivo Ayoká, apresenta nesta quinta-feira, 16, às 18 horas, no Dragão do Mar, o espetáculo "Saravá Dragão do Mar". No repertório, canções do Ilé À Ìyá Omi Adé Ògún Oniré e do Terreiro Mestre Zé Pilintra que celebram as tradições ancestrais e afro-brasileiras. O momento gratuito faz parte da programação do projeto Dragão das Encantarias.

Quando: quinta-feira, 16, às 18 horas

quinta-feira, 16, às 18 horas Onde: Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Gratuito





Jazz em Cena

Nome reconhecido na música cearense, Luciano Franco se apresenta nesta quinta-feira, 16, no BNB Clube, no bairro Aldeota, em um show inédito que promete emocionar o público. Na ocasião marcada para iniciar às 20 horas, o cantor, compositor e multiinstrumentista convida para o palco os músicos Edinho Vilas Boas, Dalwton Moura e Idilva Germano. O evento tem entrada gratuita.