Horóscopo: previsão para seu signo hoje, sexta, 17 de outubro

21/03 a 20/04
Para o signo de Áries, a sexta parece propícia para cuidar de si e dos hábitos cotidianos, com chance de melhorias na qualidade de vida. Planeje seu dia para evitar sobrecarga.
21/04 a 20/05
Para o signo de Touro, sexta-feira abre espaço para expressões emocionais e ideias fluírem com autenticidade, especialmente em interações em grupo. Lembre-se de equilibrar a dedicação ao coletivo e suas necessidades individuais.
21/05 a 20/06
Para o signo de Gêmeos, o céu indica que pode haver um aumento de afeição e atenção para a família. Chances de melhorias na vida doméstica. Ainda que aumente a produtividade, cuidado para não sobrecarregar-se.
21/06 a 22/07
Para o signo de Câncer, o céu aponta uma fase onde a comunicação se destaca. A Lua na área das ideias e a interação com Mercúrio e Marte favorecem a articulação interpessoal. Porém, mantenha o equilíbrio e evite imposições.
23/07 a 22/08
Para o signo de Leão, o céu indica uma postura objetiva e prática na área doméstica nesta sexta-feira. Há chances de estruturar melhor o dia a dia, mas sem pressa para resultados concretos, especialmente com limitações exigindo tempo para serem resolvidas.
23/08 a 22/09
Para o signo de Virgem, a Lua em trânsito traz um bom momento para se dedicar a metas pessoais e fortalecer o discurso. Porém, diante de Saturno, é importante buscar acordos com os próximos.
23/09 a 22/10
Para o signo de Libra, o céu indica um momento de autocuidado e organização emocional. Há possibilidade de cobranças externas devido à tensão entre Lua e Saturno. Quanto ao amor, pode ser um bom momento para repensar sua postura e resolver conflitos do coração de forma sensata.
23/10 a 21/11
O horóscopo para o signo de Escorpião indica que sexta-feira pode ser um dia repleto de estímulos provocados por interações sociais. Aproveite os prazeres sem esquecer das responsabilidades, valorize a presença de amigos confiáveis.
22/11 a 21/12
Para o signo de Sagitário, esta sexta-feira indica uma elevada disposição para o trabalho, favorecendo a produtividade e a resolução de pendências na área profissional. Cuidado com possíveis conflitos entre ambições na carreira e vida familiar.
22/12 a 20/01
Para o signo de Capricórnio, o céu indica que sexta-feira pode ser um bom momento para expandir suas interações sociais e vivenciar novas experiências. Cuidado com possíveis discussões acaloradas, principalmente online.
21/01 a 18/02
Para o signo de Aquário, o céu indica uma chance de profundas experiências emocionais, despertando intuição e instintos. Pode ser um bom momento para disciplinar os gastos e pensar no futuro.
19/02 a 20/03
A Lua no setor de relacionamentos se harmoniza com Marte e Mercúrio, favorecendo parcerias produtivas e uma vida social animada. Sua postura se mostra mais colaborativa e comprometida, mas evite obrigações que não são suas, pois a oposição da Lua com Saturno alerta para sobrecarga e desgaste emocional.
O ANJO
Quem nasce sob esta influência reúne as mais belas qualidades da alma e da personalidade. Será conhecido por seu ótimo caráter, pela amabilidade e por sua bondade para com todas as pessoas. Suportará todos os problemas sem reclamar, tem a consciência clara e sabe sempre quando e como agir. Eterno lutador, será um estímulo positivo para cada um e para a coletividade. Seu lema é "vencer"!
O SANTO
Descendente de uma família pagã, não romana, Inácio converteu-se ao cristianismo em idade avançada. Foi o terceiro bispo de Antioquia, na Síria. Quando começou a perseguição do imperador Trajano, ele foi levado a Roma, preso e condenado. No Coliseu, seu corpo foi despedaçado pelas feras, durante as celebrações da vitória do imperador na Dácia, no ano 107. Na viagem para Roma, Inácio escreveu sete cartas recomendando aos fiéis que fugissem do pecado; se protegessem dos erros dos gnósticos; sobretudo para manter a unidade da Igreja. A quarta carta foi dirigida à Igreja de Roma e ele faz um apelo aos fiéis para não impedirem seu martírio. Através das cartas de Inácio, percebemos o desejo de que os fiéis mantivessem a Igreja unida, contra tudo e contra todos.