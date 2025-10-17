Restaurantes em Fortaleza mantém a tradição da cozinha francesa

Foto: Le Cuisinier/Divulgação Filé ao Brie é opção no menu francês do restaurante Le Cuisinier

A união de alta qualidade e técnicas aprimoradas resulta em uma das cozinhas mais sofisticadas do mundo: a francesa. Gastronomia clássica que resiste às mudanças da sociedade e é reconhecida por sua elegância e requinte, a culinária proveniente da França, com destaque para a produção na capital Paris, se celebra em pratos bem apresentados com ingredientes saborosos.

"Um prato da culinária francesa distingue-se pela precisão técnica e pelo cuidado em realçar o sabor natural dos ingredientes. A base dessa cozinha está na elaboração de molhos, caldos e preparos minuciosos, que conferem profundidade e equilíbrio ao prato. Além do sabor, há uma forte preocupação com a harmonia visual e a elegância da apresentação", argumenta Fabrício Bisol, gerente do Marcel Restaurant.

Descrito como uma "clássica cozinha francesa com toques regionais", o restaurante localizado na Praia de Iracema soma-se aos estabelecimentos pela região central de Fortaleza que se sobressaem aos locais já populares das gastronomias italianas e japonesas.

Ainda discretos em sua presença na capital cearense, os espaços buscam retratar um pouco dos bistrôs, brasseries e restaurantes de alto padrão com construções tradicionais e decorações iluminadas e bem estruturadas.

"Tivemos a ideia de trazer algo novo para Fortaleza e uma Brasserie representaria esse conceito inovador por aqui, de um restaurante com pratos franceses clássicos, mas com uma pegada mais informal e refeições bem servidas", comenta o gerente da Allêz Brasserie, Claudemir Macedo.

Com a proposta de levar um ambiente casual e mais acessível aos clientes, o Allêz se define como um "local para se sentir em Paris" no Ceará. O gerente do estabelecimento reforça que um dos aspectos da culinária francesa necessários para construir um típico menu francês é dispor das "bases clássicas da gastronomia francesa e técnicas de execução complexas", para que, ao serem "executadas na sua plenitude", possam proporcionar "sabores e texturas inesquecíveis aos pratos".

"O perfil de gastronomia que gosto de praticar é o que chamam na França de Brasserie, que é um restaurante mais fino com espaço grande e culinária tradicional e, ocasionalmente, também produzo pratos mais sofisticados", comenta Herve Tassigny, chef do Matisse Cuisine.

Atuando há mais de 30 anos na Capital, Herve revela dar preferência por uma "comida que não tenha tanto disfarce, que seja aconchegante e dê prazer ao cliente".

"[Além disso], tem alguns pratos que não são possíveis de fazer aqui e talvez não seriam tão apreciados", argumenta o chef do restaurante instalado no bairro Meireles, ao firmar-se como "clássico" em suas escolhas gastronômicas.

Da Cidade da Luz à Terra do Sol, a conexão Paris e Fortaleza se demonstra com o uso de insumos encontrados em nosso litoral, adaptados aos preparos franceses que elevam seus aspectos naturais.

"A regionalidade se apresenta no acréscimo de insumos que caracterizam nosso lugar de origem, conseguindo levar o cliente a uma experiência que remete à originalidade francesa sem um afastamento daquilo que o seu paladar já reconhece", explica Luiz Carlos Dantas Filho, proprietário do Le Cuisinier.

No menu construído por Juarez Santana, chef fundador do estabelecimento que hoje está sob o comando dos chefs Taiane Souza e Adalberto Lopes, o restaurante enaltece ambas culinárias com pratos admirados pela clientela.

"Recentemente, tivemos alguns lançamentos que valem a pena conferir, como o 'Magret Dourado', o 'Filé ao Brie' e o 'Salmão Crocante'. Não podemos deixar de destacar também o nosso tradicional 'Filé les Roches', que é o mais querido dos nossos clientes!", cita Luiz Carlos.

Para Fabrício Bisol, do Marcel Restaurant, a combinação de cozinhas tão distintas "valoriza os sabores e texturas típicos do Ceará, aplicando-lhes o rigor técnico e a sofisticação da gastronomia francesa", sendo originadas a partir de "ingredientes regionais reinterpretados por meio de técnicas clássicas da França".

Destacando a rigorosa seleção de ingredientes provenientes do Estado, Claudemir Macedo, do Allêz Brasserie, afirma que é utilizado desde frutos-do-mar a especiarias de fornecedores da região, porém a "manteiga que usamos e que está presente em muitos pratos é francesa".





menu francês em Fortaleza

Matisse Cuisine

Quando: terça e quarta, 12h às 15 horas e 19h às 23 horas; quinta-feira, 12h às 15 horas e 18h às 23 horas; sexta e sábado, 12h às 0 horas; domingo, 12h às 16 horas

terça e quarta, 12h às 15 horas e 19h às 23 horas; quinta-feira, 12h às 15 horas e 18h às 23 horas; sexta e sábado, 12h às 0 horas; domingo, 12h às 16 horas Onde: rua Silva Jatahy, 942 - Meireles

rua Silva Jatahy, 942 - Meireles Mais informações: @matisse.cuisine

Allêz Brasserie

Quando: segunda a quinta, 11h30 às 15h30 e 18h às 23 horas; sexta e sábado, 11h30 às 0 horas; domingo, 11h30 às 17 horas

segunda a quinta, 11h30 às 15h30 e 18h às 23 horas; sexta e sábado, 11h30 às 0 horas; domingo, 11h30 às 17 horas Onde: rua Frederico Borges, 584 - Meireles

rua Frederico Borges, 584 - Meireles Mais informações: @allezbrasserie

Marcel Fortaleza

Quando: terça a sexta, 12h às 14h30min e 19h às 23h30min; sábado, 19h às 0 horas; domingo, 12h às 16 horas

terça a sexta, 12h às 14h30min e 19h às 23h30min; sábado, 19h às 0 horas; domingo, 12h às 16 horas Onde: avenida Historiador Raimundo Girão, 800 - Praia de Iracema

avenida Historiador Raimundo Girão, 800 - Praia de Iracema Mais informações: @marcelfortaleza

Le Cuisinier

Quando: diariamente, 7h às 23 horas

diariamente, 7h às 23 horas Onde: rua Ana Bilhar, 1100 - Meireles

rua Ana Bilhar, 1100 - Meireles Mais informações: @lecuisiniermeireles e (85) 99195.9794

Restaurante La France

Quando: segunda a sábado, 11h30 às 15h30 e 18h30 às 23h30; domingo, 11h30 às 17 horas

segunda a sábado, 11h30 às 15h30 e 18h30 às 23h30; domingo, 11h30 às 17 horas Onde: rua Silva Jatahy, 982 - Meireles

rua Silva Jatahy, 982 - Meireles Mais informações: (85) 3242.5095

Horóscopo: previsão para seu signo hoje, quarta, 20 de outubro