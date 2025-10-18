Horóscopo: previsão para seu signo hoje, sábado, 18 de outubro

21/03 a 20/04
Para quem é de Áries, o céu indica um sábado de enfrentamento de problemas recorrentes, que podem causar insatisfação. Uma dica é usar sua criatividade para achar soluções práticas e otimizar seu dia-a-dia.
21/04 a 20/05
Para o signo de Touro, o céu sinaliza desafios em grupo que podem acender um lado mais crítico, criando ressentimentos duradouros. Todavia, é essencial preservar a autoestima com gentileza e prazeres, já que a Lua forma um sextil com Júpiter e Marte.
21/05 a 20/06
Para o signo de Gêmeos, o céu indica cansaço mental devido às muitas obrigações. Dia de dedicar momentos para atividades divertidas, equilibrando assim o trabalho e lazer.
21/06 a 22/07
Para o signo de Câncer, o céu indica dilemas existenciais e desafios sem solução imediata. Evite especulações e relaxe a mente com atividades prazerosas entre amigos emocionalmente equilibrado.
23/07 a 22/08
Para o signo de Leão, o céu deste sábado indica necessidade de disciplina em assuntos financeiros para evitar prejuízos. É um bom momento para adotar ações inovadoras e sustentáveis no dia a dia, o que pode trazer satisfação em suas vocações.
23/08 a 22/09
Ótimo dia para o signo de Virgem! Mesmo com as pessoas ao redor parecendo reservadas e críticas, não deixe que isso interfira na sua busca por extroversão e alegria. Se permita se afastar do convívio forçado e busque coisas que te deixem feliz.
23/09 a 22/10
Para o signo de Libra, questões do dia a dia podem causar desconforto por conta da Lua em oposição a Saturno na área de rotinas e crises. Tente aliviar as responsabilidades e priorize conforto emocional, como sinaliza a Lua em harmonia com Júpiter e Marte.
23/10 a 21/11
Signo de Escorpião, neste sábado, o céu indica que a discordância de ideias nas suas redes pode estremecer relações. A oposição Lua-Saturno valoriza a cortesia e empatia.
22/11 a 21/12
Para quem é de Sagitário, o céu indica a necessidade de equilibrar trabalho e momentos de descanso, prevenindo ansiedade e discordâncias em família. Incorpore prazeres na rotina, para seu bem-estar.
22/12 a 20/01
Para o signo de Capricórnio, o sábado sugere a busca por diplomacia nos diálogos, pois críticas podem complicar as relações. Conviver com descontração é uma boa aposta, conforme apontam Lua, Júpiter e Marte.
21/01 a 18/02
Para o signo de Aquário, desafios financeiros pedem atenção. O céu indica oportunidade para medidas preventivas em casa. Evite novas compras e otimize o que já tem, pois há chance de economia.
19/02 a 20/03
Piscianos, o céu indica que dilemas em suas relações podem balançar a confiança construída, mas não deixe desagrados pessoais tomarem conta. Cortesia e flexibilidade são suas melhores aliadas hoje.
O ANJO
Consola nas adversidades; dá sabedoria, iluminação e conhecimento da verdade. Domina sobre as mudanças, a conservação dos monumentos e a longevidade. Atrai ao ocultismo, à vida ao ar livre, à solidão, à filosofia, às altas ciências. O gênio contrário ama o erro, as palavras irrefletidas e os preconceitos. Influente, confiável, não aprova a duplicidade de opinião ou a desonestidade.
O SANTO
Nasceu em Antioquia, de família pagã, era médico. Convertido à fé, foi companheiro do apóstolo Paulo até a confissão deste. Os cristãos orientais atribuem ao "médico pintor", Lucas, numerosos quadros representando a Virgem. Conhecia os evangelhos de Mateus e Marcos quando começou a escrever o seu. Julgava que ao primeiro faltava uma certa ordem nos fatos e considerava o segundo muito conciso. A relação particular que Lucas tem com Maria é outra característica do seu Evangelho. Por meio dele e da narração que Maria lhe fez, conhecemos as palavras da anunciação, da visita a Isabel e do Magnificat. Por seu intermédio, sabemos da apresentação de Jesus ao templo e a angústia de seus pais por não encontrar o filho de 12 anos. A tradição diz que morreu na Beócia, com 84 anos.