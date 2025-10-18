Programe-se: confira agenda cultural deste sábado, 18 de outubro (18/10)

Foto: Iago Barreto/Divulgação O Coletivo Miúdo de Teatro, de Caucaia, apresenta neste sábado, 18, o espetáculo "Brujas"

O Coletivo Miúdo de Teatro, de Caucaia, apresenta neste sábado, 18, o espetáculo "Brujas". A peça narra a travessia de uma criança chamada Coragem, que vive assombrada pelo medo. Para reencontrar a força do seu nome, a criança se lança em uma aventura mágica, dançada entre monstros e encantados, cruzando caminhos do imaginário.

Quando: sábado, 18, às 16 horas

Onde: Centro Cultural Banco do Nordeste (rua Conde d'Eu, 560 - Centro)

Gratuito; ingressos no OutGo





Além da Rua

É realizado no Centro Cultural Belchior o encerramento do Festival Além da Rua - Nuances Rythmées | Conexão Brasil. Desde a última terça-feira, 14, a residência artística reuniu dança, música e grafite. Na imersão, dançarinos, DJs e muralistas exploraram diálogos entre hip-hop, grafite e danças urbanas. Hoje, o festival realiza ensaio aberto com apresentação dos resultados.

Quando: sábado, 18, às 19 horas

Onde: Centro Cultural Belchior (Rua dos Pacajús, 123 - Praia de Iracema)

Gratuito





O Lobisomem de Maranguape

O Coletivo Teatro Lambe-lambe Calango Chuvoso apresenta a peça infantil "O Lobisomem de Maranguape". Na apresentação, o artista João Andirá conduz uma das lendas mais universais do Nordeste. A peça convida o público a mergulhar na narrativa do bicho-homem.

Quando: 16h30min às 17h30min

Onde: Praça do MIS (Avenida Barão de Studart, 505 - Meireles)

Praça do MIS (Avenida Barão de Studart, 505 - Meireles) Gratuito

Raízes

O Ilê Asè Osanyin Yansan abre suas portas neste sábado, 18, com a exposição "Raízes". A mostra leva ao público um mergulho na ancestralidade afro-brasileira. São reunidas peças de barro sacralizadas, pinturas de orixás e obras feitas com raízes e cipós. A curadoria é de Roberto Silva (Roberto de Osanyin).

Quando: sábado, 18, a partir das 16 horas

Onde: Sítio Maranguape, 56, Lt Jd Primavera, continuação da Av. Cícero Sá (Eusébio)

Gratuito





Lucinha Menezes

O Cantinho do Frango recebe neste sábado, 18, show em homenagem ao aniversário da cantora Lúcia Menezes. Ela sobe ao palco com o show "Você se lembra?". Este ano, "Você se lembra?" dá continuidade a essa tradição afetiva, reunindo como convidados(as) Téti, Joanice Sampaio, Tatianna Freitas e Masôr Costa, Maruça Rodrigues e Pedro Gurjão.

Quando: sábado, 18, às 19 horas

Onde: Cantinho do Frango (rua Torres Câmara, 71 - Aldeota)

Quanto: R$ 25 (couvert)




