Quem foram as primeiras mulheres viajantes?

Foto: DOMÍNIO PÚBLICO Catalina de Erauso, que adotou identidade masculina

O que uma freira do século 4 que peregrinou à Terra Santa tem em comum com uma freira espanhola do século 17 que matou o próprio irmão? E o que uma brasileira escritora, feminista e viúva tem em comum com uma suíça que morreu no deserto aos 27 anos?

As quatro foram viajantes e tiveram suas histórias resgatadas por pesquisas que compartilham relatos de mulheres que desbravaram o mundo. Egéria, Catalina de Erauso, Nísia Floresta e Isabelle Eberhardt foram pioneiras - seja pela forma de viajar ou por ocuparem espaços, até então, restritos a homens.

Obras que resgatam suas trajetórias e de outras viajantes hoje estão em prateleiras de livrarias. O que explica o sucesso editorial dessas histórias? Para Paula Carvalho, jornalista e historiadora que organizou uma obra sobre a viajante suíça Isabelle Eberhardt (1877-1904), os textos mostram que mulheres sempre viajaram, já que o deslocamento é natural ao humano.

A novidade é a descoberta e o interesse recente pelos relatos femininos, que são menos numerosos do que os masculinos. "Primeiro, tem a questão da alfabetização, porque homens eram de classe mais alta, então tinham mais acesso à educação e à alfabetização. Segundo, há a questão da validação, de eles acharem que o que escrevem é importante", afirma a organizadora de "Direito à vagabundagem: As viagens de Isabelle Eberhardt". "Por isso, se vê muito mais relatos de viagens de mulheres em cartas e diários do que em livros".

Para a historiadora e pesquisadora da Universidade São Paulo (USP) Stella Maris Scatena Franco, esses lançamentos são fruto de uma tendência mais ampla que começa nos anos 1960: a expansão de pesquisas de teoria feminista e de movimentos de mulheres. "Esse é um momento rico de consolidação de estudos críticos que tiveram que buscar um espaço na academia, no âmbito das letras e da produção literária", explica.

O primeiro relato de viagem escrito por uma mulher do qual se conhece é o de Egéria, que estudiosos inferem ter sido uma freira. A pesquisadora portuguesa e autora do livro "Mulheres Viajantes", Sónia Serrano, a chama de "padroeira das viajantes modernas". Ela viajou, acompanhada de homens do clero e de oficiais do Império Romano, à Terra Santa. Tudo indica que a empreitada se deu no século 4 e durou três anos.

Na contramão dessa história, há a de outra freira cuja vida parece roteiro de filme: a da espanhola Catalina de Erauso, que viveu na era das grandes navegações e, posteriormente, assumiu identidades e nomes masculinos. Ela fugiu do noviciado ainda jovem e empreendeu viagens, chegando a servir como soldado a forças espanholas em países como Chile e Peru. Em um causo real de contornos ficcionais, ela matou o irmão, o capitão Miguel de Erauso, sem que fosse por ele reconhecida.

A história das duas é contada por Serrano, que se dedicou por quatro anos à pesquisa de 19 mulheres viajantes. Lançado em Portugal em 2014, o livro já está na quinta edição. Em 2025, ganhou uma versão brasileira pela editora Tinta da China.

Serrano afirma que queria preencher uma lacuna na história de mulheres viajantes que escreveram relatos e, com isso, inspirar outras mulheres. "Até agora, a história sempre foi feita por homens, eles sempre escreveram a história. Isso não é nem sequer uma crítica, mas uma constatação. A partir daí, eu quis contrariar um pouco isso", explica.

Ela lembra que, ao escrever sobre a velejadora brasileira Tamara Klink para compor o capítulo de viajantes modernas, ficou surpresa com o reforço da importância de contar histórias de mulheres. "Li que, quando ela era criança, ela queria ser um 'homem do mar'. Então há uma ansiedade das mulheres em ter modelos e referências de outras mulheres que alcançaram o que desejam", diz.

Essas mulheres são, frequentemente, descritas como "à frente do seu tempo" - expressão da qual Paula Carvalho discorda. "Cada uma está inserida no seu contexto e tempo histórico", esclarece. "A literatura de viagem está bastante inserida no colonialismo do mundo. Ela também era uma das fontes para validar o colonialismo europeu dentro do imaginário, porque essas obras tinham bastante sucesso comercial".

Isabelle Eberhardt, sobre quem Paula se debruçou, explorou o mundo árabe e ganhou uma obra que reúne seus textos ao longo de sete anos de viagem. O inusitado da história dela é que vivia como homem e mulher ao mesmo tempo. "Desde cedo ela criou essa ideia de que para você sair de casa você precisa se vestir de homem. Ela já era um ser meio andrógino, ela escrevia cartas com pseudônimos masculinos quando mais nova", explica Carvalho.

Quando foi morar na Argélia, aos 20 anos, adotou uma identidade masculina, chegando a ser aceita por grupos de homens árabes. "Não que ela enganasse eles, porque as pessoas sabiam que ela era mulher, mas ela era aceita", afirma Paula, que acrescenta que ela casou com um soldado argelino que aceitava sua condição andrógina.

A vida aventureira da jovem suíça teve um fim trágico com a inundação de sua casa por uma enchente súbita. "Ela morreu aos 27 anos, que é a idade dos rockstars, afogada no deserto", conta Carvalho.

Empreender viagens pelo mundo exigia estratégia e o entendimento de condições sociais e econômicas que favoreciam ou facilitavam o deslocamento. A educadora e feminista brasileira Nísia Floresta (1810-1885) viajou sozinha à Europa, no século 19, desfrutando de um privilégio concedido às mulheres viúvas. Franco reforça que a condição de viuvez chancelava, na época, aquelas viagens. "Para colocar as viagens dela ou essa ação pouco comum de ser uma mulher que vivia viajando dentro de um marco de aceitabilidade e legitimidade, ela recorria a estratégias, como falar o tempo inteiro do marido ou da mãe. É uma recorrência, não só nos relatos dela, quanto no de outras mulheres", explica. (Cândida Schaedler/ Agência DW)