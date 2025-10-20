Horóscopo: previsão para seu signo hoje, segunda, 20 de outubro

21/03 a 20/04
Para o signo de Áries, o céu indica uma semana de maior proximidade e calor nas relações pessoais. O Sol chega na área íntima, favorecendo cuidados com o patrimônio. A Lua nova se opõe ao seu signo e migra para o campo do trabalho, impulsionando parcerias ambiciosas.
21/04 a 20/05
O signo de Touro terá uma semana favorável para articulação interpessoal, com possíveis oportunidades de parcerias surgindo conforme o Sol ilumina a área de relacionamentos. Junto a isso, a Lua nova indica um bom momento para diversificar a rotina e buscar bem-estar.
21/05 a 20/06
Para o signo de Gêmeos, o céu indica mais disposição no dia a dia. Temos a Lua renovando conexões com pessoas próximas, trazendo um impulso para parcerias. Aproveite para priorizar os bons momentos com quem você ama, pois é um bom momento para refletir sobre o quanto você se dedica ao seu relacionamento afetivo.
21/06 a 22/07
Para o signo de Câncer, o Sol se destaca ao entrar na área social nesta segunda-feira, indicando chances de se sentir mais descontraído e solidário em interações coletivas. A Lua começa na fase nova e na área familiar, chegando na área de relacionamentos até o fim da semana, um cenário que pode trazer renovação aos vínculos íntimos e de confiança.
23/07 a 22/08
Para o signo de Leão, a semana traz mais aconchego familiar e disposição para organizar a casa. Projetos rotineiros ganham impulso com a Lua. Aproveite esse período para enfrentar possíveis desafios amorosos, contando com mais lucidez emocional para se manter firme nos momentos afetivos.
23/08 a 22/09
Para o signo de Virgem, o céu indica uma boa semana para contatos pessoais e diálogos, já que o Sol chega na área comunicativa. Há chances de maior sensibilidade no setor amoroso, gerando um clima de equilíbrio emocional.
23/09 a 22/10
Para o signo de Libra, a semana inicia com o Sol destacando sua área material, indicando um momento de generosidade e iniciativa na administração da vida cotidiana. A Lua, em sua fase nova e no seu signo, sugere um momento favorável para valorizar experiências que alinham com sua identidade e origem.
23/10 a 21/11
Para o signo de Escorpião, o céu indica um realce da personalidade e da forte autoestima, contribuindo para a busca de suas metas. Há chances de revisões valiosas na área de crise, que desembocam em uma fase de mais liberdade mental.
22/11 a 21/12
Para o signo de Sagitário, o céu sugere que situações do passado mal compreendidas podem se tornar mais claras, melhorando o presente. Há a possibilidade de um crescimento na área material através da cooperação em grupo.
22/12 a 20/01
Para o signo de Capricórnio, a entrada do Sol na área das amizades nesta segunda-feira, 20/10, sinaliza um bom momento para investir nas conexões fraternas. A Lua nova começa na casa do trabalho, e ao longo da semana, ao chegar ao seu signo, sugere uma confiança renovada para focar em suas aspirações profissionais.
21/01 a 18/02
Para o signo de Aquário, o céu indica possibilidades de crescimento profissional, com o Sol iluminando a área de trabalho. Há também a chance de resgatar recursos interiores para superar desafios. No amor, pode ser um bom momento para fortalecer laços e investir em momentos a dois.
19/02 a 20/03
Para o signo de Peixes, o céu indica que esta semana pode ser um bom momento para dinamizar seus horizontes existenciais com experiências únicas. Com a Lua na fase nova, há chance de renovação na área íntima e social. No amor, expressar seus sentimentos pode fortalecer o vínculo.
O ANJO
Ajuda a achar objetos roubados ou perdidos. Dá franqueza, generosidade, opiniões suscetíveis de mudança. Domina fama, fortuna e heranças; tem influência protetora sobre jurisconsultos, magistrados, advogados. O gênio contrário domina sobre processos, testamentos e legados que se fazem em detrimento de herdeiros legítimos; influi sobre todos que causam ruína das famílias, provocando enormes despesas e processos intermináveis.
O SANTO
Batizada como Ana Francisca, nasceu em 6 de outubro de 1888, em Brendola, Itália, numa família camponesa. Mais velha de três filhos, gostava de rezar e amava por Nossa Senhora. Aos 17 anos, ingressou no Convento Irmãs Mestras de Santa Dorotéia Filhas dos Sagrados Corações, adotando o nome de Maria Bertilla. Trabalhava na lavanderia e cuidava do forno. Em seu segundo ano de noviciado, foi enviada para o hospital em Treviso (Itália), onde exerceu a função de enfermeira na ala infantil. A Primeira Guerra Mundial fez com que Maria Bertilla se dedicasse aos cuidados com os soldados feridos. Em 1910, foi diagnosticada com um câncer; sua saúde estava debilitada e precisou passar por uma cirurgia, retirando-se um tempo para se recuperar. Morreu no dia 20 de outubro de 1922.