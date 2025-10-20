Logo O POVO+
Programe-se: Confira agenda cultural de segunda, 20 de outubro (20/10)
Programe-se: Confira agenda cultural de segunda, 20 de outubro (20/10)

É exibido em cinemas de Fortaleza o filme
Foto: Universal Pictures/Divulgação É exibido em cinemas de Fortaleza o filme "O Telefone Preto 2"

É exibido em cinemas de Fortaleza o filme "O Telefone Preto 2". O longa-metragem de terror acompanha a jornada de Finney, que, quatro anos após matar e escapar de seu sequestrador, tenta viver uma vida normal sendo o único sobrevivente do cativeiro do Pegador. Enquanto encontra dificuldade de superar seu trauma, sua irmã mais nova começa a receber chamadas do telefone preto em seus sonhos, tendo ainda pesadelos recorrentes com três garotos sendo perseguidos num acampamento. O Pegador passa a ser ameaça para Gwen e para Finney novamente.

 

Elton John

Estão à venda os ingressos para o tributo "Elton John Essence - Rocketman", em homenagem a Elton John, um dos maiores nomes da música pop. O show reúne os principais sucessos da carreira do cantor britânico interpretados pelo maestro e cantor Rogério Martins, que tem timbre parecido com o do artista. Com sua Rocket Band, ele apresenta músicas como "Your Song", "Sacrifice", "Rocket Man" e "Goodbye Yellow Brick Road". O show também é marcado por trocas de figurinos clássicos e momentos teatrais.

  • Quando: domingo, 26, às 20 horas
  • Onde: Teatro RioMar Fortaleza (rua Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)
  • Quanto: a partir de R$ 80; vendas no site Uhuu e bilheteria do teatro (terça a sábado, das 14 às 20 horas)

 

Arte em Sucata

Está em cartaz no Museu de Arte da Universidade Federal do Ceará (Mauc) a mostra "Zé Pinto - 100 Anos". A exposição reúne esculturas em sucata do artista cearense Zé Pinto em comemoração ao seu cenário de nascimento. O público confere obras do profissional que consolidou estética própria ao transformar restos de metal em personagens da memória popular nordestina, como nas esculturas Rendeira, Maria Bonita e Lampião. Documentos históricos do arquivo institucional do Mauc também estão expostos.

  • Quando: segunda a sexta-feira, das 8h às 12 horas e das 13h às 17 horas; visitação até 27 de novembro
  • Onde: Mauc (Avenida da Universidade, 2854 - Benfica)
  • Gratuito
  • Quando e onde: Ingresso.com
Chegou às plataformas de streaming de música o álbum
Chegou às plataformas de streaming de música o álbum "As Várias Pontas de uma Estrela (Ao Vivo no Coala)", registro do último show de Gal Costa

Gal Costa

Chegou às plataformas de streaming de música o álbum "As Várias Pontas de uma Estrela (Ao Vivo no Coala)", registro do último show de Gal Costa, que aconteceu em 17 de setembro de 2022, no Coala Festival, realizado no Memorial da América Latina (São Paulo). O álbum teve áudio mixado e masterizado. Entre as faixas do repertório estão canções como "Divino Maravilhoso", "Fé Cega, Faca Amolada", "Açaí", "Baby", "Palavras no Corpo" e "Brasil".

  • Onde: plataformas de streaming de música

 

Inscrições

  • Como parte do projeto Não à Fome, a Casa de Vovó Dedé oferece cursos gratuitos de gastronomia com foco na geração de renda e no empreendedorismo culinário. A cada semana há uma nova oportunidade de aprendizado, sempre com receitas acessíveis. Nas duas últimas semanas de outubro são oferecidas duas formações: Salgadinhos de Festa (21 a 24) e Festival de Rocamboles (28 a 31). As atividades ocorrem na sede da instituição e as turmas funcionam de 8h às 12 horas, com prioridade para moradores da comunidade e bairros vizinhos. As vagas são limitadas.

    Quando: 21 a 24 e 28 a 31 de outubro
  • Onde: Casa de Vovó Dedé (Rua Jerônimo de Albuquerque, 445 - Barra do Ceará)
  • Informações e inscrições: (85) 99448.1719 e bit.ly/42JOPBP
