Programe-se: Confira agenda cultural de segunda, 20 de outubro (20/10)

Foto: Universal Pictures/Divulgação É exibido em cinemas de Fortaleza o filme "O Telefone Preto 2"

É exibido em cinemas de Fortaleza o filme "O Telefone Preto 2". O longa-metragem de terror acompanha a jornada de Finney, que, quatro anos após matar e escapar de seu sequestrador, tenta viver uma vida normal sendo o único sobrevivente do cativeiro do Pegador. Enquanto encontra dificuldade de superar seu trauma, sua irmã mais nova começa a receber chamadas do telefone preto em seus sonhos, tendo ainda pesadelos recorrentes com três garotos sendo perseguidos num acampamento. O Pegador passa a ser ameaça para Gwen e para Finney novamente.

Quando e onde: Ingresso.com





Elton John

Estão à venda os ingressos para o tributo "Elton John Essence - Rocketman", em homenagem a Elton John, um dos maiores nomes da música pop. O show reúne os principais sucessos da carreira do cantor britânico interpretados pelo maestro e cantor Rogério Martins, que tem timbre parecido com o do artista. Com sua Rocket Band, ele apresenta músicas como "Your Song", "Sacrifice", "Rocket Man" e "Goodbye Yellow Brick Road". O show também é marcado por trocas de figurinos clássicos e momentos teatrais.

Quando: domingo, 26, às 20 horas

domingo, 26, às 20 horas Onde: Teatro RioMar Fortaleza (rua Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

Teatro RioMar Fortaleza (rua Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu) Quanto: a partir de R$ 80; vendas no site Uhuu e bilheteria do teatro (terça a sábado, das 14 às 20 horas)





Arte em Sucata

Está em cartaz no Museu de Arte da Universidade Federal do Ceará (Mauc) a mostra "Zé Pinto - 100 Anos". A exposição reúne esculturas em sucata do artista cearense Zé Pinto em comemoração ao seu cenário de nascimento. O público confere obras do profissional que consolidou estética própria ao transformar restos de metal em personagens da memória popular nordestina, como nas esculturas Rendeira, Maria Bonita e Lampião. Documentos históricos do arquivo institucional do Mauc também estão expostos.

Quando: segunda a sexta-feira, das 8h às 12 horas e das 13h às 17 horas; visitação até 27 de novembro



segunda a sexta-feira, das 8h às 12 horas e das 13h às 17 horas; visitação até 27 de novembro Onde: Mauc (Avenida da Universidade, 2854 - Benfica)



Mauc (Avenida da Universidade, 2854 - Benfica) Gratuito

Quando e onde: Ingresso.com

Gal Costa

Chegou às plataformas de streaming de música o álbum "As Várias Pontas de uma Estrela (Ao Vivo no Coala)", registro do último show de Gal Costa, que aconteceu em 17 de setembro de 2022, no Coala Festival, realizado no Memorial da América Latina (São Paulo). O álbum teve áudio mixado e masterizado. Entre as faixas do repertório estão canções como "Divino Maravilhoso", "Fé Cega, Faca Amolada", "Açaí", "Baby", "Palavras no Corpo" e "Brasil".

Onde: plataformas de streaming de música





Inscrições