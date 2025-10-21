Paulinho Moska anuncia show em Fortaleza em novembro

Foto: Rodrigo Simas Músico carioca Paulinho Moska faz show dia 23 de novembro em Fortaleza

O cantor Paulinho Moska realiza show em Fortaleza no domingo, 23 de novembro, trazendo para o palco do Cineteatro São Luiz o espetáculo “Os Violões Fênix do Museu Nacional”.

As vendas dos ingressos já estão disponíveis pelo aplicativo do Sympla e na bilheteria do Cineteatro. Os valores são de R$ 120 (inteira) e de R$ 60 (meia-entrada).

Com trajetória solo de mais de três décadas, em seu repertório Paulinho revisita canções como "A Seta e o Alvo", "Pensando em Você", "A Idade do Céu", "Lágrimas de Diamantes", "Último Dia" e "Muito Pouco".

Paulinho Moska: violões que resurgem das cinzas

No show, Moska utiliza instrumentos musicais feitos com madeira reaproveitada do incêndio no Museu Nacional, localizado no Rio de Janeiro.

O acidente aconteceu no dia 2 de setembro de 2018 e levou a perda de cerca de 70% do total de obras que estavam alocadas no prédio do museu, com um acervo de 20 milhões de itens históricos.

Membro da equipe do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro (CBEM-RJ) que auxiliou no controle das chamas, o subtenente Davi Lopes foi responsável pela reutilização do material do incêndio.

Ele aproveitou as madeiras que haviam sido incendiadas e construiu instrumentos musicais com o material que antes era histórico.



Os Violões Fênix do Museu Nacional

