Programe-se: confira agenda cultural desta terça-feira, 21 de outubro (21/10)

Quer conferir uma atração gelada? No Shopping RioMar Fortaleza, o espaço Iceland oferece ao público estrutura específica para quem curte baixas temperaturas. A área conta com ambiente climatizado e temperatura de 15º C abaixo de zero. São mais de 30 toneladas em esculturas interativas feitas de gelo cristalino reunidas em ambiente temático para diversão em família. Estão inclusos casacos, luvas e uma bebida cortesia.
Jam Session
O Pork Roots, restaurante e bar multicultural localizado no bairro Monte Castelo, promove a cada terça-feira uma apresentação para celebrar o jazz. Os encontros reúnem músicos em torno do jazz instrumental com improvisação de qualidade. Das sessões costumam participar profissionais como o contrabaixista Miqueias dos Santos, o guitarrista Pedro Akilla, o baterista Paulinho dos Santos, o saxofonista e flautista Jorge Doudement e o saxofonista Lael Miranda.
Occitânia
O Cinema do Dragão promove a mostra "Occitânia: Filmes do Mundo". A programação é gratuita e inclui exibição de longas contemporâneos da América Latina e clássicos restaurados pela Cinemateca de Toulouse, com apoio do programa europeu A Season of Classic Films. O filme "Diógenes" (Colômbia/França/Peru) é exibido hoje. Dois irmãos são criados pelo pai no isolamento dos Andes peruanos. O cenário se complica quando esse provedor que troca sua arte por provisões não acorda.
Jingle Beat
É inaugurado no shopping RioMar Kennedy nesta terça-feira, 21, o projeto Jingle Beat. Com o tema "Natal - Luz, som e movimento", a experiência promete um espetáculo com projeções digitais, música e efeitos sonoros. A vivência capta o espírito natalino por quatro atrações principais. Um destaque é o Light Symphony, um show de luzes sincronizadas com trilhas exclusivas.
Musical indígena
Estão à venda os ingressos para o espetáculo “Azira’i”, escrito por Zahy Tentear e Duda Hios. O musical foi vencedor dos principais prêmios brasileiros de teatro, incluindo o de melhor atriz, entregue pela primeira vez a uma artista indígena. O solo autobiográfico trata da relação entre Zahy e sua mãe, Azira'i, a primeira mulher pajé da reserva indígena de Cana Brava, no Maranhão, onde ambas nasceram. A obra celebra a memória, a tradição e a identidade indígena.