Programe-se: confira agenda cultural desta terça-feira, 21 de outubro (21/10)

Foto: Davi Maia / Divulgação Parque temático de gelo Iceland é opção para levar toda a família durante as férias em Fortaleza

Quer conferir uma atração gelada? No Shopping RioMar Fortaleza, o espaço Iceland oferece ao público estrutura específica para quem curte baixas temperaturas. A área conta com ambiente climatizado e temperatura de 15º C abaixo de zero. São mais de 30 toneladas em esculturas interativas feitas de gelo cristalino reunidas em ambiente temático para diversão em família. Estão inclusos casacos, luvas e uma bebida cortesia.

Quando: de segunda-feira a sexta-feira, das 14h às 21 horas; sábado e domingo, das 13h às 21 horas

de segunda-feira a sexta-feira, das 14h às 21 horas; sábado e domingo, das 13h às 21 horas Onde: Piso L2 do Shopping RioMar Fortaleza (rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

Piso L2 do Shopping RioMar Fortaleza (rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 - Papicu) Quanto: a partir de R$ 89,90; vendas no Sympla e bilheteria





Jam Session

O Pork Roots, restaurante e bar multicultural localizado no bairro Monte Castelo, promove a cada terça-feira uma apresentação para celebrar o jazz. Os encontros reúnem músicos em torno do jazz instrumental com improvisação de qualidade. Das sessões costumam participar profissionais como o contrabaixista Miqueias dos Santos, o guitarrista Pedro Akilla, o baterista Paulinho dos Santos, o saxofonista e flautista Jorge Doudement e o saxofonista Lael Miranda.

Quando: terça-feira, 21, às 20 horas

terça-feira, 21, às 20 horas Onde: Pork Roots (Av. Srg. Hermínio Sampaio, 2276 - Monte Castelo)

Pork Roots (Av. Srg. Hermínio Sampaio, 2276 - Monte Castelo) Couvert artístico gratuito



Occitânia

O Cinema do Dragão promove a mostra "Occitânia: Filmes do Mundo". A programação é gratuita e inclui exibição de longas contemporâneos da América Latina e clássicos restaurados pela Cinemateca de Toulouse, com apoio do programa europeu A Season of Classic Films. O filme "Diógenes" (Colômbia/França/Peru) é exibido hoje. Dois irmãos são criados pelo pai no isolamento dos Andes peruanos. O cenário se complica quando esse provedor que troca sua arte por provisões não acorda.

Quando: terça-feira, 21, às 19 horas

terça-feira, 21, às 19 horas Onde: Cinema do Dragão (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Cinema do Dragão (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Gratuito; retirada de ingressos na bilheteria a partir das 18 horas





Jingle Beat

É inaugurado no shopping RioMar Kennedy nesta terça-feira, 21, o projeto Jingle Beat. Com o tema "Natal - Luz, som e movimento", a experiência promete um espetáculo com projeções digitais, música e efeitos sonoros. A vivência capta o espírito natalino por quatro atrações principais. Um destaque é o Light Symphony, um show de luzes sincronizadas com trilhas exclusivas.

Quando: a partir desta terça-feira, 21; funcionamento de terça a sexta-feira, das 14h às 22 horas; sábado, das 10h às 22 horas; domingos e feriados, das 14h às 21 horas; visitação até 30 de dezembro

a partir desta terça-feira, 21; funcionamento de terça a sexta-feira, das 14h às 22 horas; sábado, das 10h às 22 horas; domingos e feriados, das 14h às 21 horas; visitação até 30 de dezembro Onde: Shopping RioMar Kennedy (av. Srg. Hermínio Sampaio, 3100 - Presidente Kennedy)

Shopping RioMar Kennedy (av. Srg. Hermínio Sampaio, 3100 - Presidente Kennedy) Quanto: a partir de R$ 40 (meia); bilheteria no local





Musical indígena

Estão à venda os ingressos para o espetáculo “Azira’i”, escrito por Zahy Tentear e Duda Hios. O musical foi vencedor dos principais prêmios brasileiros de teatro, incluindo o de melhor atriz, entregue pela primeira vez a uma artista indígena. O solo autobiográfico trata da relação entre Zahy e sua mãe, Azira'i, a primeira mulher pajé da reserva indígena de Cana Brava, no Maranhão, onde ambas nasceram. A obra celebra a memória, a tradição e a identidade indígena.