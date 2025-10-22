Festival Elos anuncia nova edição em Fortaleza

Foto: Fernanda Barros/O POVO A 6ª edição do Festival Elos é marcada por expectativa do público para o show de Liniker

O Festival Elos confirmou que acontecerá em dezembro na cidade de Fortaleza. A informação foi divulgada pelas redes sociais do evento, em uma publicação poética e instigante, sem revelar detalhes sobre a programação ou os artistas que irão se apresentar.

Na postagem, a organização do festival escreveu: "Há um mar imenso lá fora e aqui dentro. Um mar que molha a pele quando o vento sopra o sal, um mar que acende nos olhos quando o sol se vai, um mar que pulsa quando a música chama o corpo pra dançar. Em dezembro, a gente se descobre mar".

O anúncio misterioso deixou fãs curiosos, já que nenhum detalhe sobre o lineup, horários ou formato do evento foi divulgado até o momento. Apenas o mês de realização: dezembro.

A publicação sugere que o festival seguirá explorando a conexão entre música e experiência sensorial à beira-mar, mantendo o clima de expectativa que costuma marcar as edições anteriores.

O Festival Elos já recebeu grandes nomes da música brasileira em edições anteriores, incluindo Liniker, Alceu Valença, Emicida e Chico César.

A edição de 2024 se destacou pelo show de Liniker, que apresentou canções do álbum "Caju".



