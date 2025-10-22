Hanoi Hanoi celebra trajetória com DVD no streaming; veja detalhes

Foto: Marden Nascimento/Divulgação Grupo Hanoi Hanoi fez show de reencontro em 2017; álbum foi lançado nas plataformas de streaming em 2025

Há oito anos, a cidade de Nova Lima, em Minas Gerais, foi palco da reunião de um grupo com passagem notória no cenário do pop rock brasileiro na década de 1980. Foi em 2017 que Arnaldo Brandão, Sérgio Vulcanis, Ricardo Bacelar e Marcelo da Costa se encontraram para tocar juntos e celebrar trajetória do Hanoi Hanoi.

Criado em 1985 pelo baixista, compositor e vocalista carioca Arnaldo Brandão, a banda teve como principais sucessos as músicas “Totalmente Demais” e “Blá-blá-blá… Eu Te Amo”, mas também repertório marcado por letras poéticas. Em duas fases e formações da banda, foram cinco álbuns lançados, sendo o último, “Credus”, em 1995.

LEIA TAMBÉM | Uma noite para o rock

Pouco mais de 30 anos do primeiro álbum (“Hanoi Hanoi”, de 1986) foi feito o show de reencontro da banda em Nova Lima. A apresentação, intitulada “30 Anos na Insanidade - Ao Vivo”, foi gravada e chegou às plataformas de streaming em 2025. O registro reúne clássicos da banda, além das inéditas “Idiota” e “Tá Tudo Podre”. O DVD na íntegra foi disponibilizado no YouTube.

A ideia para concretizar o reencontro surgiu a partir do interesse de Arnaldo Brandão em gravar um DVD de sua festa itinerante chamada de Festa da Insanidade.

Na época, porém, a TV Globo lançou, na virada de 2015 para 2016, a novela “Totalmente Demais”, homônima do principal sucesso do Hanoi Hanoi - que também foi regravado pela Anitta no período -, o que motivou a reunião do grupo.

Banda relembra carreira em DVD

“Achei que seria bacana reunir a banda toda, gravar esse DVD e dar de presente para os fãs depois. Foi uma alegria muito grande, porque adoro meus companheiros de banda. Nos divertimos muito ao longo desses anos. Nada melhor, então, do que comemorarmos tocando”, relembra o criador do Hanoi Hanoi.

Entre tantas lembranças sobre o show, Arnaldo destaca as “muitas emoções” vividas naquela noite. “Foi uma festa maravilhosa. Foi uma grande alegria reencontrar a plateia que temos em Belo Horizonte, onde todo mundo conhece nossas canções, além das participações especiais do Samuel Rosa, do Renegado e do Affonsinho Heliodoro”, avalia.

As conexões se dão por diferentes motivos. Arnaldo participou do primeiro disco do Skank e e Samuel Rosa tocou “Saideira” no show. Renegado fez uma versão em rap de “Totalmente Demais”. Affonsinho integrou a primeira formação do Hanoi. Outro destaque foi Tavinho Paes (1955 - 2024), letrista atuante na maior parte das canções do Hanoi Hanoi.

No show, ele também trabalhou na concepção, nos cenários e nos vídeos, com Jodele Larcher, e fez performance de poesia. “Tive a sorte de compor com ele, um dos maiores poetas da minha geração. Sinto muito sua falta. Tem uma ironia só comparável à ironia do Cazuza - aliás, Cazuza me falou que foi muito influenciado pelo Tavinho”, descreve Arnaldo.

Como relata o músico, o Hanoi Hanoi passou por duas fases. Ele considera a segunda a “mais coesa”: “Fizemos mais shows, ensaiamos mais, gravamos mais. Então, há uma conexão maior entre os componentes da banda, essa amizade que nos faz nos divertirmos no palco. É um CD de pura diversão que estamos dando de presente aos fãs”.

O álbum foi lançado de maneira independente pelo selo Jasmin Music, do músico cearense Ricardo Bacelar. Integrante do Hanoi Hanoi a partir da segunda fase, esteve no show de reencontro em 2017. Apesar da interrupção das atividades do grupo no final dos anos 1990, período no qual “o rock brasileiro estava muito em baixa”, a amizade entre os artistas sempre continuou.

“Quando eu subo no palco com eles, parece que o tempo não passou. Como fizemos muitos shows juntos, o repertório está entranhado em nós, é como se tivéssemos no automático, porque já tocamos muitas vezes”, caracteriza o pianista.

Qual sua avaliação sobre a posição do Hanoi no rock brasileiro? Para ele, é uma “banda com muita personalidade” em um período “muito fértil” no qual o rock brasileiro se estabeleceu. O

cupa, pois, um lugar de destaque por causa de suas letras e de sua musicalidade. “Os fãs do Hanoi continuam aí, atrás de nós, mesmo que estivéssemos parados há muito tempo. Isso é muito bom”, complementa.

Para Arnaldo Brandão, a chegada do álbum ao streaming é a possibilidade de alcançar novos públicos: “Tomara que consigamos adquirir um outro público mais jovem, que tenha oportunidade de conhecer nosso trabalho. Gostaria de fazer shows nas capitais para comemorarmos o lançamento desse DVD. Minha esperança é que surja algum investidor ou empresário para realizarmos as apresentações”.

Repertório do show

Coração Geiger (Arnaldo Brandão / Fausto Fawcett)

Pensamento (Arnaldo Brandão

e Arnaldo Antunes)

Alguma Mulheres (Arnaldo Brandão

e Tavinho Paes)

Tá Tudo Podre (Arnaldo Brandão

e Tavinho Paes)

Fausto Brasil (Arnaldo Brandão

e Tavinho Paes)

Felicidade Zen (Arnaldo Brandão

e Tavinho Paes)

Fanzine (Arnaldo Brandão

e Tavinho Paes)

Jovem (Arnaldo Brandão e Cazuza)

Ideologia (Cazuza e Roberto Frejat)

Idiota (Arnaldo Brandão e Tavinho Paes)

Loucos (Arnaldo Brandão

e Tavinho Paes)

Ano do Dragão (Arnaldo Brandão e Tavinho Paes)

Totalmente Demais (Arnaldo Brandão, Tavinho Paes e Robério Rafael) feat. Flávio Renegado

Plic Plic (Arnaldo Brandão e Tavinho Paes)

O Tempo Não Para (Arnaldo Brandão

e Cazuza)

Cheira Confusão (Arnaldo Brandão, Afonso Jr e Tavinho Paes)

Nem Sansão Nem Dalila (Arnaldo Brandão, Cazuza e Torquato Mendonça) feat. Affonsinho Heliodoro

Blá Blá Blá, Eu Te Amo (Rádio Blá) (Arnaldo Brandão, Lobão e Tavinho Paes) feat. Affonsinho Heliodoro

Saideira (Samuel Rosa e Rodrigo F. Leão) feat. Samuel Rosa e Affonsinho Heliodoro

Bonsucesso 68 (Arnaldo Brandão e Tavinho Paes) feat. Affonsinho Heliodoro

Noite do Prazer (Claudio Zoli, Arnaldo Brandão e Paulo Zdan)

30 Anos na Insanidade - Ao vivo

Onde: ffm.to/hanoi30anos