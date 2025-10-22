Horóscopo: previsão para seu signo hoje, terça, 22 de outubro

21/03 a 20/04
Para o signo de Áries, o céu indica um momento de enfrentamento de desafios complexos, com apoio da Lua, Mercúrio e Marte. Talvez tenha que confiar nos instintos para evitar imprevistos.
21/04 a 20/05
Para o signo de Touro, o céu indica que a comunicação e os relacionamentos são pontos fortes hoje. As trocas de ideias e experiências podem potencializar iniciativas, com incentivo de Lua, Mercúrio e Marte.
21/05 a 20/06
O céu indica uma boa hora para o signo de Gêmeos ganhar agilidade na gestão do dia a dia, aumentando a produtividade. Os investimentos podem ser otimizados graças ao aprimoramento do senso de economia.
21/06 a 22/07
Visão geral: Signo de Câncer, sua habilidade social está em alta, criando chances para ações conjuntas produtivas. Na esfera amorosa, se mostra uma boa época para estreitar laços e expressar sentimentos.
23/07 a 22/08
Quarta-feira será um dia propício para Leão aprimorar a vida em casa. O céu indica que a articulação em família pode ajudar nos objetivos imediatos e criar chances de melhorias. Combine talentos e trabalhe as diferenças para um convívio agradável e produtivo.
23/08 a 22/09
Para o signo de Virgem, o céu indica uma dinâmica comunicação guiada por Lua, Mercúrio e Marte. Isso pode motivar outros a se engajarem com você em projetos compartilhados. Além disso, há possiblidades de afiar o seu senso de oportunidade.
23/09 a 22/10
Para o signo de Libra, o céu indica um bom momento para reorganização financeira e melhorias práticas no cotidiano. A capacidade empreendedora pode ser ressaltada, dando um novo olhar para a rotina.
23/10 a 21/11
Para o signo de Escorpião, o céu indica um aumento na assertividade e na autoconfiança. Isso pode significar um bom momento para se aproximar de pessoas que podem lhe beneficiar.
22/11 a 21/12
Signo de Sagitário, o céu aponta desafios nesta quarta, mas sua garra ajuda a transformá-los em oportunidades de superação, graças à conexão entre Lua, Mercúrio e Marte. As dificuldades podem reavivar seus talentos ocultos.
22/12 a 20/01
Para o signo de Capricórnio, nesta quarta-feira, o céu indica que possíveis parcerias possam se fortalecer, especialmente em grupo, pela reunião de talentos. Em sua área amorosa, procure resolver detalhes da convivência com maturidade e coerência.
21/01 a 18/02
Para o signo de Aquário hoje, o céu indica proatividade na área do trabalho e possibilidade de expansão profissional. Aponte para as oportunidades de mudança. Na vida amorosa, os desafios podem ser encarados como testes de maturidade. Permita-se ao afeto e ele se fortalecerá.
19/02 a 20/03
O céu para o signo de Peixes indica um aumento da fé em si mesmo e na vida, podendo trazer oportunidades ligadas às suas vocações. A tríade Lua, Mercúrio e Marte sinaliza chances de tomar decisões ousadas e inovadoras.
O ANJO
Protege contra os maus e opressores; dá vitória e paz; influi sobre o ferro, sobre os arsenais, as fortificações e tudo que se refere à guerra. Confere energia, bravura, talento e atividade. Não gosta dos tagarelas. O gênio contrário domina a discórdia; influi sobre os traidores e criminosos. Quem nasce sob esta influência luta contra qualquer tipo de injustiça e sabe discernir entre o certo e o errado.
O SANTO
Karol Józef Wojtyla nasceu em 18 de maio de 1920, em Wadowice. Filho de oficial do exército polonês durante a ocupação nazista, ele queria ser ator, trabalhou em uma pedreira e numa indústria química para evitar a deportação para Alemanha. Clandestinamente, em 1942, entrou para o seminário. Quatro anos mais tarde, foi ordenado padre. Após a ordenação, Wojtyla tornou-se bispo de Ombi e bispo auxiliar da Cracóvia, depois arcebispo da Cracóvia e, depois, cardeal. Wojtyla foi eleito papa em 16 de outubro de 1978, no conclave que sucedeu a morte do Papa João Paulo I. Criou as Jornadas Mundiais da Juventude, escreveu 14 encíclicas, organizou 15 assembleias do sínodo dos bispos, nomeou 231 cardeais, beatificou 1338 pessoas e canonizou 482 santos. Lutou contra o parkinson e morreu em 2005.