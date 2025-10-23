Logo O POVO+
Banda Fossil comemora 20 anos com show em Fortaleza
Banda cearense de rock instrumental, Fossil realiza show em comemoração às duas décadas de história
Completar duas décadas de um encontro não é para qualquer um. A banda de rock instrumental Fossil chegou a essa marca graças à "vontade de criar e de continuar estando junto apesar dos percalços", como disse o guitarrista Vitor Cozilos em meio ao ensaio cheio de empolgação da banda para o show de 20 anos no sábado, 25, no Dragão do Mar.

Ao longo desse período, o grupo rodou mais de 50 cidades pelo Brasil e participou de festivais diversos na terra natal, como o Maloca Dragão e o Ceará Music, resistindo não só ao tempo e às agruras da vida de artista independente, mas também à distância, já que alguns dos integrantes vivem em São Paulo e outros em Fortaleza.

Ainda assim, continuar "compondo músicas novas e pensando novos trabalhos" é, para Rudriquix (teclado e percussões), a maior conquista do grupo. "Talvez, no final das contas, os 20 anos sejam a grande conquista da banda, essa longevidade", pontua o músico, que também ressalta as muitas conexões feitas pelo caminho. E o show de 20 anos reflete isso.

Participam do espetáculo os artistas Clau Aniz, Elisa Porto, Clarisse Aires e Juliano Gauche, que faz a abertura do show e deve estar no próximo disco do grupo. "São pessoas que a gente conhece também há muito tempo, se dá bem demais e admira muito elas como instrumentistas", afirma Vitor Cozilos sobre a escolha dos convidados.

Quarteto revisita discografia em show

Além das participações que aludem à história da banda, o repertório também traz um pouco de cada um dos seus cinco álbuns lançados. Escapando ao desafio de montar um show a partir de uma discografia extensa, o quarteto revisitou todas as suas produções para "escolher as músicas que mais tocaram a gente do passado", conforme Klaus Sena (baixo e sintetizadores).

Entre os trabalhos impossíveis de ficar de fora, Rudriquix destaca o disco "Mocumentário" (2012), indicado a melhor disco de instrumental pela revista Rock Brigade. Além dos álbuns mais antigos da banda, as produções mais recentes - "4" (2021) e "5inco" (2022) -, lançadas durante e pós-pandemia de covid-19, encontram os palcos pela primeira vez.

Pioneira na cena de música instrumental roqueira em Fortaleza, a banda Fossil testemunhou o crescimento de bandas instrumentais no Brasil pelos idos de 2008, quatro anos depois da sua formação. Inicialmente tratada como "banda de abertura" nos festivais da capital cearense, com o tempo, o grupo conquistou maior circulação nos festivais pelo Nordeste.

"Em todos os estilos, existe uma categoria instrumental que eu acho que de fato é pouco divulgada pela grande mídia", declara Klaus Sena. O tecladista Rudriquix aponta que o espaço conquistado tem relação com uma maior aceitação e compreensão da música instrumental.

"A gente escuta o tempo todo música instrumental e não percebe", diz o baixista da banda sobre os filmes, que frequentemente se utilizam da categoria como recurso para contar histórias. "Estar no palco levantando a bandeira da música instrumental é uma coisa de resistência e faz com que mais pessoas percebam que essa música está presente no seu dia a dia", defende Klaus Sena.

Para os próximos 20 anos, eles esperam continuar levantando essa mesma bandeira. "Eu espero que a gente esteja com essa mesma energia, essa amizade, e sempre se reinventando a cada disco, como a gente tem feito, sendo pioneiro em vários aspectos, enfim, fazendo o som que a gente gosta", projeta Victor Bluhm (bateria).

Um integrante, uma memória

Victor Bluhm

"Uma vez a gente tava voltando de Cuiabá e tava tendo uma obra na estrada. O ônibus teve que fazer um desvio e tinha muita lama, era uma pontezinha muito estreita, tudo muito escuro. O ônibus deu uma atolada. Foi muito perrengue, os nossos instrumentos dentro do ônibus, a gente com medo. Foi um percurso bem tenso".

Vitor Cozilos

"A gente tem uma coisa de, quando o show tá muito empolgante, chove. Não que isso seja ruim. No calor do momento, a banda faz chover. Teve um que a gente fez em São Carlos, que choveu e foi virando uma tempestade, com muito vento, e a água começou a chegar nos instrumentos. A gente teve que desligar pra não levar choque. A chuva parou, a galera passou um rodo no chão e a gente voltou a tocar. Com 20 minutos voltou a chover, um pau d'água, e a gente teve que parar de vez. É isso, a força faz chover".

Rudriquix

"A gente foi tocar no Centro Banco do Nordeste em Sousa, na Paraíba. E foi muito massa porque a gente já morava em São Paulo há um tempo e voltou para o Nordeste. Lá em Souza a gente visitou o sítio arqueológico, que tem umas escavações, e ele não estava muito bem financeiramente. A gente pôde ver muitos fósseis (risos) raros que só tem no Nordeste. E foi muito massa esse encontro da banda Fossil com essa história, parece ser muito clichês, mas foi muito legal essa viagem".

Klaus Sena

"Eu comecei na fase que a banda estava morando em São Paulo, em meados de 2010. Uma das minhas grandes surpresas foi que a banda estava tendo uma espécie de patrocínio, que na verdade era um pagamento por ter tido a música sincronizada num vídeo de uma marca. A gente tinha direito de pegar peças de roupa de uma marca bem descolada em São Paulo. Todo mundo renovou guarda-roupa, todos estilosos com roupas novinhas numa época que não estávamos ganhando muito bem em São Paulo. É uma memória afetiva muito feliz".

Show Fossil 20 anos

  • Quando: sábado, 25, às 19 horas
  • Onde: Anfiteatro do Dragão do Mar (Rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)
  • Quanto: R$ 15 (meia), R$ 20 (social) e R$ 30 (inteira) via Sympla e bilheteria

 

