Cultura Popular

Ocorre desta quinta-feira, 23, a domingo, 26, o XII Festival Raízes do Meu Ceará - Folclore!, que reúne manifestações artísticas e culturais gratuitas em apresentações na praça da Estação do Metrô Juscelino Kubitschek, no bairro Demócrito Rocha. O público é convidado a participar de brincadeiras, atividades e conferir as feiras de gastronomia e artesanato.
Quando: quinta-feira, 23, a domingo, 26, a partir das 18 horas
Onde: Praça da Estação do Metrô Juscelino Kubitschek (rua Alagoas, 492 - Demócrito Rocha)
Gratuito