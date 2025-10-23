Horóscopo: previsão para seu signo hoje, quinta, 23 de outubro

21/03 a 20/04
Para o signo de Áries, o céu indica chances de desenvolvimento pessoal material e emocional nesta quinta-feira. Desafios em seu círculo de amizades podem surgir, trazendo a oportunidade de fortalecer as relações de confiança e se libertar das abusivas.
21/04 a 20/05
Para Touro, o Sol indica uma fase de mais atenção aos conviventes, o que pode trazer momentos calorosos e fortalecer laços. Já no trabalho, tensões podem surgir - exigindo inteligência emocional para lidar.
21/05 a 20/06
Para o signo de Gêmeos, o céu indica vitalidade e dinamismo na rotina e saúde. Sua capacidade analítica pode estar apurada, contribuindo para um gerenciamento eficaz. Pode haver situações imprevistas por causa de Plutão, exigindo resiliência.
21/06 a 22/07
Para o signo de Câncer, o céu sugere que interações sociais e troca de conhecimentos estão favorecidos pela presença do Sol. Porém, mantenha critério ao se expor, buscando experiências qualitativas com pessoas confiáveis.
23/07 a 22/08
Para o signo de Leão, o Sol indica calor e conexão na área doméstica, trazendo foco à vida familiar e aos vínculos íntimos. Desafios complexos com pessoas próximas podem necessitar estratégias conjuntas.
23/08 a 22/09
Para o signo de Virgem, a entrada do Sol na área da comunicação indica um desejo de aprender e trocar experiências, fundamental para aprimorar projetos em andamento. Use o bom senso ao compartilhar suas conquistas.
23/09 a 22/10
Para o signo de Libra, o céu indica possibilidades de investimento com a entrada do Sol na área financeira. Aproveite para aperfeiçoar suas habilidades de gestão e tomar decisões seguras. Evite ouvir conselhos de pessoas não experientes na área, especialmente devido à tensão com Plutão.
23/10 a 21/11
Para o signo de Escorpião, o céu indica um período de destaque para o carisma e a dinâmica pessoal, com chances de projeção das suas ideias. Porém, recomenda-se organizar bem as ações, evitando agir de improviso.
22/11 a 21/12
Para o signo de Sagitário, o sol indica uma chance de maior consciência sobre os aspectos frágeis da vida, pedindo dedicação para superar desafios. Manter a discrição pode ser útil para evitar interferências externas. Atenção ao seu relacionamento amoroso também é indicado.
22/12 a 20/01
Para o signo de Capricórnio, o céu indica maior envolvimento nas amizades. As afinidades ganham destaque, enquanto as diferenças podem ser vistas como complementares. Na carreira, é preferível evitar confrontos com superiores.
21/01 a 18/02
Para o signo de Aquário, o céu indica uma fase positiva no trabalho, com chances de crescimento profissional. Esteja disposto a encarar desafios com resiliência.
19/02 a 20/03
Para o signo de Peixes, o dia indica expansão de interesses no campo espiritual e vê chance de maior conexão com sua vocação e fé. No profissional, é um bom momento para buscar aprimoramento, valorizando os estudos.
O ANJO
Protege nas operações misteriosas; dá sucesso nas empresas; domina Química, Física e Medicina; dá saúde e longa vida. Faz bons curadores e torna-os célebres por curas maravilhosas, devidas ao conhecimento das leis ocultas da natureza. uem nasce sob esta influência é célebre pelas descobertas maravilhosas, desvenda segredos da natureza e tem palavras de força e coragem contra a maldade.
O SANTO
Nasceu em Capistrano, Abruzzo, filho de um barão alemão. Tornou-se jurista e governador da cidade, mas foi preso na ocupação desta pela família Malatesta. Na prisão, descobre o Senhor e torna-se sacerdote da Ordem dos Frades Menores. Sua pregação inflama pessoas, provoca conversões, renova espiritualmente as populações. Em 1453, a capital do Império Romano do Oriente, Constantinopla, cai. O sentimento de ameaça ao cristianismo cresce com o avanço do islamismo e dos turcos. João recruta 5 mil homens, parte para Belgrado para romper o cerco da cidade operada pela frota fluvial liderada por Mohammed II. Uma semana depois, o frade idoso torna-se em general vitorioso. No caminho de volta, tendo contraído a peste, São João de Capistrano morre em 23 de outubro de 1456.