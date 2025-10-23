Programe-se: Confira agenda cultural deste fim de semana

Foto: Rodrigo Rocha/Divulgação XII Festival Raízes do Meu Ceará - Folclore! acontece este fim de semana

Ocorre desta quinta-feira, 23, a domingo, 26, o XII Festival Raízes do Meu Ceará - Folclore!, que reúne manifestações artísticas e culturais gratuitas em apresentações na praça da Estação do Metrô Juscelino Kubitschek, no bairro Demócrito Rocha. O público é convidado a participar de brincadeiras, atividades e conferir as feiras de gastronomia e artesanato.

Quando: quinta-feira, 23, a domingo, 26, a partir das 18 horas

quinta-feira, 23, a domingo, 26, a partir das 18 horas Onde: Praça da Estação do Metrô Juscelino Kubitschek (rua Alagoas, 492 - Demócrito Rocha)

Praça da Estação do Metrô Juscelino Kubitschek (rua Alagoas, 492 - Demócrito Rocha) Gratuito

Tributo Billie Holiday

A cantora Raara Rodrigues realiza homenagem à Billie Holiday, uma das maiores artistas de jazz do século XX. Ao lado da cantora cearense, subirão ao palco os músicos Hermano Faltz na guitarra; Ednar Pinho no baixo acústico; Adriano Oliveira e Alex Moreira no trompete.

Quando: quinta-feira, 23, às 20 horas

quinta-feira, 23, às 20 horas Onde: Cenário Casa de Música (rua Professor Dias da Rocha, 579 - Meireles)

Cenário Casa de Música (rua Professor Dias da Rocha, 579 - Meireles) Reservas e mais infos: @cenariocasademusica



Thiago Ventura

O humorista Thiago Ventura retorna a Fortaleza com o espetáculo "Pra quê que eu vou mentir?". Na apresentação marcada para ocorrer nesta sexta-feira, 24, e sábado, 25, o ator fala sobre as mentiras cotidianas e leva o público a refletir sobre os efeitos da verdade sem filtros. Os ingressos estão à venda no site Uhuu.

Quando: sexta-feira, 24, e sábado, 25, às 22 horas

sexta-feira, 24, e sábado, 25, às 22 horas Onde: Teatro RioMar Fortaleza (rua Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

Teatro RioMar Fortaleza (rua Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu) Quanto: a partir de R$ 40 (meia-entrada) e R$ 80 (inteira)

a partir de R$ 40 (meia-entrada) e R$ 80 (inteira) Vendas: Uhuu



Halloween da 5 Elementos

Neste sábado, 25, o 5 Elementos Pub promove uma nova edição da festa Halloween Fantasy. Com início às 20 horas, o evento terá shows da MadCat Band, e apresentações das cantoras Amanda Alves e Shirley Cordeiro. Também haverá concurso de fantasias, no qual as três finalistas vão ganhar barris de cerveja como prêmio. Os ingressos estão disponíveis na plataforma OutGo com valores a partir de R$ 50.

Quando: sábado, 25, às 20 horas

sábado, 25, às 20 horas Onde: 5 Elementos Pub (rua Ana Bilhar, 1180 - Meireles)

5 Elementos Pub (rua Ana Bilhar, 1180 - Meireles) Quanto: a partir de R$ 50

a partir de R$ 50 Vendas: OutGo





Forró das mulheres

O Kukukaya é palco para um grande encontro de vozes femininas do forró neste sábado, 25, às 21 horas. Localizado no bairro Joaquim Távora, o espaço recebe as cantoras Iara Pamela, Suzy Navarro e Bete Nascimento na segunda edição do festival "Forró é para dançar". Os ingressos estão à venda no site OutGo.

Quando: sábado, 25, às 21 horas

sábado, 25, às 21 horas Onde: Kukukaya (av. Pontes Vieira, 55 - Joaquim Távora)

Kukukaya (av. Pontes Vieira, 55 - Joaquim Távora) Quanto: R$ 35

R$ 35 Vendas: OutGo





Festa Beco's

O Fuzuê Club recebe a Festa Beco's, que traz para a capital cearense o rapper baiano Jovem Dex, Donos dos hits do gênero "Tropa do D", "Rockstar" e "Relógio". Os ingressos estão à venda no site Clube do Ingresso, com valores de R$ 60 (meia-entrada) e R$ 120 (inteira).

Quando: sábado, 25, às 22 horas

sábado, 25, às 22 horas Onde: Fuzuê Club (rua José Avelino, 349 - Centro)

Fuzuê Club (rua José Avelino, 349 - Centro) Quanto: R$ 60 (meia-entrada) e R$ 120 (inteira)

R$ 60 (meia-entrada) e R$ 120 (inteira) Vendas: Clube do Ingresso



Seminário

Nesta sexta-feira, 24, e sábado, 25, a Pinacoteca do Ceará realiza o seminário "Vidas singulares, memórias coletivas", que irá reunir curadores, artistas e pesquisadores para debater sobre memória e arte popular. Haverá transmissão no canal do YouTube.