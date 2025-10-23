Logo O POVO+
Programe-se: Confira agenda cultural deste fim de semana
Programe-se: Confira agenda cultural deste fim de semana

Atividades do fim de semana em Fortaleza envolvem festa de forró, seminário sobre arte e concurso de fantasias
XII Festival Raízes do Meu Ceará - Folclore! acontece este fim de semana (Foto: Rodrigo Rocha/Divulgação)
Ocorre desta quinta-feira, 23, a domingo, 26, o XII Festival Raízes do Meu Ceará - Folclore!, que reúne manifestações artísticas e culturais gratuitas em apresentações na praça da Estação do Metrô Juscelino Kubitschek, no bairro Demócrito Rocha. O público é convidado a participar de brincadeiras, atividades e conferir as feiras de gastronomia e artesanato.

  • Quando: quinta-feira, 23, a domingo, 26, a partir das 18 horas
  • Onde: Praça da Estação do Metrô Juscelino Kubitschek (rua Alagoas, 492 - Demócrito Rocha)
  • Gratuito

 

Raara Rodrigues, cantora cearense, será uma das atrações do Festival Jazz e Blues de Guaramiranga
Tributo Billie Holiday

A cantora Raara Rodrigues realiza homenagem à Billie Holiday, uma das maiores artistas de jazz do século XX. Ao lado da cantora cearense, subirão ao palco os músicos Hermano Faltz na guitarra; Ednar Pinho no baixo acústico; Adriano Oliveira e Alex Moreira no trompete.

  • Quando: quinta-feira, 23, às 20 horas
  • Onde: Cenário Casa de Música (rua Professor Dias da Rocha, 579 - Meireles)
  • Reservas e mais infos: @cenariocasademusica 

Thiago Ventura

O humorista Thiago Ventura retorna a Fortaleza com o espetáculo "Pra quê que eu vou mentir?". Na apresentação marcada para ocorrer nesta sexta-feira, 24, e sábado, 25, o ator fala sobre as mentiras cotidianas e leva o público a refletir sobre os efeitos da verdade sem filtros. Os ingressos estão à venda no site Uhuu.

  • Quando: sexta-feira, 24, e sábado, 25, às 22 horas
  • Onde: Teatro RioMar Fortaleza (rua Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)
  • Quanto: a partir de R$ 40 (meia-entrada) e R$ 80 (inteira)
  • Vendas: Uhuu
Cantora Amanda Alves se apresenta no DOC Trattoria & Wine Bar
Halloween da 5 Elementos

Neste sábado, 25, o 5 Elementos Pub promove uma nova edição da festa Halloween Fantasy. Com início às 20 horas, o evento terá shows da MadCat Band, e apresentações das cantoras Amanda Alves e Shirley Cordeiro. Também haverá concurso de fantasias, no qual as três finalistas vão ganhar barris de cerveja como prêmio. Os ingressos estão disponíveis na plataforma OutGo com valores a partir de R$ 50.

  • Quando: sábado, 25, às 20 horas
  • Onde: 5 Elementos Pub (rua Ana Bilhar, 1180 - Meireles)
  • Quanto: a partir de R$ 50
  • Vendas: OutGo

 

Cantora Iara Pamella participa de arraiá no Centro Cultural Bom Jardim (CCBJ)
Forró das mulheres

O Kukukaya é palco para um grande encontro de vozes femininas do forró neste sábado, 25, às 21 horas. Localizado no bairro Joaquim Távora, o espaço recebe as cantoras Iara Pamela, Suzy Navarro e Bete Nascimento na segunda edição do festival "Forró é para dançar". Os ingressos estão à venda no site OutGo.

  • Quando: sábado, 25, às 21 horas
  • Onde: Kukukaya (av. Pontes Vieira, 55 - Joaquim Távora)
  • Quanto: R$ 35
  • Vendas: OutGo

 

Festa Beco's

O Fuzuê Club recebe a Festa Beco's, que traz para a capital cearense o rapper baiano Jovem Dex, Donos dos hits do gênero "Tropa do D", "Rockstar" e "Relógio". Os ingressos estão à venda no site Clube do Ingresso, com valores de R$ 60 (meia-entrada) e R$ 120 (inteira).

  • Quando: sábado, 25, às 22 horas
  • Onde: Fuzuê Club (rua José Avelino, 349 - Centro)
  • Quanto: R$ 60 (meia-entrada) e R$ 120 (inteira)
  • Vendas: Clube do Ingresso

Seminário

Nesta sexta-feira, 24, e sábado, 25, a Pinacoteca do Ceará realiza o seminário "Vidas singulares, memórias coletivas", que irá reunir curadores, artistas e pesquisadores para debater sobre memória e arte popular. Haverá transmissão no canal do YouTube.

  • Quando: sexta-feira, 24, às 17h30min, e sábado, 25, às 15 horas
  • Onde: Pinacoteca do Ceará (rua 24 de Maio, 34 - Centro)
  • Gratuito 
