Série 'It: Bem-Vindos a Derry' estreia no domingo, 26

Foto: Brooke Palmer It: Bem-vindos a Derry - Série HBO

Quando Bill Skarsgård apareceu como o temido Pennywise, o palhaço assustador de "It: A Coisa" em 2017, o público desse século alheio à obra original de Stephen King pode ter sido enganado sobre a natureza daquele mistério - essa "coisa", afinal, não era um fantasma, um demônio e muito menos... um palhaço.

INSTAGRAM | Confira noticias, críticas e outros conteúdos no @vidaearteopovo

Depois dos filmes "It: A Coisa" (2017) e "It - Capítulo Dois" (2019), o cineasta argentino Andy Muschietti volta ao universo que recriou com "It: Bem-Vindos a Derry", série de oito episódios que vai na jugular desse segredo e revela até o que não estava nas páginas do clássico da literatura de horror.

Com aprovação do próprio Stephen King, a trama sobre uma força temível que sobrevive no subsolo de uma pacata cidade ganha uma gravidade assustadora: o que é, de fato, essa coisa e desde quando ela está lá? Nos primeiros cinco episódios dessa temporada, cedidos previamente ao O POVO sob embargo de spoilers pela Warner Bros, impressiona pelo quão direto a história encontra a resposta.

LEIA TAMBÉM | Netflix, HBO Max e Disney+: veja lançamentos da semana no streaming

Os dois filmes anteriores do diretor já tinham deixado clara a percepção de que essa coisa se alimenta do medo, sentimento que doma a pessoa com tanta crueldade ao ponto de se materializar diante de si como algo real. No olhar de um soldado sob o calafrio do seu dever com as guerras, por exemplo, o palhaço se transforma em Abraham Lincoln.

It: Bem-Vindos a Derry

A trama ganha densidade própria com a chegada de Leroy Hanlon (Jovan Adepo), um militar que acredita ter sido convocado a Derry apenas por conta da sua habilidade em combates aéreos. Ao chegar na cidade com esposa e filho, no entanto, ele encara também um terror que está distante do subsolo: uma sociedade racista.

Quando Charlotte (Taylour Paige) enfrenta a autoridade policial da cidade, não há muita diferença entre a expressão de repulsa no rosto do delegado branco e o olhar ameaçador do Pennywise diante da sua caça. Há um momento em que os dois parecem até sobrepostos, quando um policial assiste sua dor com um sorriso perverso. Em Derry, o terror acontece à luz do dia.

Dessa vez, crianças e adultos enfrentam as mesmas ameaças, especialmente pela inserção curiosa de um núcleo do exército militar que está instalado na comunidade por um motivo muito específico. Muschietti se aproveita dessa nova colisão para tornar sua imagem mais suja e bizarra - o grafismo das cenas violentas, com delírios, monstros e assassinatos está além de tudo que seus filmes já fizeram, abraçando o horror, o suspense e até a ficção científica ao mesmo tempo.

Embora o elenco infantil não seja tão emblemático quanto o anterior, a série encontra um jeito espinhoso de mantê-los na dianteira de cada reviravolta. As surpresas estão mesmo no elenco adulto: além de Jovan e Paige, a presença de Kimberly Guerrero carrega um peso muito próprio ao redor do núcleo indígena.

Com lançamento do primeiro episódio no próximo domingo, 26, a HBO chega no momento estratégico em que o público está se despedindo de "Stranger Things", série popular da Netflix que também tem um time de jovens duelando contra o mal. O diretor já revelou que tem ideias para outras duas temporadas, voltando ainda mais no tempo para os anos 1925 e 1908, o que nos leva a supor que a equipe criativa tem uma carta na manga para captar essa audiência.

Ainda não sabemos como essa história termina, e desconfio que os mistérios não consigam se sustentar por tanto tempo assim. Nada disso, porém, impede que essa mitologia decida ir atrás de inventar outros segredos.

"It: Bem-vindos a Derry" terá um episódio lançado por semana, no canal HBO e no streaming HBO Max, encerrando no dia 14 de dezembro.



