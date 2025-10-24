Estética e sabor

Foto: FERNANDA BARROS FORTALEZA-CE, BRASIL, 15-10-2025: Comes&Bebes com pratos do Le Pain Le Cafe, na CasaCor 2025. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo)

O ambiente é um dos principais fatores que fazem uma pessoa indicar ou ir a um restaurante. Afinal, quem nunca ouviu de um amigo (a) ao perguntar sobre um determinado estabelecimento e ele ou ela responder: "Adorei o lugar, cardápio ótimo, bom atendimento e ambiente muito agradável e bonito".

Na CasaCor Ceará 2025, onde os ambientes já são os protagonistas, não poderia ser diferente. A mostra, além de apresentar espaços pensados por diversos arquitetos, traz restaurantes que convidam o público a apreciar o que acontece quando a Gastronomia e a Arquitetura se encontram.

Um exemplo desse flerte é a Casa Coar - espaço onde fica o Le Pain Le Café no evento. O projeto da Gustavo Augusto Arquitetura une a paixão nacional pelo café com a sustentabilidade e a identidade cultural cearense. Com mesas feitas a partir de chapas de pedras usadas em edições anteriores da CasaCor, a bancada principal foi confeccionada com cápsulas de café recicladas,

uma homenagem ao insumo.

A ideia de trabalhar com a reutilização dos materiais veio a partir da imersão do arquiteto Gustavo Augusto no tema da CasaCor 2025. "Entendi que a Sustentabilidade precisava ser a alma do projeto. Nossa abordagem foi focada na ressignificação: dar uma nova e nobre função a materiais que seriam descartados",

explica ele.

Estruturas metálicas e cobertas, que antes seriam descartadas, foram ressignificadas para complementar o espaço acolhedor e autêntico. O design interior se destaca também pela presença de mobiliário e objetos criados por designers e artesãos cearenses. A decoração se torna completa com as peças produzidas pela artista Andréa Dall'Olio, que reutilizou sobras de materiais da produção de café.

Além disso, o espaço conta com um painel em homenagem a Espedito Seleiro, celebrado na mostra. Gustavo detalha que ele foi produzido também com cápsulas da 3 Corações. "Criamos uma trama única, uma costura que conecta a indústria local, o design autoral e a genialidade do artesanato nordestino", ilustra o arquiteto.

O cardápio escolhido para a mostra mescla tanto itens conhecidos pelos clientes do Le Pain Le Café e oferece novidades como sanduíches usando a focaccia artesanal da casa, segundo Isabel Studart, sócia-proprietária do estabelecimento. Além disso, foi criado o café "Sertão de Cores" para celebrar Espedito Seleiro, o homenageado da CasaCor.

"Os clientes cada vez mais querem experiências que 'saciem' seus sentidos, um ambiente bonito, elegante, aconchegante e pensado para o negócio, faz toda a diferença", pontua Isabel.

Já Gustavo, destaca que o bem-estar de um visitante e cliente de um estabelecimento também deve ser prioridade na hora de pensar em um projeto. "Buscamos, acima de tudo, promover o bem-estar e criar memórias duradouras. Na Casa Coar, nosso objetivo foi que cada detalhe ressoasse com propósito, proporcionando uma vivência única e profundamente aproveitada", finaliza.

Leia mais Restaurante Mayú

Casa Coar - Le Pain Le Café

Quando: Terça a Sábado - das 16h às 22h; Domingo e feriado das 15h às 21h

Quanto: de R$29 a R$ 45

Mais informações:

No Instagram @lepainlecafe