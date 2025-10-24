Horóscopo: previsão para seu signo hoje, sexta, 24 de outubro

Áries 21/03 a 20/04 Para o signo de Áries, o céu indica que certos pensamentos do passado podem vir à tona. Tente não se apegar a fatos desagradáveis que já aconteceram, pois podem comprometer a sua autoconfiança. Valorize a segurança dos afetos em sua vida.

Touro 21/04 a 20/05 Para o signo de Touro, o céu indica prudência nos gastos impulsivos e evita compensações externas. O conforto do lar pode ser mais satisfatório.

Gêmeos 21/05 a 20/06 Para o signo de Gêmeos, o céu indica uma fase de contrastes em seus relacionamentos, que podem levar a conflitos. O indicado é se mostrar aberto e flexível para equilibrar os interesses envolvidos.

Câncer 21/06 a 22/07 Para o signo de Câncer, o céu indica terrenos incertos nas relações de trabalho, sugerindo um possível choque de interesses. Recomenda-se lidar com as mudanças delicadamente, pois há resistência. Mostre empatia e solidariedade.

Leão 23/07 a 22/08 Para o signo de Leão, a sexta-feira proporciona chances de rotas novas em seu lazer, graças à oposição Lua-Urano. Porém, cuidado para não se desviar de seus planos originais nem se encantar por ilusões. Há um bom momento para interações culturais, com o aspecto positivo entre Lua e Vênus.

Virgem 23/08 a 22/09 Para o signo de Virgem, o céu indica que o dia será desafiador na rotina, principalmente na área família-trabalho, com alguma sobrecarga. Não se deixe abalar, acredite e use sua criatividade para superar obstáculos materiais.

Libra 23/09 a 22/10 Para o signo de Libra, o céu indica que pode ter mais críticas do que o normal, levando a impaciência e defensiva. Tente usar empatia e inteligência emocional na defesa de seus interesses.

Sagitário 22/11 a 21/12 O céu indica que para o signo de Sagitário pode ser um dia desafiador nos laços emocionais. Há chance de enfrentar conflitos em suas parcerias, então procure evitar confrontos e manejar as diferenças diplomacia.

Capricórnio 22/12 a 20/01 Para o signo de Capricórnio, o céu indica chance de maior reatividade, podendo desestabilizar frente a desafios e levar a atitudes precipitadas. Lide com isso sendo paciente e avaliando situações com cuidado. Criatividade pode ser aliada à economia doméstica.

Aquário 21/01 a 18/02 Para o signo de Aquário, o céu indica possíveis tensões em relações sociais e grupais. Mantenha uma postura neutra e diplomática para evitar conflitos.