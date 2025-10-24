Horóscopo: previsão para seu signo hoje, sexta, 24 de outubro

21/03 a 20/04
Para o signo de Áries, o céu indica que certos pensamentos do passado podem vir à tona. Tente não se apegar a fatos desagradáveis que já aconteceram, pois podem comprometer a sua autoconfiança. Valorize a segurança dos afetos em sua vida.
21/04 a 20/05
Para o signo de Touro, o céu indica prudência nos gastos impulsivos e evita compensações externas. O conforto do lar pode ser mais satisfatório.
21/05 a 20/06
Para o signo de Gêmeos, o céu indica uma fase de contrastes em seus relacionamentos, que podem levar a conflitos. O indicado é se mostrar aberto e flexível para equilibrar os interesses envolvidos.
21/06 a 22/07
Para o signo de Câncer, o céu indica terrenos incertos nas relações de trabalho, sugerindo um possível choque de interesses. Recomenda-se lidar com as mudanças delicadamente, pois há resistência. Mostre empatia e solidariedade.
23/07 a 22/08
Para o signo de Leão, a sexta-feira proporciona chances de rotas novas em seu lazer, graças à oposição Lua-Urano. Porém, cuidado para não se desviar de seus planos originais nem se encantar por ilusões. Há um bom momento para interações culturais, com o aspecto positivo entre Lua e Vênus.
23/08 a 22/09
Para o signo de Virgem, o céu indica que o dia será desafiador na rotina, principalmente na área família-trabalho, com alguma sobrecarga. Não se deixe abalar, acredite e use sua criatividade para superar obstáculos materiais.
23/09 a 22/10
Para o signo de Libra, o céu indica que pode ter mais críticas do que o normal, levando a impaciência e defensiva. Tente usar empatia e inteligência emocional na defesa de seus interesses.
23/10 a 21/11
Para o signo de Libra, o céu indica que pode ter mais críticas do que o normal, levando a impaciência e defensiva. Tente usar empatia e inteligência emocional na defesa de seus interesses.
22/11 a 21/12
O céu indica que para o signo de Sagitário pode ser um dia desafiador nos laços emocionais. Há chance de enfrentar conflitos em suas parcerias, então procure evitar confrontos e manejar as diferenças diplomacia.
22/12 a 20/01
Para o signo de Capricórnio, o céu indica chance de maior reatividade, podendo desestabilizar frente a desafios e levar a atitudes precipitadas. Lide com isso sendo paciente e avaliando situações com cuidado. Criatividade pode ser aliada à economia doméstica.
21/01 a 18/02
Para o signo de Aquário, o céu indica possíveis tensões em relações sociais e grupais. Mantenha uma postura neutra e diplomática para evitar conflitos.
19/02 a 20/03
No signo de Peixes, o céu indica possíveis surpresas nas áreas de trabalho e família, possivelmente gerando algum estresse. Manter a calma emocional pode ser crucial.
O ANJO
Se você faz parte dessa categoria deve se perguntar: "Eu não tenho anjo?". A princípio não, pois você tem essência angelical forte, em decorrência de atos humanitários, através dos quais sua própria vida foi doada em benefício de um grupo, mas pode escolher o anjo que será seu guardião. Em nível cósmico, elas produzem a força total da consciência, dando combinação inteligente, que representa aliança com Deus.
O SANTO
Nasceu em Sallent, próximo de Barcelona, em 1807. De família numerosa, foi tecelão como o pai. Aos 22 anos, ingressou no seminário e, aos 28, foi ordenado sacerdote. Ao ver a pobreza dos missionários, Claret fundou a Congregação dos Missionários Filhos do Imaculado Coração de Maria, conhecidos como claretianos. Mal tinha fundado a congregação, foi nomeado arcebispo de Santiago de Cuba, onde defendeu os oprimidos da ilha e converteu a todos. Com a ajuda da venerável Maria Antônia Paris, fundou o ramo feminino da Congregação: as Religiosas de Maria Imaculada, também chamadas claretianas. Em 1857, a rainha da Espanha convocou Antônio para voltar a Madrid e ser seu confessor. Em 1868, foi exilado com a rainha em Paris. Refugiou-se no mosteiro de Fontfroide, França, onde faleceu em 1870.