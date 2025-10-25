Confira a agenda cultural deste sábado, 25 de outubro (25/10)

Foto: Ares Soares/Divulgação O Grupo Mirante de Teatro da Unifor realiza o último fim de semana de apresentações do espetáculo "O Mundo ao Contrário"

O Grupo Mirante de Teatro da Unifor realiza o último fim de semana de apresentações do espetáculo "O Mundo ao Contrário". Com dramaturgia de Annalies Borges e direção de Hertenha Glauce, a montagem leva ao palco a história de um pai sobrecarregado pelo ritmo acelerado da rotina. Ele perde o macaquinho de pelúcia do filho e, com ele, a lógica que o mantinha preso ao relógio.

Quando: sábado, 25, e domingo, 26, às 17 horas

sábado, 25, e domingo, 26, às 17 horas Onde: Teatro Celina Queiroz (Avenida Washington Soares, 1321 - Edson Queiroz)

Teatro Celina Queiroz (Avenida Washington Soares, 1321 - Edson Queiroz) Quanto: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia-entrada); vendas no Sympla





Pará-Fortaleza

O Teatro São José recebe neste sábado, 25, dois espetáculos do Projeto Pará-Fortaleza. A Companhia Caras em Cena apresenta "A Alma da Amazônia: histórias de resistência e esperança". A obra enfatiza o cotidiano dos povos ribeirinhos. Outra peça encenada é "Antes, Durante e Depois da Meia-Noite". O monólogo da Cia. de Teatro Aurora propõe reflexão sobre o amor.

Quando: sábado, 25, a partir das 20 horas

sábado, 25, a partir das 20 horas Onde: sala Gasparina Germano do Teatro São José (Rua Rufino de Alencar, 299-327 - Centro)

sala Gasparina Germano do Teatro São José (Rua Rufino de Alencar, 299-327 - Centro) Gratuito



TBT WS

Wesley Safadão retorna a Fortaleza para nova edição do projeto TBT WS. O evento celebra os maiores sucessos da sua carreira. Neste sábado, 25, além do cantor sobem ao palco Leonardo, Seu Desejo e Walkyria Santos para shows no Estacionamento da Arena Castelão.

Quando: sábado, 25, a partir das 22 horas

sábado, 25, a partir das 22 horas Onde: Estacionamento da Arena Castelão (Avenida Alberto Craveiro, 2901 - Castelão)

Estacionamento da Arena Castelão (Avenida Alberto Craveiro, 2901 - Castelão) Quanto: a partir de R$ 150; vendas no Virtual Ticket e no Rancho do Poço (Maraponga e Parquelândia)





Dia das Crianças

O Instituto Florescer promove festa para comemorar o Dia das Crianças neste sábado, 25, com apresentações musicais, de dança, pula-pula, brinquedos infláveis, pipoca, algodão-doce, serviços de cuidado e lanches. As apresentações culturais e artísticas são feitas por Gutto, Talles Ruan, DJ LK, Passinho de Forró de Favela 2.0, roda de capoeira e Projeto Estrela. O evento visa valorizar a cultura e arte da Sapiranga.

Quando: sábado, 25, a partir das 16 horas

sábado, 25, a partir das 16 horas Onde: rua Bill Cartaxo, 330 - Sapiranga

rua Bill Cartaxo, 330 - Sapiranga Gratuito



Praia da Música

Nova edição do Projeto Praia da Música Cearense é realizada no Complexo Ambiental e Gastronômico da Sabiaguaba neste sábado, 25. O evento reúne Daíra, cantora fluminense que interpreta o repertório de Belchior; Tatianna Freitas, com repertório autoral; Claudine, com influências de rock e MPB; e Felipe Cazaux, que leva a mistura de jazz, blues e soul.