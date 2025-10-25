Horóscopo: previsão para seu signo hoje, sábado, 25 de outubro

21/03 a 20/04
Para o signo de Áries, o sábado pode trazer desafios para equilibrar sonhos e realidade - é importante aprender com as adversidades.
21/04 a 20/05
Para o signo de Touro neste sábado, o céu aponta que bloqueios internos podem surgir, afetando sua extroversão e interação social. Pode ser um bom momento para se concentrar em atividades introspectivas que ajudem a recuperar sua autoconfiança.
21/05 a 20/06
Para o signo de Gêmeos, o céu indica um período de desafios nos relacionamentos, em particular no trabalho. É hora de estabelecer limites com tato e elegância. Já na vida a dois, sinaliza o momento para colocar o coração em foco.
21/06 a 22/07
Para o signo de Câncer, o céu sugere a necessidade de organizar a rotina diária para aliviar o estresse mental e emocional. Pode ser um bom momento para melhorar a comunicação com quem convive.
23/07 a 22/08
Para o signo de Leão, o sábado sugere uma busca por satisfação e compensação emocional em atividades sociais. O céu indica que será preciso ter cuidado com os limites, inclusive financeiros, para evitar imprudências.
23/08 a 22/09
Para o signo de Virgem, o céu indica que haverá um descompasso entre o esperado e o que seus familiares podem oferecer, gerando possíveis frustrações. É um bom momento para respeitar o espaço e a privacidade de todos.
23/09 a 22/10
Para o signo de Libra, o céu indica que poderão surgir desafios na comunicação e na expressão emocional neste sábado. Tente manter a imparcialidade e evite ser crítico.
23/10 a 21/11
Para o signo de Escorpião, o sábado pode trazer desafios na área financeira, exigindo mais planejamento e equilíbrio entre as ambições e sentimentos, com Lua, Saturno e Netuno no céu.
22/11 a 21/12
O céu deste sábado sinaliza uma fase de instabilidade para o signo de Sagitário. Lidar com adversidades do cotidiano pode exigir uma dose extra de paciência. É essencial avaliar racionalmente como manter a rotina em andamento.
22/12 a 20/01
Para o signo de Capricórnio, o céu sugere um sábado desafiador com possíveis impactos emocionais. Recomenda-se usar a racionalidade e a prática, evitando pensamentos negativos.
21/01 a 18/02
Signo de Aquário, o céu indica que possíveis desentendimentos marcam a área de amizades no sábado. Use de empatia para gerar oportunidades de conversa e alinhar interesses.
19/02 a 20/03
Para o signo de Peixes neste sábado, possíveis contratempos nas parcerias profissionais podem surgir, indicando a necessidade de equilíbrio entre o que se espera e a realidade. Há chance de valorizar o que pode ser concretizado, e de manejar expectativas que possam causar pressão.
O ANJO
Dá espírito sutil, grande sagacidade, paixão pelas ciências e artes, capacidade de empreender e executar coisas dificílimas; muita energia, atividade e talento. O mau gênio influi sobre preguiçosos e turbulentos, provocando ira e agressão. É uma pessoa competitiva, aplicada, tem facilidade em aprender, é ágil, sutil, criativa e astuta é muito bom a escrita e a oratória.
O SANTO
Nasceu no dia 10 de maio de 1739, em Guaratinguetá, Vale do Paraíba. Aos 13 anos, foi enviado ao seminário jesuíta em Cachoeira, Bahia. Tornou-se franciscano, foi ordenado sacerdote e transferido para o Convento de São Francisco, em São Paulo. Incentivado pela Irmã Helena Maria do Espírito Santo, fundou o Recolhimento Nossa Senhora da Luz. Certa vez, homens pediram que ele rezasse por um amigo que estava muito doente. Frei Galvão escreveu num pedaço de papel uma frase do ofício de Nossa Senhora, embrulhou em forma de pílula e disse que ele tomasse aquilo em clima de oração. Mais tarde, espalhou-se a notícia da cura do doente e a fama das pílulas de Frei Galvão. Ele morreu em 23 de dezembro de 1822.