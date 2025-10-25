Horóscopo: previsão para seu signo hoje, sábado, 25 de outubro

Áries 21/03 a 20/04 Para o signo de Áries, o sábado pode trazer desafios para equilibrar sonhos e realidade - é importante aprender com as adversidades.

Touro 21/04 a 20/05 Para o signo de Touro neste sábado, o céu aponta que bloqueios internos podem surgir, afetando sua extroversão e interação social. Pode ser um bom momento para se concentrar em atividades introspectivas que ajudem a recuperar sua autoconfiança.

Gêmeos 21/05 a 20/06 Para o signo de Gêmeos, o céu indica um período de desafios nos relacionamentos, em particular no trabalho. É hora de estabelecer limites com tato e elegância. Já na vida a dois, sinaliza o momento para colocar o coração em foco.

Câncer 21/06 a 22/07 Para o signo de Câncer, o céu sugere a necessidade de organizar a rotina diária para aliviar o estresse mental e emocional. Pode ser um bom momento para melhorar a comunicação com quem convive.

Leão 23/07 a 22/08 Para o signo de Leão, o sábado sugere uma busca por satisfação e compensação emocional em atividades sociais. O céu indica que será preciso ter cuidado com os limites, inclusive financeiros, para evitar imprudências.

Virgem 23/08 a 22/09 Para o signo de Virgem, o céu indica que haverá um descompasso entre o esperado e o que seus familiares podem oferecer, gerando possíveis frustrações. É um bom momento para respeitar o espaço e a privacidade de todos.

Libra 23/09 a 22/10 Para o signo de Libra, o céu indica que poderão surgir desafios na comunicação e na expressão emocional neste sábado. Tente manter a imparcialidade e evite ser crítico.

Escorpião 23/10 a 21/11 Para o signo de Escorpião, o sábado pode trazer desafios na área financeira, exigindo mais planejamento e equilíbrio entre as ambições e sentimentos, com Lua, Saturno e Netuno no céu.

Sagitário 22/11 a 21/12 O céu deste sábado sinaliza uma fase de instabilidade para o signo de Sagitário. Lidar com adversidades do cotidiano pode exigir uma dose extra de paciência. É essencial avaliar racionalmente como manter a rotina em andamento.

Capricórnio 22/12 a 20/01 Para o signo de Capricórnio, o céu sugere um sábado desafiador com possíveis impactos emocionais. Recomenda-se usar a racionalidade e a prática, evitando pensamentos negativos.

Aquário 21/01 a 18/02 Signo de Aquário, o céu indica que possíveis desentendimentos marcam a área de amizades no sábado. Use de empatia para gerar oportunidades de conversa e alinhar interesses.