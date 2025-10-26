Logo O POVO+
Confira agenda cultural deste domingo, 26 de outubro (26/10)
Confira agenda cultural deste domingo, 26 de outubro (26/10)

Acompanhe a agenda cultural em Fortaleza deste domingo, 26 de outubro (26/10)
Cantora Roberta Campos faz show em Fortaleza

Dueto mineiro

A nova edição do Projeto Duetos ocorre no Cineteatro São Luiz e reunirá duas cantoras mineiras que possuem grande relação com Fortaleza. O evento terá apresentações de Roberta Campos e de Cris Fiúza. Distribuição de ingressos gratuitos duas horas antes do espetáculo, mediante doação de 2kg de alimento não perecível.

Quando: domingo, 26, às 18 horas

Onde: Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro)

Gratuito

Cover de Elton John, Rogério Martins se apresenta em espetáculo em Fortaleza dedicado ao cantor no mês de julho

Rocketman

O músico e maestro Rogério Martins realiza um tributo a Elton John neste domingo, 26, no Teatro RioMar Fortaleza. A apresentação de "Rocketman" tem início às 20 horas e promete levar o público a cantar os grandes sucessos da carreira do artista britânico. Os ingressos estão à venda no site Uhuu, com valores a partir de R$ 80 (meia-entrada) e R$ 100 (inteira).

Quando: domingo, 26, às 20 horas

Onde: Teatro RioMar Fortaleza (rua Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

Quanto: a partir de R$ 80 (meia-entrada) e R$ 100 (inteira); vendas no Uhuu

CLEVELAND, OHIO - OCTOBER 19: Ozzy Osbourne speaks onstage during the 2024 Rock & Roll Hall of Fame Induction Ceremony streaming on Disney+ at Rocket Mortgage Fieldhouse on October 19, 2024 in Cleveland, Ohio. Dia Dipasupil/Getty Images for The Rock and Roll Hall of Fame/AFP (Photo by Dia Dipasupil / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Ozzy Fest

O De Fabriek recebe a Ozzy Fest neste domingo, 26, em uma homenagem a Ozzy Osbourne (1948-2025) e sua trajetória no heavy metal junto à banda Black Sabbath. Com abertura do espaço às 14 horas, o evento terá shows das bandas Sabbathage, Crazy Train, Desert Vultures, Numbra e Órfãos de Iracema. Ingressos à venda no site Bilheto.

Quando: domingo, 26, às 14 horas

Onde: De Fabriek (av. Godofredo Maciel, 470 - Parangaba)

Quanto: a partir de R$ 15

Vendas: Bilheto

Underground

Neste domingo, 26, o Snake Bar recebe a nova edição da Independent Fest, que irá reunir bandas autorais e independentes do underground de Fortaleza. Marcado para iniciar às 16 horas, o momento terá apresentações de Sommelier, Castelos de Areia, Siavesh e Ryan Albuquerque. Os ingressos estão disponíveis no site OutGo com valor de R$ 10.

Quando: domingo, 26, às 16 horas

Onde: Snake Bar (av. da Universidade, 1994 - Benfica)

Quanto: R$ 10

Vendas: OutGo

Borda – Festival Arte, Bordado e Experimentação

Festival de bordado

A Cidade da Criança recebe o Borda - Festival Arte, Bordado e Experimentação. O projeto convida o público a participar de um encontro coletivo no Parque da Liberdade, no Centro de Fortaleza, das 15 horas às 17h30mon. O momento é gratuito e aberto ao público.

Quando: domingo, 26, das 15 horas às 17h30min

Onde: Cidade da Criança (rua Visconde do Rio Branco, 922 - Centro)

Mais informações: @festivalborda

Gratuito

