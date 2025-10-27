90 anos de sonhos: quadrinistas do Vida&Arte repercutem legado de Mauricio de Sousa

Foto: Caio Galucci/Divulgação Escitor, cartunista e empresário Maurício de Sousa, criador da Turma da Mônica, participa de encontro virtual on-line





Elias Dias

Há uns anos, no Facebook, fez muito sucesso uma página chamada "Mônica deformada em muro de escolinhas". A existência dessas artes é sensacional: é a recusa a uma estética urbana esterilizada e é a onipresença de Turma da Mônica na cultura brasileira. Basta lembrar que um importante jogador da torcida de futebol mais populosa do Brasil atende pelo apelido de Cebolinha, ou que um dos rappers de maior sucesso dos anos 2010, o Criolo, cantou, na faixa "Linha de frente", a "Turma da Mônica do asfalto". Os personagens mais populares do país vêm dos quadrinhos.



Milene Correia

Tenho amigos que aprenderam a ler com a obra do Mauricio de Sousa, e esses amigos ensinaram os filhos a ler com a Turma da Mônica, por ser lúdico e divertido. Um autor cuja obra é reconhecida e apreciada por diferentes gerações, a meu ver, deixa uma marca no mundo. Entre meus amigos quadrinistas, professores, leitores e escritores, não tem um que não cite Mauricio de Sousa e a Turma da Mônica como suas HQ's preferidas.

Henrique Castro

O Mauricio ampliou a forma e a profundidade que os quadrinhos representam. Trouxe através da vida de cada um de seus personagens um espelho que reflete nossa própria existência, nos fazendo sonhar, rir, chorar, viajar… Aprendi a ler e cresci lendo suas histórias e minha filha também. Sua obra, que me foi apresentada por minha mãe e que passei adiante, foi significativa na construção da visão de um mundo melhor.



Rebeca Jéssica

Minhas primeiras leituras de quadrinhos foram justamente os almanaques da "Turma da Mônic"a, que despertaram em mim o gosto pela leitura e pela imaginação. Além disso, foram meus primeiros contatos com o mundo dos quadrinhos, e hoje tenho o prazer de repassar essas histórias para meus sobrinhos, continuando essa tradição.

Fabrício Selva

A influência do Mauricio é geral, desde o design dos personagens à forma chapadona do quadrinho no sentido de layout, os traços limpos… Isso também me influencia em muitos momentos. É impossível negar. Como artistas, vamos montando uma grande colcha de retalhos sobre o que somos, e o Mauricio de Sousa está em várias partes de toda a minha humilde obra em relação a esse grande mestre.



Julianne Almeida

Mauricio de Sousa é, pra mim, um dos grandes responsáveis pelo interesse em leitura de incontáveis crianças brasileiras, inclusive a mini eu que lá pelos anos 2000 viu o pai de todos os meus personagens favoritos visitar minha escola no interior do Ceará [...]. O traço dele, genuinamente brasileiro e reconhecível até quando totalmente distorcido (a Carreta Furacão que o diga), moldou minha percepção de criação e segue sendo inspiração até hoje. Para mim, Mauricio sempre será esse amigo, esse avô coletivo das crianças que viviam em busca da próxima revistinha para descobrir as novas aventuras da Mônica e de toda a turma.



Rédi Bortoluzzi

Tento fazer meus quadrinhos de modo que a parte gráfica consiga contar uma história. Isso com certeza é influência do Mauricio de Sousa. Outro ponto é que ele mostra caminhos para você ter um traço que sugira muita coisa com poucos elementos. Você vê algumas árvores, um gramadinho, e sabe que ali é o cotidiano do bairro da “Turma da Mônica”. É uma coisa que tento levar para os meus quadrinhos. Eles buscam tentar sugerir com poucos elementos. Com certeza é influência do Mauricio de Sousa.



Dannuta Ramalho

Quando penso em quadrinhos na infância e adolescência, é a "Turma da Mônica". Não gostava do formato americano, e por muito tempo achei que só tinha esses tipos de quadrinhos para ver. A "Turma da Mônica" fazia parte do meu repertório. Acho que a importância está justamente aí, de ser uma leitura atemporal. Ajuda no estímulo à leitura, na alfabetização e é um divertimento para todas as idades.

Blenda Furtado

Os quadrinhos dele não foram apenas porta de entrada para a leitura de muitos pequenos, como eu. A forma que foi evoluindo para abraçar as novas gerações com "Turma da Mônica Jovem" e os lançamentos de Graphic Novels dos personagens alavancou uma nova leva de leitura e produção de quadrinhos. Até hoje tenho alguns almanacões e lembro com carinho das adaptações dos clássicos, como "Romeu e Julieta". Isso me estimulou a procurar novas histórias, até que hoje me vejo contando histórias também através dos quadrinhos. Ao Mauricio, minha admiração e minha gratidão por mostrar que histórias boas precisam ser contadas por muitos anos!

Daniel Brandão

Acho praticamente impossível alguém que desenhe e faça quadrinhos não ter sido influenciado pela obra do Mauricio de alguma forma. Grande parte dos brasileiros teve a "Turma da Mônica" como um aprendizado de leitura inicial. Foi um dos primeiros quadrinhos que li na vida, e só por isso já seria uma influência marcante para o resto da minha vida, mas foi muito mais do que isso. Tive o privilégio de trabalhar para a Mauricio de Sousa Produções em 2009, então é impossível não ser influenciado pela obra do Mauricio, especialmente nós que gostamos de desenho e de histórias em quadrinhos.

Lya Calvet

Mauricio e a turma da Mônica marcaram minha jornada como quadrinista por muitas coisas: pela simpatia do traço, pelo humor das histórias, pelo carisma dos personagens. Mas a principal foi o uso da metalinguagem: personagens conscientes da diagramação da página e pulando de um quadro para o outro, mesmo que estejam em lugares geograficamente diferentes; histórias sobre as aventuras da equipe de quadrinistas (argumentistas, roteiristas, desenhistas, coloristas, arte-finalistas, letristas...); falas de personagens que se dirigem a quem está lendo etc. Hoje relembro com carinho e utilizo técnicas similares em minhas próprias narrativas.

OP

