Festival Elos seleciona projetos musicais

Foto: Henrique Cardozo/divulgação Festival Elos destina R$ 195 mil para cachês e apoio financeiro no projeto Elos Acelera

Festival Elos abre inscrições para 40 projetos musicais participarem de ações voltadas para qualificação profissional até às 22 horas de 31 de outubro. Dos 40 selecionados, cinco irão compor o line-up do evento, apresentando-se no palco principal, e 15 participarão de showcases.

A iniciativa faz parte do projeto Elos Acelera, que está na segunda edição. Os projetos contemplados irão receber mentorias de logística, comunicação, portfólio e estratégias comerciais. Entre as 40 iniciativas, 20 projetos serão selecionados para rodadas de negócios com programadores e showcases.

As rodadas de negócios promovem encontro com artistas e programadores de festivais de música do Brasil e do mundo. Já os showcases se configuram em apresentações de 25 minutos.

Das vagas disponíveis, 50% são destinadas a projetos de música instrumental. De acordo com o edital, a seleção levará em conta qualidade e relevância artística, histórico profissional e repertório.

Realizado em parceria com o Mercado das Indústrias Criativas do Brasil (MICBR), o Elos Acelera tem a proposta de fortalecer o empreendedorismo cultural.

O Festival Elos 2025 ocorre em dezembro na Praia de Iracema. Em edições anteriores, o evento trouxe nomes da música local e nacional como Liniker, O Cheiro do Queijo, Mulher Barbada, Josyara e Alceu Valença. O line-up deste ano ainda não foi divulgado.





Inscrições Elos Acelera

Quando: até 31 de outubro

Inscrições: via formulário disponível em www.festivalelos.com.br