O SANTO: São Frumêncio

São Frumêncio nasceu em Tiro da Fenícia. Quando menino, juntamente com o irmão Edésio, acompanhava um filósofo de nome Merópio numa viagem em direção às Índias. A embarcação, cruzando o Mar Vermelho, foi assaltada e só foram poupados da morte os dois jovens, Frumêncio e Edésio, que foram levados escravos para Axum (Etiópia) a serviço da Corte. Edésio foi nomeado copeiro e Frumêncio administrador dos bens do reino. Grandes realizações fez São Frumêncio naquela região, onde traduziu a Bíblia e a Liturgia alexandrina para a língua local, enriquecendo-a com cantos e ritos populares cristãos. O bispo, que teve grande veneração na Etiópia, morreu no ano 380.



