Programe-se: confira agenda cultural desta segunda-feira, 21 de outubro

Foto: FÁBIO LIMA FORTALEZA-CE, BRASIL,21.07.2025: Fernanda Pacobahyba, Presidenta do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE/MEC). Mec anuncia investimentos educação e obras do ITA Ceará. (Fotos: Fabio Lima)

Começa nesta segunda-feira, 27, nova temporada do projeto "Grandes Nomes - Grandes Entrevistas", realizado pelo O POVO e pela Rádio O POVO CBN. Cinco personalidades que se destacam em diferentes áreas, inspirando o Ceará e o Brasil, são entrevistadas. A primeira convidada é Fernanda Pacobahyba, presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). Os demais convidados serão Sérgio Juaçaba, Padre Francileudo, Ana Lúcia Bastos e Waldonys. A apresentação é da jornalista Irna Cavalcante.

Quando: de segunda, 27, a sexta-feira, 31, das 16h às 17 horas

Onde: redes sociais do O POVO, Rádio O POVO CBN (FM 95.5) e Canal FDR (48.1)

Mais infos: especial.opovo.com.br/grandesnomes





Universal Park

Segue aberta a temporada do Universal Park. O espaço tem novidades, como a atração Polaris. Com 40 metros de altura, o brinquedo tem cadeiras suspensas por correntes que giram em 360º,. Há também roda-gigante com 20 metros de altura, que permite vista panorâmica de Fortaleza. Os ingressos contam com diferentes modalidades, incluindo meia-entrada, pacotes promocionais e passaporte premium.

Quando: segunda a sexta (exceto quartas-feiras), das 17h30min às 22 horas. Sábados, domingos e feriados, das 17h às 22 horas

Onde: Universal Park (av. Washington Soares, 2315 - Edson Queiroz)

Quanto: a partir de R$ 65; vendas na bilheteria

Sérvulo Esmeraldo

Chega à sexta edição nesta segunda-feira, 27, a partir das 19 horas, o Festival Sérvulo Esmeraldo. O evento é realizado em diferentes espaços do Crato, terra natal do artista cearense, e neste ano de 2025 tem o tema "Tecer o Amanhã". O projeto conta com residências artísticas, exposições, masterclasses, oficinas, bate-papos on-line e vivências ambientais e culturais. A abertura oficial ocorre com a inauguração da nova exposição da artista Carmela Gross, "Maria Bonita", no Centro Cultural do Araripe.

Quando: abertura oficial nesta segunda-feira, 27, a partir das 19 horas; evento segue até 27 de novembro

Onde: Crato

Mais informações: @institutoservuloesmeraldo

Ciclo Carnavalesco

Foi aberta pela Secretaria Municipal da Cultura de Fortaleza (Secultfor) a Chamada Pública para credenciamento de artistas, bandas e DJs interessados em compor o banco de dados de apresentações do Ciclo Carnavalesco 2026. As inscrições são feitas exclusivamente na plataforma Mapa Cultural do Ceará. A ação visa formar cadastro de profissionais habilitados a compor a programação do Ciclo Carnavalesco e do período de até 30 dias após seu encerramento.

Quando: inscrições até 11 de novembro

Onde: mapacultural.secult.ce.gov.br/oportunidade/7216/

Mais informações: (85) 2018.0895 e credenciamentocarnaval2026@secultfor.fortaleza.ce.gov.br



Parque infantil

O Shopping Parangaba recebe até 2 de novembro o parque da Turma dos Tac Tacs. O circuito inclui brinquedos variados, piscina de bolinhas, mesa touch screen com o Tac Tapp e a Torre de Lançamentos tecnológica. Os valores para a atração variam de acordo com o dia e com o tempo de permanência no espaço, com excedente de R$ 1 a cada minuto adicional.

Quando: todos os dias, das 10h às 22 horas; visitação até domingo, 2 de novembro

Onde: Shopping Parangaba (rua Germano Franck, 300 – Parangaba)

Quanto: a partir de R$ 40 (30 minutos iniciais)

Mais informações: shoppingparangaba.com.br/eventos/universo-tac-tacs