Horóscopo: veja previsão dos signos para esta terça, 28 de outubro

21/03 a 20/04
Para o signo de Áries, o céu sinaliza desafios emocionais que podem atrapalhar sua estabilidade e parcerias. Ações impulsivas surgem, causando problemas. Tente fazer acordos que cumpram as demandas do momento e em caso de dificuldades, melhor não pressionar.
21/04 a 20/05
O céu indica que o signo de Touro pode ter um dia introspectivo, com chances de ver as coisas de maneira pessimista. Mas lembre-se: nem tudo é como parece. Portanto, não tire conclusões precipitadas e preze pela qualidade da sua imagem.
21/05 a 20/06
O céu sugere atenção às relações sociais para o signo de Gêmeos, pois há chance de incompatibilidades provocarem tensões em grupos. Maneire sua postura menos acolhedora com amigos.
21/06 a 22/07
Para o signo de Câncer, o céu indica necessidade de flexibilidade nos relacionamentos e comprometimento com o bem-estar de todos. Diplomacia pode ser crucial no trabalho para evitar conflitos em projetos coletivos.
23/07 a 22/08
Para o signo de Leão, o céu indica uma terça-feira onde responsabilidades podem parecer pesadas. Com esforço e otimismo, é possível superar.
23/08 a 22/09
Para o signo de Virgem, o céu indica um desejo crescente de se relacionar e divertir. No entanto, é importante evitar gastos desnecessários que possam abalar as finanças.
23/09 a 22/10
Para o signo de Libra, a terça-feira indica certo recolhimento por conta da Lua na área doméstica, podendo causar desconfortos sociais. Apesar de Vênus e Júpiter sugerirem atenção ao individual, lembre-se de valorizar a harmonia em suas relações.
23/10 a 21/11
Para o signo de Escorpião, o céu indica que será um momento delicado para produtividade em estudos e atividades que exigem foco. Expor ideias pode ser desafiador, então tenha critérios ao argumentar.
22/11 a 21/12
Para o signo de Sagitário, o céu indica que o convívio social pode estar mais tenso e é importante buscar um diálogo pacífico e aberto a acordos para aliviar a insegurança.
22/12 a 20/01
Para o signo de Capricórnio, a terça-feira pode indicar necessidade de organização na gestão cotidiana e de acordos em questões básicas.
21/01 a 18/02
Para o signo de Aquário, o céu indica possíveis frustrações ecoando nas ações e pensamentos. Manter o foco nas rotinas e um convívio pacífico pode ser a chave.
19/02 a 20/03
O céu aponta chances de socialização para o signo de Peixes nesta terça, mas também alerta para a possibilidade de procrastinação e desorganização da rotina. Cuidado com gastos desnecessários que podem impactar negativamente a área financeira.
O ANJO
Protege nas viagens terrestres e marítimas. A sua influência produz caráter industrioso, empreendedor, amante de viagem; auxilia a vencer as dificuldades e dá bom sucesso nas empresas. Também influi sobre as descobertas perigosas ou nocivas à sociedade e põe obstáculos nas empresas. Quem está sob sua influência é comunicativo, honesto e interessado em diversos assuntos.
O SANTO
São Simão e São Judas Tadeu, estes dois Apóstolos, menos conhecidos que os outros, paradoxalmente, são dois parentes mais estreitos de Jesus: eram dois de seus primos. No que se refere a Judas Tadeu, sabe-se pelas Escrituras que seu pai, Alfeu, era irmão de São José; enquanto sua mãe, Maria de Cléofas, era prima da Virgem Maria. Sobre a existência de Simão, a tradição é bastante vaga. Simão, palavra hebraica que significa "zeloso", tinha o cognome de Cananeu, derivado de Caná, aldeia da Galileia. Praticava a obediência, cumprindo os preceitos e compadecendo-se dos aflitos. Judas era chamado também Tadeu ou Lebeu, que São Jerônimo interpreta como homem de senso prudente.