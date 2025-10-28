Horóscopo: veja previsão dos signos para esta terça, 28 de outubro

Áries 21/03 a 20/04 Para o signo de Áries, o céu sinaliza desafios emocionais que podem atrapalhar sua estabilidade e parcerias. Ações impulsivas surgem, causando problemas. Tente fazer acordos que cumpram as demandas do momento e em caso de dificuldades, melhor não pressionar.

Touro 21/04 a 20/05 O céu indica que o signo de Touro pode ter um dia introspectivo, com chances de ver as coisas de maneira pessimista. Mas lembre-se: nem tudo é como parece. Portanto, não tire conclusões precipitadas e preze pela qualidade da sua imagem.

Gêmeos 21/05 a 20/06 O céu sugere atenção às relações sociais para o signo de Gêmeos, pois há chance de incompatibilidades provocarem tensões em grupos. Maneire sua postura menos acolhedora com amigos.

Câncer 21/06 a 22/07 Para o signo de Câncer, o céu indica necessidade de flexibilidade nos relacionamentos e comprometimento com o bem-estar de todos. Diplomacia pode ser crucial no trabalho para evitar conflitos em projetos coletivos.

Leão 23/07 a 22/08 Para o signo de Leão, o céu indica uma terça-feira onde responsabilidades podem parecer pesadas. Com esforço e otimismo, é possível superar.

Virgem 23/08 a 22/09 Para o signo de Virgem, o céu indica um desejo crescente de se relacionar e divertir. No entanto, é importante evitar gastos desnecessários que possam abalar as finanças.

Libra 23/09 a 22/10 Para o signo de Libra, a terça-feira indica certo recolhimento por conta da Lua na área doméstica, podendo causar desconfortos sociais. Apesar de Vênus e Júpiter sugerirem atenção ao individual, lembre-se de valorizar a harmonia em suas relações.

Escorpião 23/10 a 21/11 Para o signo de Escorpião, o céu indica que será um momento delicado para produtividade em estudos e atividades que exigem foco. Expor ideias pode ser desafiador, então tenha critérios ao argumentar.

Sagitário 22/11 a 21/12 Para o signo de Sagitário, o céu indica que o convívio social pode estar mais tenso e é importante buscar um diálogo pacífico e aberto a acordos para aliviar a insegurança.

Capricórnio 22/12 a 20/01 Para o signo de Capricórnio, a terça-feira pode indicar necessidade de organização na gestão cotidiana e de acordos em questões básicas.

Aquário 21/01 a 18/02 Para o signo de Aquário, o céu indica possíveis frustrações ecoando nas ações e pensamentos. Manter o foco nas rotinas e um convívio pacífico pode ser a chave.