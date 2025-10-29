Confira a programação cultural desta quarta-feira, 29 de outubro

O espetáculo internacional "À un endroit du début", de Germaine Acogny e Mikaël Serre (Senegal), é apresentado no Theatro José de Alencar nesta quarta-feira, 29, como parte da programação da XV Bienal Internacional de Dança do Ceará. O solo é uma obra autobiográfica que entrelaça memórias pessoais, heranças africanas e tragédia grega.
Grandes Nomes
Continua nesta quarta-feira, 29, a série de entrevistas promovidas pelo projeto "Grandes Nomes", realizado pelo O POVO e pela Rádio O POVO CBN. Oconvidado é padre Antônio Francileudo, doutor em Psicologia e diretor-geral da Faculdade Católica de Fortaleza. Foi o primeiro doutor em Psicologia formado no estado do Ceará. Nasceu em Milhã e ingressou no seminário em Iguatu, aos 15 anos.
Circo
O 11º Festival Internacional de Circo do Ceará (Ficc) realiza a partir desta quarta-feira, 29, o Programa de Formação Luz no Picadeiro, eixo formativo do evento. As primeiras ações ocorrem em Aquiraz (29 a 30 de outubro e 2 de novembro). Depois, seguem por Fortaleza (3 a 5 de novembro), Paracuru (5 e 6 e 11 a 13 de novembro), Itapipoca (8 de novembro) e Aracati, em Canoa Quebrada (17 a 19 de novembro).
Exposição
Últimos dias para visitar a exposição "Antônio Poteiro - A Luz Inaudita do Cerrado", que homenageia o centenário de nascimento do artista plástico português-brasileiro Antônio Poteiro. São mais de 50 obras, entre pinturas e esculturas, que percorrem a trajetória do artista a partir dos anos 1970. A mostra leva ao público o repertório de Poteiro, conhecido por cores vibrantes, composições densas e temas ligados ao imaginário popular.
Incêndios
O Cinema do Dragão exibe nesta quarta-feira, 29, o filme "Incêndios", dirigido por Denis Villeneuve. Na leitura do testamento de sua mãe, os gêmeos Simon e Jeanne descobrem que eles têm um irmão e que o pai, que os dois achavam que havia falecido, estava vivo. Dentre muitos pedidos, o último e mais importante vinha junto com duas cartas seladas: encontrar os dois e entregar-lhes.