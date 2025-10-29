Confira a programação cultural desta quarta-feira, 29 de outubro

Foto: Thomas Dorn/Divulgação O espetáculo internacional "À un endroit du début", de Germaine Acogny e Mikaël Serre (Senegal), é apresentado no Theatro José de Alencar nesta quarta-feira, 29

O espetáculo internacional "À un endroit du début", de Germaine Acogny e Mikaël Serre (Senegal), é apresentado no Theatro José de Alencar nesta quarta-feira, 29, como parte da programação da XV Bienal Internacional de Dança do Ceará. O solo é uma obra autobiográfica que entrelaça memórias pessoais, heranças africanas e tragédia grega.

Quando: quarta-feira, 29, às 21 horas

quarta-feira, 29, às 21 horas Onde: Theatro José de Alencar (rua Liberato Barroso, 525 - Centro)

Theatro José de Alencar (rua Liberato Barroso, 525 - Centro) Gratuito; ingressos retirados na plataforma Sympla



Grandes Nomes

Continua nesta quarta-feira, 29, a série de entrevistas promovidas pelo projeto "Grandes Nomes", realizado pelo O POVO e pela Rádio O POVO CBN. Oconvidado é padre Antônio Francileudo, doutor em Psicologia e diretor-geral da Faculdade Católica de Fortaleza. Foi o primeiro doutor em Psicologia formado no estado do Ceará. Nasceu em Milhã e ingressou no seminário em Iguatu, aos 15 anos.

Quando: quarta-feira, 29, às 16 horas

quarta-feira, 29, às 16 horas Onde: pelas redes sociais do O POVO, na Rádio O POVO CBN (FM 95.5) e no Canal FDR (48.1)

pelas redes sociais do O POVO, na Rádio O POVO CBN (FM 95.5) e no Canal FDR (48.1) Mais informações: especial.opovo.com.br/grandesnomes





Circo

O 11º Festival Internacional de Circo do Ceará (Ficc) realiza a partir desta quarta-feira, 29, o Programa de Formação Luz no Picadeiro, eixo formativo do evento. As primeiras ações ocorrem em Aquiraz (29 a 30 de outubro e 2 de novembro). Depois, seguem por Fortaleza (3 a 5 de novembro), Paracuru (5 e 6 e 11 a 13 de novembro), Itapipoca (8 de novembro) e Aracati, em Canoa Quebrada (17 a 19 de novembro).

Quando: a partir desta quarta-feira, 29, das 16h às 20 horas

a partir desta quarta-feira, 29, das 16h às 20 horas Onde: em Aquiraz, na Tapera das Artes (Rua Antônio Gomes dos Santos, s/n - Centro, Aquiraz)

em Aquiraz, na Tapera das Artes (Rua Antônio Gomes dos Santos, s/n - Centro, Aquiraz) Gratuito; inscrições no local

inscrições no local Mais informações e programação: festivaldecircodoceara.com





Exposição

Últimos dias para visitar a exposição "Antônio Poteiro - A Luz Inaudita do Cerrado", que homenageia o centenário de nascimento do artista plástico português-brasileiro Antônio Poteiro. São mais de 50 obras, entre pinturas e esculturas, que percorrem a trajetória do artista a partir dos anos 1970. A mostra leva ao público o repertório de Poteiro, conhecido por cores vibrantes, composições densas e temas ligados ao imaginário popular.

Quando: quarta-feira a sábado, das 10h às 20 horas; domingo, das 10h às 19 horas; visitação até domingo, 2 de novembro

quarta-feira a sábado, das 10h às 20 horas; domingo, das 10h às 19 horas; visitação até domingo, 2 de novembro Onde: Caixa Cultural Fortaleza (Avenida Pessoa Anta, 287 - Praia de Iracema)

Caixa Cultural Fortaleza (Avenida Pessoa Anta, 287 - Praia de Iracema) Gratuito





Incêndios

O Cinema do Dragão exibe nesta quarta-feira, 29, o filme "Incêndios", dirigido por Denis Villeneuve. Na leitura do testamento de sua mãe, os gêmeos Simon e Jeanne descobrem que eles têm um irmão e que o pai, que os dois achavam que havia falecido, estava vivo. Dentre muitos pedidos, o último e mais importante vinha junto com duas cartas seladas: encontrar os dois e entregar-lhes.

Quando: quarta-feira, 29, às 19h30min

quarta-feira, 29, às 19h30min Onde: Cinema do Dragão (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Cinema do Dragão (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Quanto: R$ 16 (inteira) e R$ 8 (meia); vendas no site Ingresso.com e na bilheteria



