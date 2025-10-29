Logo O POVO+
Confira a programação cultural desta quarta-feira, 29 de outubro
Vida & Arte

Confira a programação cultural desta quarta-feira, 29 de outubro

Confira a programação cultural desta quarta-feira, 29 de outubro
Edição Impressa
Tipo Notícia Por
O espetáculo internacional
Foto: Thomas Dorn/Divulgação O espetáculo internacional "À un endroit du début", de Germaine Acogny e Mikaël Serre (Senegal), é apresentado no Theatro José de Alencar nesta quarta-feira, 29

O espetáculo internacional "À un endroit du début", de Germaine Acogny e Mikaël Serre (Senegal), é apresentado no Theatro José de Alencar nesta quarta-feira, 29, como parte da programação da XV Bienal Internacional de Dança do Ceará. O solo é uma obra autobiográfica que entrelaça memórias pessoais, heranças africanas e tragédia grega.

  • Quando: quarta-feira, 29, às 21 horas
  • Onde: Theatro José de Alencar (rua Liberato Barroso, 525 - Centro)
  • Gratuito; ingressos retirados na plataforma Sympla
Padre Antônio Francileudo, doutor em Psicologia e diretor-geral da Faculdade Católica de Fortaleza, é entrevistado no projeto Grandes Nomes
Padre Antônio Francileudo, doutor em Psicologia e diretor-geral da Faculdade Católica de Fortaleza, é entrevistado no projeto Grandes Nomes

Grandes Nomes

Continua nesta quarta-feira, 29, a série de entrevistas promovidas pelo projeto "Grandes Nomes", realizado pelo O POVO e pela Rádio O POVO CBN. Oconvidado é padre Antônio Francileudo, doutor em Psicologia e diretor-geral da Faculdade Católica de Fortaleza. Foi o primeiro doutor em Psicologia formado no estado do Ceará. Nasceu em Milhã e ingressou no seminário em Iguatu, aos 15 anos.

  • Quando: quarta-feira, 29, às 16 horas
  • Onde: pelas redes sociais do O POVO, na Rádio O POVO CBN (FM 95.5) e no Canal FDR (48.1)
  • Mais informações: especial.opovo.com.br/grandesnomes

 

O 11º FICC reúne artistas nacionais e internacionais e promove debates, oficinas e apresentações de circo pelo estado
O 11º FICC reúne artistas nacionais e internacionais e promove debates, oficinas e apresentações de circo pelo estado

Circo

O 11º Festival Internacional de Circo do Ceará (Ficc) realiza a partir desta quarta-feira, 29, o Programa de Formação Luz no Picadeiro, eixo formativo do evento. As primeiras ações ocorrem em Aquiraz (29 a 30 de outubro e 2 de novembro). Depois, seguem por Fortaleza (3 a 5 de novembro), Paracuru (5 e 6 e 11 a 13 de novembro), Itapipoca (8 de novembro) e Aracati, em Canoa Quebrada (17 a 19 de novembro).

  • Quando: a partir desta quarta-feira, 29, das 16h às 20 horas
  • Onde: em Aquiraz, na Tapera das Artes (Rua Antônio Gomes dos Santos, s/n - Centro, Aquiraz)
  • Gratuito; inscrições no local
  • Mais informações e programação: festivaldecircodoceara.com

 

Últimos dias para visitar a exposição
Últimos dias para visitar a exposição "Antônio Poteiro - A Luz Inaudita do Cerrado"

Exposição

Últimos dias para visitar a exposição "Antônio Poteiro - A Luz Inaudita do Cerrado", que homenageia o centenário de nascimento do artista plástico português-brasileiro Antônio Poteiro. São mais de 50 obras, entre pinturas e esculturas, que percorrem a trajetória do artista a partir dos anos 1970. A mostra leva ao público o repertório de Poteiro, conhecido por cores vibrantes, composições densas e temas ligados ao imaginário popular.

  • Quando: quarta-feira a sábado, das 10h às 20 horas; domingo, das 10h às 19 horas; visitação até domingo, 2 de novembro
  • Onde: Caixa Cultural Fortaleza (Avenida Pessoa Anta, 287 - Praia de Iracema)
  • Gratuito

 

O Cinema do Dragão exibe nesta quarta-feira, 29, o filme
O Cinema do Dragão exibe nesta quarta-feira, 29, o filme "Incêndios", dirigido por Denis Villeneuve

Incêndios

O Cinema do Dragão exibe nesta quarta-feira, 29, o filme "Incêndios", dirigido por Denis Villeneuve. Na leitura do testamento de sua mãe, os gêmeos Simon e Jeanne descobrem que eles têm um irmão e que o pai, que os dois achavam que havia falecido, estava vivo. Dentre muitos pedidos, o último e mais importante vinha junto com duas cartas seladas: encontrar os dois e entregar-lhes.

  • Quando: quarta-feira, 29, às 19h30min
  • Onde: Cinema do Dragão (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)
  • Quanto: R$ 16 (inteira) e R$ 8 (meia); vendas no site Ingresso.com e na bilheteria

 

O que você achou desse conteúdo?