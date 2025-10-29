Museu da Fotografia inaugura exposição de Bob Wolfenson em Caucaia

Foto: Arco Fotografia/Reprodução Bob Wolfenson é um dos grandes nomes da fotografia nacional

Desde setembro, o Espaço Cultural Arandu, em Caucaia, hospeda a mostra "Retratos", do fotógrafo Bob Wolfenson. Com entrada gratuita, a exposição chega ao município em uma iniciativa conjunta do Museu da Fotografia Fortaleza com o Instituto Myra Eliane.

A mostra reúne mais de 100 retratos de personalidades da cultura, moda, esporte e política, além de mostrar a evolução do fotógrafo, que transitou entre a arte,

a moda e a publicidade.

Com mais de cinco décadas de carreira, Bob Wolfenson é um dos nomes consagrados da fotografia brasileira. Nascido em São Paulo, em 1954, iniciou sua trajetória ainda adolescente, aos 16 anos, quando começou a trabalhar no estúdio da Editora Abril.

Entre os inúmeros nomes que já posaram para suas lentes estão Caetano Veloso, Fernanda Montenegro, Taís Araújo, Camila Pitanga e Fernando Henrique Cardoso.

Autor de livros como "Jardim da Luz" (1996), "Antifachada" (2004) e "Belvedere" (2013), o fotógrafo também se destacou em exposições que revisitam sua extensa produção, como "Retratos" e "Exteriores".

"Retratos", por sua vez, reúne imagens de personalidades produzidas ao longo de 45 anos, revelando não apenas o percurso de um artista, mas uma crônica visual

da sociedade brasileira.

Inaugurado em 2023, o Espaço Cultural Arandu, que hospeda a mostra, é reconhecido por valorizar a fotografia e por receber, no município, mostras de grande circulação que passaram por Fortaleza.





Exposição Retratos de Bob Wolfenson

Quando: em cartaz até

28 de novembro

Onde: Espaço Cultural Arandu (Avenida Central, s/n - Caucaia)

Gratuito

Mais informações:

@museudafotografiafortaleza