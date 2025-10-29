Quadrinista do O POVO realiza financiamento coletivo para publicar HQ

Foto: Rédi Bortoluzzi/divulgação Detalhe de personagem desenvolvido pelo quadrinista Rédi Bortoluzzi

Desesperado após a ameaça de ter seus pecados revelados por um hacker, um homem de negócios procura uma solução para evitar ser descoberto. A resposta surge em forma de uma mulher forte: Dalilla - uma caçadora de contratos que sempre realiza o serviço.

Essa é a HQ "Dalilla", uma história de ação brutal, que promete reviravoltas e um senso de humor ácido. Com roteiro de Rédi Bortoluzzi, 39 anos, e arte de Jean Sinclair, 46 anos, a HQ está em campanha de financiamento para estreia em uma edição especial. O lançamento está marcado para a próxima edição da CCXP (Comic Con Experience), que acontece em São Paulo entre os dias 4 e 6 de dezembro.

A campanha está disponível no site Catarse até segunda-feira, 10 de novembro, e busca financiar uma edição física com 36 páginas em formato A4, capa a quatro cores e miolo em papel offset.

A vaquinha virtual é "a melhor maneira de fazer quadrinhos independentes", segundo Rédi Bortoluzzi, "é o caminho mais curto entre o artista e quem deseja ver a obra se concretizar, minimizando até mesmo os riscos de negócio que poderiam existir no caso de estar sob uma editora". Rédi publica seus quadrinhos no Vida&Arte às terças-feiras.





