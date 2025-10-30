Casa Vida&Arte recebe lançamento de livro e rodas de conversa

Há 36 anos, o Vida&Arte celebra a arte, a cultura e o entretenimento, destacando seus formatos e personagens do Ceará e do mundo. A plataforma amplia suas possibilidades ao integrar a edição de 2025 da CasaCor Ceará, maior evento de arquitetura e design do Estado.
Na residência localizada na rua Tibúrcio Cavalcante, número 607, no Meireles, o O POVO se expande com a Casa Vida&Arte, ambiente assinado pela arquiteta Gabriela Picanço, que recebe e impulsiona as mais diversas expressões artísticas. Aberta ao público que visita os espaços da mostra, a Casa Vida&Arte recebe uma série de eventos especiais.
Nesta quinta-feira, 30, às 19 horas, o local é ponto de encontro para uma roda de conversa sobre "Arte, Design e Inteligência Artificial". Mediado por Andrea Araujo, gerente de Marketing e Design do O POVO, e Deglaucy Jorge, gerente educacional da Fundação Demócrito Rocha (FDR), o momento convida os artistas cearenses Carlus Campos e Rafael Limaverde para conversarem sobre os muitos cenários da criação.
Ainda nesta semana, o sábado, 1º de novembro, no ambiente do Vida&Arte, serão recebidas as especialistas Cláudia Sales e Milena Braz, em uma conversa mediada por Jôsy Cavalcante, coordenadora pedagógica da FDR, no painel "O Espaço e a Cor - Letramento Racial e a Construção de uma Arquitetura Antirracista".
No dia 12 de novembro, quarta-feira, a Casa Vida&Arte recebe um novo lançamento literário. Marcado para às 19 horas, o jurista e professor Wálter Fanganiello Maierovitch lança a obra "O mercado da morte: conexões e realidades", que aborda questões da criminalidade e os mecanismos de poder.
No lançamento literário, o autor vai participar de sessões de autógrafo de suas obras. Todos os eventos na Casa Vida&Arte são abertos ao público visitante da CasaCor Ceará 2025. Outros eventos e ações serão anunciados até o fim da temporada de visitação da CasaCor Ceará - que vai até o domingo, 16 de novembro.
Confira a agenda de eventos da Casa Vida&Arte na CasaCor Ceará 2025
CasaCor Ceará 2025
O POVO