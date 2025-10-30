Exposição apresenta cenários e experiências para os fãs de "Friends"

Foto: Alessandra Tolc/DIVULGAÇÃO 'The Friends Experience: The One in Fortaleza' transporta fãs para o universo da série

Os fãs da série "Friends" podem fazer parte dos cenários do sitcom. Entre as atividades disponibilizadas na "The Friends Experience: The One in Fortaleza" estão desde se esticar nas poltronas do Chandler e do Joey, conferir as decorações do apartamento da Mônica até tomar café no Central Perk.

A mostra fica disponível em Fortaleza até 28 de dezembro. Após passagens por Londres, Paris, Nova Iorque, São Paulo e Rio de Janeiro, a "The Friends Experience: The One in Fortaleza" desembarca na capital cearense. O projeto é fruto de iniciativa da Warner Bros em parceria com a Fever e operado localmente pela Businessland.

'The Friends Experience: The One in Fortaleza' transporta fãs para o universo da série Crédito: Alessandra Tolc/DIVULGAÇÃO

O POVO visitou a exposição e acompanhou os mais de 1200 metros quadrados de cenários que marcaram e continuam marcando uma legião de fãs - mesmo após 31 anos do lançamento de "Friends".

A mostra é uma experiência preparada para ser vivida em grupo e com uma média de uma hora de passeio pelos locais onde acompanhamos momentos das 10 temporadas.

A experiência simula os ambientes, as falas e os detalhes com precisão. Além disso, a exposição traz versões originais de roteiros de episódios, bem como rascunhos que datam desde a concepção da série. A exposição também oferece uma cafeteria de verdade com um cardápio direcionado para os fãs.

'The Friends Experience: The One in Fortaleza' transporta fãs para o universo da série Crédito: Alessandra Tolc/DIVULGAÇÃO

"Friends" acompanha a vida de seis amigos em Nova York: Ross (David Schwimmer), Rachel (Jennifer Aniston), Monica (Courteney Cox), Chandler (Matthew Perry), Phoebe (Lisa Kudrow) e Joey (Matt LeBlanc).

No ar entre 1994 e 2004, a produção coleciona mais de 200 indicações ao Emmy em seus mais de 200 episódios. Hoje no streaming da HBO Max, a série criada por Marta Kauffman e David Crane continua entre as mais assistidas do mundo.





"The Friends Experience: The One in Fortaleza"

Onde: RioMar Fortaleza (Rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

Quando: até 28 de dezembro. terças-feiras, quartas-feiras, quintas-feiras e domingos, de 12h às 20 horas. Sextas-feiras e sábados, de 11h às 21 horas

Quanto: R$ 40 (meia-entrada) e R$ 80 (inteira)

Acessibilidade: mostra com audiodescrição e Libras

Mais informações: fortaleza.friendstheexperience.com