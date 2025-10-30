Halloween em Fortaleza: veja opções de festas para o fim de semana

Logo O POVO+
Festas de Halloween animam o fim de semana; confira opções espalhadas pelos bairros de Fortaleza
A época de tirar a fantasia do armário e apostar em decorações assustadoras - e nem um pouco delicadas - chegou. Festa tradicional dos países da Europa e nos Estados Unidos, o Halloween (também chamado de Dia das Bruxas) conquistou os brasileiros e, atualmente, já é integrado ao calendário de festas de todo o País.

Em Fortaleza não poderia ser diferente: a data festiva leva casas de eventos de diversos bairros a planejarem momentos especiais que vão divertir o público durante a semana.

Com festas realizadas desta quinta-feira, 30, a sábado, 1º, os espaços promovem encontros nos quais os interessados são convidados a participar de concursos de fantasias.

Com premiações variadas, os participantes podem aguardar drinks especiais, espaços temáticos, promoções no cardápio e repertório musical que passeia pelos gêneros pop, rock, funk e eletrônica.

 

Hoots Gastro Pub

  • Quando: quinta-feira, 30, às 21 horas
  • Com: Isadora, Gih & Jalles, DJ Savio Machado
  • Onde: Hoots Gastro Pub (av. Desembargador Moreira, 125 - Meireles)
  • Com cobrança de couvert
  • Mais informações: @hootsgastropub

 

Tropicanos

  • Com: DJs Femo, Luiz Neto, Priscila Delgado e Voyage
  • Onde: Tropicanos (rua João Carvalho, 785 - Aldeota)
  • Quando: de quinta-feira, 30, a domingo, 2, a partir das 17 horas
  • Quanto: R$ 13 (couvert)
  • Mais informações: @somos.tropicanos

 

Laje Head

  • Com: Lucas BMR e DJ Pedro Alencar
  • Quando: sexta-feira, 31, a partir das 19 horas
  • Onde: Laje Head (rua Paulino Nogueira, 82 - Benfica)
  • Quanto: R$ 20 (couvert)
  • Mais informações: @lajehead

 

Bulls Beer House

  • Com The Dirt e Adrenaline
  • Onde: unidade Parquelândia (rua Gustavo Sampaio, 800 - Parquelândia)
  • Com The Troopers e O Tritono
  • Onde: unidade Aldeota (rua Coronel Jucá, 700 - Aldeota)
  • Quando: sexta-feira, 31, a partir das 19 horas
  • Quanto: R$ 20 (couvert)
  • Mais informações: @bullsbeerhouse

 

Esconderijo Rock Pub

  • Com: Flight 666, Trailblazers e Infinite
  • Quando: sexta-feira, 31, a partir das 21 horas
  • Onde: Esconderijo Rock Pub (av. João Pessoa, 4558 - Damas)
  • Quanto: a partir de R$ 15
  • Vendas: Sympla

 

Vibe 085

  • Com: Banda No Fake
  • Quando: sexta-feira, 31, a partir das 21 horas
  • Onde: Vibe 085 (avenida Almirante Barroso, 877 - Praia de Iracema)
  • Quanto: R$ 35
  • Vendas: Sympla

Radar Pub

  • Com: Mateus Ximenes, DJ Pedro Alencar, Lari. B e Vasc
  • Quando: sexta-feira, 31, às 22 horas
  • Onde: Radar Pub (rua Carlos Vasconcelos, 834 - Meireles)
  • Quanto: R$ 40
  • Vendas: Zig Tickets

 

Living

  • Com: DJs Flar, Thales Barreto, Thai, Bruno Hedy e Pedro Guerra
  • Quando: sexta-feira, 31, às 22 horas
  • Onde: Living (avenida Desembargador Moreira, 1175 - Aldeota)
  • Quanto: R$ 60 (meia-entrada) e R$ 120 (inteira)
  • Vendas: Make My Night

Zúque Drink Bar

  • Com: Los Gringos, DJ Sávio Machado e DJ Will
  • Quando: sexta-feira, 31, a partir das 19 horas
  • Onde: Zúque Drink Bar (rua Delmiro Gouveia, 1168 - Varjota)
  • Quanto: R$ 30
  • Vendas: Express Tickets

 

Budega do Raul

  • Com: Redchess, Veneno e MMAX
  • Quando: sexta-feira, 31, às 19 horas
  • Onde: Budega do Raul (rua Antônio de Castro, 530 - Cidade dos Funcionários)
  • Quanto: R$ 25
  • Vendas: OutGo

 

The Lights Bar

  • Com: Trio Fever
  • Quando: sexta-feira, 31, às 22 horas
  • Onde: The Lights Bar (av. da Universidade, 2322 - Benfica)
  • Vendas: Sympla
  • Mais informações: @thelightsbar 

 

Nomads Pub

  • Quando: sexta-feira, 31, 22 horas
  • Onde: Nomads Pub (rua Padre Francisco Pinto, 114, Benfica)
  • Quanto: R$ 10
  • Vendas: OutGo

 

De Voisse Bar

  • Quando: sexta-feira, 31, às 22 horas
  • Onde: De Voisse (rua dos Pracinhas, 937 - Benfica)
  • Mais informações: @devoisse

House Garden Pub

  • Com: Yrden e Rockbitez
  • Quando: sábado, 1º, a partir das 18 horas
  • Onde: House Garden Pub (rua Dr. José Lino, 126 - Varjota)
  • Quanto: R$ 25
  • Vendas: Articket
  • Mais informações: @housengardenpub

The Bar Pub

Quando: sábado, 1º, às 19 horas
Com: Los Gringos
Onde: The Bar Pub (avenida Lineu Machado, 1514 - Jóquei Clube)
Quanto: a partir de R$ 20
Vendas: Sympla

Floresta Bar

  • Com: DJ Izzy, Mr. Joe Black, Amanda Alves e Slow Jam
  • Quando: sábado, 1º, a partir das 19 horas
  • Onde: Floresta Bar (av. Santos Dumont, 1788 - Aldeota)
  • Quanto: R$ 60
  • Vendas: Sympla

Haus Music

  • Com: Renne Fernandes, Disasterpieces, Requiem, The Clown, The Black Phantoms, Hourglass, Manson Family e Dead Mary
  • Quando: sábado, 1º, a partir das 19 horas
  • Onde: Haus Music (av. Almirante Tamandaré, 19 - Centro)
  • Quanto: R$ 30
  • Vendas: Sympla

 

Laje da Praia

  • Com: Lorran Dias, Dale Duro, HoraBuena Club, Priscilla Delgado, Izabel Sousa e Diógenes Almeida
  • Quando: sábado, 1º, 20 horas
  • Onde: Laje da Praia (rua dos Tabajaras, 374 - Praia de Iracema)
  • Quanto: R$ 40
  • Vendas: Sympla

Kosmika Club

  • Com: Laura Nogueira, DJ Pedro Alencar, DJ Matheus Sales e DJ Raphael Alencar
  • Quando: sábado, 1º, às 22 horas
  • Onde: Kosmika Club (rua Almirante Jaceguai, 81 - Praia de Iracema)
  • Quanto: a partir de R$ 15
  • Vendas: OutGo

 

