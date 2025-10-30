Halloween em Fortaleza: veja opções de festas para o fim de semana

A época de tirar a fantasia do armário e apostar em decorações assustadoras - e nem um pouco delicadas - chegou. Festa tradicional dos países da Europa e nos Estados Unidos, o Halloween (também chamado de Dia das Bruxas) conquistou os brasileiros e, atualmente, já é integrado ao calendário de festas de todo o País.
Em Fortaleza não poderia ser diferente: a data festiva leva casas de eventos de diversos bairros a planejarem momentos especiais que vão divertir o público durante a semana.
LEIA TAMBÉM | Halloween: fantasias, maquiagem e decoração em alta para o Dia das Bruxas
Com festas realizadas desta quinta-feira, 30, a sábado, 1º, os espaços promovem encontros nos quais os interessados são convidados a participar de concursos de fantasias.
Com premiações variadas, os participantes podem aguardar drinks especiais, espaços temáticos, promoções no cardápio e repertório musical que passeia pelos gêneros pop, rock, funk e eletrônica.
Hoots Gastro Pub
- Quando: quinta-feira, 30, às 21 horas
- Com: Isadora, Gih & Jalles, DJ Savio Machado
- Onde: Hoots Gastro Pub (av. Desembargador Moreira, 125 - Meireles)
- Com cobrança de couvert
- Mais informações: @hootsgastropub
Tropicanos
- Com: DJs Femo, Luiz Neto, Priscila Delgado e Voyage
- Onde: Tropicanos (rua João Carvalho, 785 - Aldeota)
- Quando: de quinta-feira, 30, a domingo, 2, a partir das 17 horas
- Quanto: R$ 13 (couvert)
- Mais informações: @somos.tropicanos
Laje Head
- Com: Lucas BMR e DJ Pedro Alencar
- Quando: sexta-feira, 31, a partir das 19 horas
- Onde: Laje Head (rua Paulino Nogueira, 82 - Benfica)
- Quanto: R$ 20 (couvert)
- Mais informações: @lajehead
Bulls Beer House
- Com The Dirt e Adrenaline
- Onde: unidade Parquelândia (rua Gustavo Sampaio, 800 - Parquelândia)
- Com The Troopers e O Tritono
- Onde: unidade Aldeota (rua Coronel Jucá, 700 - Aldeota)
- Quando: sexta-feira, 31, a partir das 19 horas
- Quanto: R$ 20 (couvert)
- Mais informações: @bullsbeerhouse
Esconderijo Rock Pub
- Com: Flight 666, Trailblazers e Infinite
- Quando: sexta-feira, 31, a partir das 21 horas
- Onde: Esconderijo Rock Pub (av. João Pessoa, 4558 - Damas)
- Quanto: a partir de R$ 15
- Vendas: Sympla
Vibe 085
- Com: Banda No Fake
- Quando: sexta-feira, 31, a partir das 21 horas
- Onde: Vibe 085 (avenida Almirante Barroso, 877 - Praia de Iracema)
- Quanto: R$ 35
- Vendas: Sympla
Radar Pub
- Com: Mateus Ximenes, DJ Pedro Alencar, Lari. B e Vasc
- Quando: sexta-feira, 31, às 22 horas
- Onde: Radar Pub (rua Carlos Vasconcelos, 834 - Meireles)
- Quanto: R$ 40
- Vendas: Zig Tickets
Living
- Com: DJs Flar, Thales Barreto, Thai, Bruno Hedy e Pedro Guerra
- Quando: sexta-feira, 31, às 22 horas
- Onde: Living (avenida Desembargador Moreira, 1175 - Aldeota)
- Quanto: R$ 60 (meia-entrada) e R$ 120 (inteira)
- Vendas: Make My Night
Zúque Drink Bar
- Com: Los Gringos, DJ Sávio Machado e DJ Will
- Quando: sexta-feira, 31, a partir das 19 horas
- Onde: Zúque Drink Bar (rua Delmiro Gouveia, 1168 - Varjota)
- Quanto: R$ 30
- Vendas: Express Tickets
Budega do Raul
- Com: Redchess, Veneno e MMAX
- Quando: sexta-feira, 31, às 19 horas
- Onde: Budega do Raul (rua Antônio de Castro, 530 - Cidade dos Funcionários)
- Quanto: R$ 25
- Vendas: OutGo
The Lights Bar
- Com: Trio Fever
- Quando: sexta-feira, 31, às 22 horas
- Onde: The Lights Bar (av. da Universidade, 2322 - Benfica)
- Vendas: Sympla
- Mais informações: @thelightsbar
Nomads Pub
- Quando: sexta-feira, 31, 22 horas
- Onde: Nomads Pub (rua Padre Francisco Pinto, 114, Benfica)
- Quanto: R$ 10
- Vendas: OutGo
De Voisse Bar
- Quando: sexta-feira, 31, às 22 horas
- Onde: De Voisse (rua dos Pracinhas, 937 - Benfica)
- Mais informações: @devoisse
House Garden Pub
- Com: Yrden e Rockbitez
- Quando: sábado, 1º, a partir das 18 horas
- Onde: House Garden Pub (rua Dr. José Lino, 126 - Varjota)
- Quanto: R$ 25
- Vendas: Articket
- Mais informações: @housengardenpub
The Bar Pub
Quando: sábado, 1º, às 19 horas
Com: Los Gringos
Onde: The Bar Pub (avenida Lineu Machado, 1514 - Jóquei Clube)
Quanto: a partir de R$ 20
Vendas: Sympla
Floresta Bar
- Com: DJ Izzy, Mr. Joe Black, Amanda Alves e Slow Jam
- Quando: sábado, 1º, a partir das 19 horas
- Onde: Floresta Bar (av. Santos Dumont, 1788 - Aldeota)
- Quanto: R$ 60
- Vendas: Sympla
Haus Music
- Com: Renne Fernandes, Disasterpieces, Requiem, The Clown, The Black Phantoms, Hourglass, Manson Family e Dead Mary
- Quando: sábado, 1º, a partir das 19 horas
- Onde: Haus Music (av. Almirante Tamandaré, 19 - Centro)
- Quanto: R$ 30
- Vendas: Sympla
Laje da Praia
- Com: Lorran Dias, Dale Duro, HoraBuena Club, Priscilla Delgado, Izabel Sousa e Diógenes Almeida
- Quando: sábado, 1º, 20 horas
- Onde: Laje da Praia (rua dos Tabajaras, 374 - Praia de Iracema)
- Quanto: R$ 40
- Vendas: Sympla
Kosmika Club
- Com: Laura Nogueira, DJ Pedro Alencar, DJ Matheus Sales e DJ Raphael Alencar
- Quando: sábado, 1º, às 22 horas
- Onde: Kosmika Club (rua Almirante Jaceguai, 81 - Praia de Iracema)
- Quanto: a partir de R$ 15
- Vendas: OutGo