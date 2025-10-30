Logo O POVO+
Horóscopo: previsão para seu signo hoje, quinta, 30 de outubro
Vida & Arte

Horóscopo: previsão para seu signo hoje, quinta, 30 de outubro

Edição Impressa
Tipo Notícia Por

Áries

21/03 a 20/04

Para o signo de Áries, o céu indica um bom momento para solidificar relações afetivas e estreitar laços de amizade. Seja ponderado ao compartilhar detalhes sobre a vida pessoal, evitando excessos.

Touro

21/04 a 20/05

Para o signo de Touro, o céu indica que seu lado criativo pode destacar-se no trabalho, possível chance de melhorar processos. Na convivência com parceiros, evite estresse e busque o equilíbrio.

Gêmeos

21/05 a 20/06

Para o signo de Gêmeos, o céu indica uma forte conexão entre Lua e Vênus, proporcionando segurança nas metas pessoais. Cuidado para não agir com prepotência.

Câncer

21/06 a 22/07

O imóvel e família ganham destaque no dia do signo de Câncer, onde há chance de curtir momentos de paz e prazer, graças à sintonia de Lua e Vênus. No entanto, é um bom momento para economizar, principalmente em relação a despesas domésticas.

Leão

23/07 a 22/08

Para o signo de Leão, a quinta-feira traz o céu tensionado entre a área de relacionamentos e a familiar. Há possibilidade de conflitos, mas há também a chance de mostrar empatia e consolidar os vínculos.

Virgem

23/08 a 22/09

Para o signo de Virgem, o céu indica que a criatividade e versatilidade podem auxiliar nas tarefas práticas, proporcionando resultados inovadores. Cuidado com imprevistos que possam atrapalhar a conquista dos objetivos do dia.

Libra

23/09 a 22/10

Para o signo de Libra, o céu indica possibilidade de prazer em atividades sociais, elevando seu bom humor no convívio. Cuidado com esportes competitivos ou gastos extras, pode haver imprudências.

Escorpião

23/10 a 21/11

Para o signo de Escorpião, o céu indica que hoje pode haver desafios em ambientes competitivos. Mantenha a calma e encare as situações com otimismo. É um bom momento para trabalhar a estabilidade emocional.

Sagitário

22/11 a 21/12

Para o signo de Sagitário, o céu sugere um conforto emocional gerado por comunicações e amizades harmoniosas. Se antecipe aos desafios e mantenha-se conciliador em situações de conflito.

Capricórnio

22/12 a 20/01

Para o signo de Capricórnio, o céu indica prudência na gestão dos recursos na área profissional. Evite distrações sociais que afetem sua estabilidade financeira.

Aquário

21/01 a 18/02

No signo de Aquário, a tensão entre a Lua e Marte pode indicar momentos de estresse na área profissional e até possíveis desentendimentos. O céu sugere manter a calma e o diálogo aberto para não prejudicar sua imagem.

Peixes

19/02 a 20/03

Para o signo de Peixes, o céu indica harmonia entre Lua e Vênus, favorecendo a inteligência emocional e a percepção face aos desafios. Porém, há chance de estresse devido à tensão entre a Lua e Marte. Seja sensato e evite reações impulsivas.

O ANJO

Lelahel

Domina amor, fama, ciências, artes e fortuna. Faz procurar estas coisas, dando altas aspirações e talento necessário para chegar à celebridade. O gênio contrário provoca ambição e orgulho e leva pessoas a procurarem fortuna por meios ilícitos. Domina prostituição, fraude, plágio, extorsão e excesso de ambição. Sob influência deste anjo contrário, será célebre por usar a força do "inverso" da potência dos anjos para atender seu egoísmo.

 

O SANTO

São Frumêncio

Nasceu em Tiro da Fenícia. Quando menino, foi feito de escravo na Etiópia, junto com o irmão, enquanto viajava às Índias. Seu irmão Edésio foi nomeado copeiro e Frumêncio administrador dos bens do reino. Os irmãos protegiam os mercadores cristãos de passavam pela região, construíram uma igrejinha e começaram a evangelizar o povo. Passados quase vinte anos, puderam voltar a Tiro, mas Frumêncio seguiu Santo Atanásio para partilhar as maravilhas do ressuscitado na Etiópia. Atanásio, nomeou-o bispo da Etiópia. Grandes realizações fez São Frumêncio naquela região, onde traduziu a Bíblia e a Liturgia alexandrina para a língua local, enriquecendo-a com cantos e ritos populares cristãos. O bispo, que teve grande veneração na Etiópia, morreu no ano 380.

 

Por personare.com.br | a.martins@personare.com.br
Icone Personare
O que você achou desse conteúdo?