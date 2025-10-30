Foto: Major Fotografia/Divulgação Cantora e compositora baiana Majur faz show em Fortaleza com destaque para o álbum "Gira Mundo"

A cantora e compositora baiana Majur faz show do álbum "Gira Mundo" em Fortaleza neste sábado, 1º de novembro, às 20h30min. A apresentação ocorre na quarta edição do Ajeumbó: Festival de Cultura Alimentar Afroancestral.

O festival é realizado pelo Mercado AlimentaCE no Complexo Cultural Estação das Artes e celebra a riqueza da cultura alimentar de matriz afrobrasileira.

No palco do evento, Majur leva ao público o repertório de seu novo disco, que explora estética afropop contemporânea com faixas em iorubá.

Ela homenageia orixás e busca desmistificar preconceitos. O show ocorre após sua primeira turnê internacional, que passou por mais de dez países europeus.

A quarta edição do Festival Ajeumbó visa fortalecer e difundir os laços entre comida, memória, cultura, territórios e pensamento negro/afrodiaspórico. O evento ocorre em parceria com a Secretaria da Igualdade Racial do Ceará (Seir).

A programação começa às 12 horas, com o Samba Kanjerê para embalar o Almoço do Mercado. Na sequência, às 14 horas, há a roda de conversa "Cozinhas como espaços de memórias, tecnologias e bem-viver!", com Camila Barraca, mestra Verônica Quilombola e mediação de Wanessa Brandão.

Gastronomia e empreendedorismo negro também se destacam na Feira Gastronômica e na Feira Negra a partir das 16 horas. Pratos como vatapá, feijoada, acarajé, abará, quiabada com acaçá, pamonha de carimã e guisado de porco são algumas das opções.

O público também confere, a partir das 17 horas, a aula-show "Misturar e Dividir", focada no preparo da pamonha de milho com as mestras quilombolas Edneuda de Freitas e Kilvia Pereira. É exposta a exposição fotográfica "Mistura Quilombola".

Às 18 horas, o Maracatu Nação Iracema realiza cortejo pela Gare da Estação das Artes em homenagem à Lúcia Simão, pioneira em discussões raciais e na luta antirracista cearense e uma das criadoras do grupo.

Ao longo do evento, os visitantes também podem participar de vivências culturais com Mãe Bia de Pombogira e Coletivo Ibilé. Em 2025, o Ajeumbó é umas das primeiras ações do III Festival Afrocearensidades, que tem como tema "Encruzilhadas, Memórias e Bem-Viver". (Miguel Araujo)

4º Ajeumbó - Festival de Cultura Alimentar Afroancestral

Quando: sábado, 1º de novembro, das 12h às 22 horas

Onde: Mercado AlimentaCE (rua Dr. João Moreira, 540 - Centro)

Gratuito