Programe-se: Confira agenda cultural deste fim de semana

Um dos patronos do rock no Brasil, Raul Seixas será homenageado neste domingo, 2, com o espetáculo "Raul Seixas, O Musical", estrelado pelo ator carioca Bruce Gomlevsky. O momento conta com 21 músicas no repertório e um texto construído a partir de manuscritos deixados por Raul sobre a sua própria obra.
Festa Intro
Os amantes da música eletrônica de Fortaleza tem encontro marcado neste sábado, 1º, no Terminal Marítimo de Passageiros. Serão celebrados os cinco anos da festa, uma das maiores de música eletrônica do Nordeste, que traz Ashibah, Bruno Be, Vegas, Departamento e Boss.
Show Feitiço
Makem apresenta neste sábado, 1º, o show "Feitiço", no Teatro do Centro Cultural Banco do Nordeste (CCBNB). Idealizado a partir da celebração da vida, a apresentação reúne canções autorais da artista cearense além de um repertório especial construído a partir de referências artísticas que contribuíram para a sua trajetória.
Vila 19 Anos
A Vila das Artes comemora 19 anos de fundação com diversas ações e atividades durante a semana. Nesta quinta-feira, às 20 horas, a festa de aniversário da instituição cultural será realizada no Centro Cultural Belchior, com a apresentação do Grupo de Chorinho da Escola Pública de Música da Vila das Artes. O momento é gratuito e aberto ao público.
Brasil no topo
A diversidade de ritmos brasileiros se encontram neste sábado, 1º, no The Lights, localizado no bairro Benfica. Marcado para iniciar às 22 horas, a festa "Noite das Brasileiras" promete animar a noite dos amantes do pop, funk, rock, forró, MPB e axé em canções de artistas femininas. O evento terá discotecagem de DJs Cleytinho, JB Benfica e Icaro Eloi. Os ingressos estão à venda no Sympla, com valores a partir de R$ 10.
União Brasil-Portugal
O músico português Tiago Nacarato se apresenta neste sábado, 1º, às 20 horas, no Theatro José de Alencar. Nome de destaque na produção musical lusófona, ele retorna ao País pela quinta vez com a turnê especial que passa por diversos estados brasileiros, trazendo no repertório canções como "Onde anda você", "Areia fina", "A dança" e "Vejo-te aqui".
Bienal de Dança
Nesta sexta-feira, 31, o Teatro do Dragão do Mar é palco para a apresentação de dança "Le Sacre du Sucre", da Cie Trilogie Lnablou, grupo de Guadalupe fundado há 30 anos pela coreógrafa e bailarina Lnablou. O espetáculo integra a programação da XV Bienal Internacional de Dança do Ceará, que segue até este sábado, 1º.