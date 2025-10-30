Logo O POVO+
Programe-se: Confira agenda cultural deste fim de semana
Programe-se: Confira agenda cultural deste fim de semana

Foto: Divulgação/ Dalton Valerio "Raul Seixas, O Musical" estreia em Fortaleza com apresentação única no shopping RioMar Fortaleza

Um dos patronos do rock no Brasil, Raul Seixas será homenageado neste domingo, 2, com o espetáculo "Raul Seixas, O Musical", estrelado pelo ator carioca Bruce Gomlevsky. O momento conta com 21 músicas no repertório e um texto construído a partir de manuscritos deixados por Raul sobre a sua própria obra.

  • Quando: domingo, 2, às 20 horas
  • Onde: Teatro RioMar Fortaleza (rua Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)
  • Quanto: a partir de R$ 65. À venda no Uhuu e na bilheteria
  • Mais informações: @teatroriomarfortaleza

Festa Intro

Os amantes da música eletrônica de Fortaleza tem encontro marcado neste sábado, 1º, no Terminal Marítimo de Passageiros. Serão celebrados os cinco anos da festa, uma das maiores de música eletrônica do Nordeste, que traz Ashibah, Bruno Be, Vegas, Departamento e Boss.

  • Quando: sábado, 1º, às 21 horas
  • Onde: Terminal Marítimo de Passageiros (avenida Vicente de Castro, s/n - Mucuripe)
  • Quanto: a partir de R$ 390. À venda no Sympla

 

Makem Oliveira faz show com alusão ao sertão no Cineteatro São Luiz
Show Feitiço

Makem apresenta neste sábado, 1º, o show "Feitiço", no Teatro do Centro Cultural Banco do Nordeste (CCBNB). Idealizado a partir da celebração da vida, a apresentação reúne canções autorais da artista cearense além de um repertório especial construído a partir de referências artísticas que contribuíram para a sua trajetória.

  • Quando: sábado, 1º, às 21 horas
  • Onde: Teatro CCBNB (rua Conde d'Eu, 560 - Centro)
  • Gratuito; retirada de ingressos no OutGo

 

Vila 19 Anos

A Vila das Artes comemora 19 anos de fundação com diversas ações e atividades durante a semana. Nesta quinta-feira, às 20 horas, a festa de aniversário da instituição cultural será realizada no Centro Cultural Belchior, com a apresentação do Grupo de Chorinho da Escola Pública de Música da Vila das Artes. O momento é gratuito e aberto ao público.

  • Quando: quinta-feira, 30, às 20 horas
  • Onde: Centro Cultural Belchior (rua dos Pacajús, 123 - Praia de Iracema)
  • Gratuito

 

Marina Sena é atração confirmada no Festival Zepelim 2023
Brasil no topo

A diversidade de ritmos brasileiros se encontram neste sábado, 1º, no The Lights, localizado no bairro Benfica. Marcado para iniciar às 22 horas, a festa "Noite das Brasileiras" promete animar a noite dos amantes do pop, funk, rock, forró, MPB e axé em canções de artistas femininas. O evento terá discotecagem de DJs Cleytinho, JB Benfica e Icaro Eloi. Os ingressos estão à venda no Sympla, com valores a partir de R$ 10.

  • Quando: sábado, 1º, às 22 horas
  • Onde: The Lights Bar (avenida da Universidade, 2322 - Benfica)
  • Quanto: a partir de R$ 10. À venda no Sympla

 

Tiago Nacarato faz show em Fortaleza
União Brasil-Portugal

O músico português Tiago Nacarato se apresenta neste sábado, 1º, às 20 horas, no Theatro José de Alencar. Nome de destaque na produção musical lusófona, ele retorna ao País pela quinta vez com a turnê especial que passa por diversos estados brasileiros, trazendo no repertório canções como "Onde anda você", "Areia fina", "A dança" e "Vejo-te aqui".

  • Quando: sábado, 1º, às 20 horas
  • Onde: Theatro José de Alencar (rua Liberato Barroso, 525 - Centro)
  • Quanto: R$ 70 (meia-entrada) e R$ 140 (inteira). À venda no Sympla

 

Bienal de Dança

Nesta sexta-feira, 31, o Teatro do Dragão do Mar é palco para a apresentação de dança "Le Sacre du Sucre", da Cie Trilogie Lnablou, grupo de Guadalupe fundado há 30 anos pela coreógrafa e bailarina Lnablou. O espetáculo integra a programação da XV Bienal Internacional de Dança do Ceará, que segue até este sábado, 1º.

  • Quando: sexta, 31, às 19 horas
  • Onde: Teatro Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)
  • Gratuito

 

