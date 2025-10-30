Foto: Divulgação/ Dalton Valerio "Raul Seixas, O Musical" estreia em Fortaleza com apresentação única no shopping RioMar Fortaleza

Um dos patronos do rock no Brasil, Raul Seixas será homenageado neste domingo, 2, com o espetáculo "Raul Seixas, O Musical", estrelado pelo ator carioca Bruce Gomlevsky. O momento conta com 21 músicas no repertório e um texto construído a partir de manuscritos deixados por Raul sobre a sua própria obra.

Quando: domingo, 2,

às 20 horas

Onde: Teatro RioMar Fortaleza (rua Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

Quanto: a partir de R$ 65. À venda no Uhuu e na bilheteria

Mais informações: @teatroriomarfortaleza