Horóscopo: previsão para seu signo hoje, sexta, 31 de outubro

21/03 a 20/04
O céu aponta para um dia de desafios e reflexão para o signo de Áries. Há chances de precisar enfrentar situações exigentes, tornando-se necessário buscar um momento de calma para pensar bem.
21/04 a 20/05
Para o signo de Touro, o céu indica que a escuta ativa e a empatia são essenciais para um ambiente de amizade harmonioso, diante da tensão entre Lua, Mercúrio e Urano.
21/05 a 20/06
Para o signo de Gêmeos, o céu indica que possuir calma é essencial no trabalho. Tenha coragem de assumir responsabilidades sem se sentir sobrecarregado. Fique atento a prazos e demandas.
21/06 a 22/07
Para o signo de Câncer, a sexta-feira sugere um cuidado especial na comunicação. Há chance de encontrarem dificuldades para equilibrar suas opiniões com as expectativas do seu entorno. Pode ser um bom momento para valorizar as afinidades e respeitar a diversidade de pensamento.
23/07 a 22/08
Para o signo de Leão, dramas pessoais podem surgir, desafiando a objetividade e o bom senso. O céu indica a necessidade de redobrar a atenção nas escolhas. Buscar ambientes e atividades tranquilas pode ajudar a restabelecer o equilíbrio.
23/08 a 22/09
Para o signo de Virgem, o céu indica conflitos nas relações pessoais, com a Lua tensionada por Mercúrio e Urano. O diálogo pode ser difícil, então ouça mais e tente compreender o outro para reduzir tensões.
23/09 a 22/10
Para o signo de Libra, a sexta-feira pode trazer momentos de estresse no cotidiano. A dificuldade em avaliar desafios de forma racional pode causar distorções na compreensão dos acontecimentos. Dica: tente resgatar a alegria nos afazeres diários.
23/10 a 21/11
Para o signo de Escorpião, o céu indica nutrição intelectual através de estímulos culturais, mas podem haver contrastes ideológicos em temas comunitários. Sugerimos um lazer com companhias selecionadas.
22/11 a 21/12
Para o signo de Sagitário, o céu indica cuidado com relações que limitem sua liberdade no dia a dia. Fortaleça-se internamente e enfrente os desafios.
22/12 a 20/01
Para o signo de Capricórnio, o céu indica possíveis desafios na comunicação. Há chances de sentir sobrecarga mental, porém, a presença de pessoas solidárias ao seu redor pode ser de grande ajuda. Mantenha o foco, evite absorver frustrações e valorize cada pequena vitória.
21/01 a 18/02
Visão geral: Signo de Aquário, o céu indica que administrar os aspectos financeiros com disciplina será essencial. Momento de equilíbrio emocional, ideal para decisões seguras.
19/02 a 20/03
Para o signo de Peixes, o céu indica possíveis conflitos nos relacionamentos, dificultando os acordos necessários para a rotina. Busque maturidade nas decisões sem perder o essencial.
O ANJO
Sua influência dá bondade, generosidade e paciência; faz descobrir segredos da natureza e propaga as luzes e a indústria. Dá o gosto de conhecer coisas úteis, a possibilidade de executar os trabalhos mais difíceis e inventar procedimentos aproveitáveis para as artes. O gênio contrário é o inimigo das luzes; é amigo da negligência, da preguiça e do descuido.
O SANTO
Natural de Segóvia, na Espanha, nasceu em 25 de julho de 1532, numa família cristã. Com a morte do pai, interrompeu os estudos no primário para cuidar do comércio. Casou-se e teve dois filhos, mas, todos, com o tempo, faleceram. Ao entrar em crise espiritual, Afonso entregou-se à oração e à penitência. Em 1571, iniciou o noviciado e recebido na Companhia de Jesus como irmão. Enviado ao Colégio de formação Monte de Sião, desempenhou vários serviços. Em sua íntima relação com Deus, Maria sempre esteve presente. Passou o resto da sua vida como porteiro em um convento da Ilha de Maiorca, onde foi exemplo de humildade, obediência e santidade. Místico de muitos carismas, Santo Afonso Rodrigues sofreu muito antes de morrer em 31 de outubro de 1617. Foi canonizado em 15 de janeiro de 1888, por Leão XIII.