Horóscopo: previsão para seu signo hoje, sexta, 31 de outubro

Áries 21/03 a 20/04 O céu aponta para um dia de desafios e reflexão para o signo de Áries. Há chances de precisar enfrentar situações exigentes, tornando-se necessário buscar um momento de calma para pensar bem.

Touro 21/04 a 20/05 Para o signo de Touro, o céu indica que a escuta ativa e a empatia são essenciais para um ambiente de amizade harmonioso, diante da tensão entre Lua, Mercúrio e Urano.

Gêmeos 21/05 a 20/06 Para o signo de Gêmeos, o céu indica que possuir calma é essencial no trabalho. Tenha coragem de assumir responsabilidades sem se sentir sobrecarregado. Fique atento a prazos e demandas.

Câncer 21/06 a 22/07 Para o signo de Câncer, a sexta-feira sugere um cuidado especial na comunicação. Há chance de encontrarem dificuldades para equilibrar suas opiniões com as expectativas do seu entorno. Pode ser um bom momento para valorizar as afinidades e respeitar a diversidade de pensamento.

Leão 23/07 a 22/08 Para o signo de Leão, dramas pessoais podem surgir, desafiando a objetividade e o bom senso. O céu indica a necessidade de redobrar a atenção nas escolhas. Buscar ambientes e atividades tranquilas pode ajudar a restabelecer o equilíbrio.

Virgem 23/08 a 22/09 Para o signo de Virgem, o céu indica conflitos nas relações pessoais, com a Lua tensionada por Mercúrio e Urano. O diálogo pode ser difícil, então ouça mais e tente compreender o outro para reduzir tensões.

Libra 23/09 a 22/10 Para o signo de Libra, a sexta-feira pode trazer momentos de estresse no cotidiano. A dificuldade em avaliar desafios de forma racional pode causar distorções na compreensão dos acontecimentos. Dica: tente resgatar a alegria nos afazeres diários.

Escorpião 23/10 a 21/11 Para o signo de Escorpião, o céu indica nutrição intelectual através de estímulos culturais, mas podem haver contrastes ideológicos em temas comunitários. Sugerimos um lazer com companhias selecionadas.

Sagitário 22/11 a 21/12 Para o signo de Sagitário, o céu indica cuidado com relações que limitem sua liberdade no dia a dia. Fortaleça-se internamente e enfrente os desafios.

Capricórnio 22/12 a 20/01 Para o signo de Capricórnio, o céu indica possíveis desafios na comunicação. Há chances de sentir sobrecarga mental, porém, a presença de pessoas solidárias ao seu redor pode ser de grande ajuda. Mantenha o foco, evite absorver frustrações e valorize cada pequena vitória.

Aquário 21/01 a 18/02 Visão geral: Signo de Aquário, o céu indica que administrar os aspectos financeiros com disciplina será essencial. Momento de equilíbrio emocional, ideal para decisões seguras.