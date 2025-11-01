Cartografia do lazer: Vida&Arte apresenta roteiro de casas de humor

Foto: italo patricio/especial para o povo mapa cartografico ilustração

Eles são destino certo para turistas que chegam à capital cearense em busca de justificativa para o Ceará ostentar o título de “Terra do Humor”. Os estabelecimentos especializados em apresentações que têm o riso como objetivo se desenham entre a Praia de Iracema e o Meireles, especialmente, traçando uma rota que também contempla cardápios regionais e muito forró pé-de-serra.

Nesta cartografia do lazer, entretanto, descobrimos que, para além do circuito tradicional da faixa de praia, Fortaleza e seus comediantes já expandem o riso para outros bairros. Na vontade de “fazer graça”, novos negócios têm surgido como território fértil para artistas que despontam na cena e usam a comédia como fonte de renda.

Arena do Humor

Shows de humor todos os dias são a bandeira do estabelecimento, que também oferece forró pé-de-serra em ambiente localizado na frente do mar. São quatro apresentações diárias com nomes da cena local de várias gerações do entretenimento.

Onde: Avenida Beira Mar, 3221 - Meireles

Mais informações: no Instagram @arenadohumor e no telefone (85) 99955-0771

Piadaria Comedy Club

O estabelecimento promete “gargalhada garantida”. Além de representantes de várias gerações do humor cearenses, o Piadaria Comedy Club oferece ambiente com decoração descontraída e cardápio de petiscos. Ingressos podem ser adquiridos no local ou reservados antecipadamente via telefone.

Onde: Rua Osvaldo Cruz, 1 - loja 2 - Meireles

Mais informações: no Instagram @piadariacomedyclub e no telefone (85) 98728-8637

Lupus Bier

Uma das referências mais clássicas quando pensamos no segmento, o estabelecimento se coloca como “a maior e mais antiga casa de humor do Ceará”. A agenda semanal inclui apresentações nas terças-feiras, quintas-feiras e sábados. Por lá, já passaram e foram revelados grandes nomes do humor cearense.

Onde: Rua dos Tabajaras, 340 - Praia de Iracema

Mais informações: no Instagram @lupusbiershowdehumor e no telefone (85) 99659-9593

Ai Dentu Comedy

Longe do circuito tradicional da região turística de Fortaleza, o estabelecimento é palco para novos nomes do humor - que apostam em shows sobre temas da atualidade. Festivais, campeonatos de piadas e outras iniciativas marcam a atuação do Ai Dentu Comedy.

Onde: Avenida Godofredo Maciel, 1155 - Maraponga

Mais informações: no Instagram @aidentucomedy e no telefone (85) 99719-8292

Teatro do Humor

Unindo música, gastronomia e humor, o espaço é um convite para desfrutar da cearensidade. A programação semanal inicia na quinta-feira e segue até domingo, reunindo forró pé-de-serra, cardápio assinado pela chef Juliana Perestrelo e humoristas de várias gerações.

Onde: Rua Osvaldo Cruz, 1 - loja 9 - Meireles

Mais informações: no Instagram @teatrodohumor_ e no telefone (85) 98866-2466

Teatro Chico Anysio

Anexo ao Museu do Humor Cearense, o espaço que leva o nome de um dos maiores representantes do humor cearense foi inaugurado no início da década de 1990. Com parte da programação gratuita, o teatro oferece espetáculos para várias idades. No prédio, também estão em atividade o Escritório do Riso, a Universidade do Riso, a Associação dos Humoristas Cearenses e o Sindicato dos Humoristas do Ceará.