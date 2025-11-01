Cartografia do lazer: Vida&Arte apresenta roteiro de casas de humor

Eles são destino certo para turistas que chegam à capital cearense em busca de justificativa para o Ceará ostentar o título de “Terra do Humor”. Os estabelecimentos especializados em apresentações que têm o riso como objetivo se desenham entre a Praia de Iracema e o Meireles, especialmente, traçando uma rota que também contempla cardápios regionais e muito forró pé-de-serra.
Nesta cartografia do lazer, entretanto, descobrimos que, para além do circuito tradicional da faixa de praia, Fortaleza e seus comediantes já expandem o riso para outros bairros. Na vontade de “fazer graça”, novos negócios têm surgido como território fértil para artistas que despontam na cena e usam a comédia como fonte de renda.
Shows de humor todos os dias são a bandeira do estabelecimento, que também oferece forró pé-de-serra em ambiente localizado na frente do mar. São quatro apresentações diárias com nomes da cena local de várias gerações do entretenimento.
O estabelecimento promete “gargalhada garantida”. Além de representantes de várias gerações do humor cearenses, o Piadaria Comedy Club oferece ambiente com decoração descontraída e cardápio de petiscos. Ingressos podem ser adquiridos no local ou reservados antecipadamente via telefone.
Uma das referências mais clássicas quando pensamos no segmento, o estabelecimento se coloca como “a maior e mais antiga casa de humor do Ceará”. A agenda semanal inclui apresentações nas terças-feiras, quintas-feiras e sábados. Por lá, já passaram e foram revelados grandes nomes do humor cearense.
Longe do circuito tradicional da região turística de Fortaleza, o estabelecimento é palco para novos nomes do humor - que apostam em shows sobre temas da atualidade. Festivais, campeonatos de piadas e outras iniciativas marcam a atuação do Ai Dentu Comedy.
Unindo música, gastronomia e humor, o espaço é um convite para desfrutar da cearensidade. A programação semanal inicia na quinta-feira e segue até domingo, reunindo forró pé-de-serra, cardápio assinado pela chef Juliana Perestrelo e humoristas de várias gerações.
Anexo ao Museu do Humor Cearense, o espaço que leva o nome de um dos maiores representantes do humor cearense foi inaugurado no início da década de 1990. Com parte da programação gratuita, o teatro oferece espetáculos para várias idades. No prédio, também estão em atividade o Escritório do Riso, a Universidade do Riso, a Associação dos Humoristas Cearenses e o Sindicato dos Humoristas do Ceará.